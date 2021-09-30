طريقة صبغ الشعر بالبيت بنفسك بدون تشقير يمكنك تفتيح أو تغميق درجة شعرك

طريقة صبغ الشعر بالبيت يجب عليكي فقط صبغ شعرك بنفسك إذا كنت ترغبي في تفتيح (أو تغميق) شعرك الأساسي بواحد إلى درجتين كحد أقصى من درجة لون شعرك الأساسي. بمجرد الرغبة في تغيير اللون بشكل أكثر وضوحًا ويكون التبييض ضروريًا، فمن المستحسن بالتأكيد تحديد موعد مع مصفف شعر محترف.

طريقة صبغ الشعر بالبيت

تعرفي على طريقة صبغ الشعر البني، لتفتيح شعرك بدون تبيض؟ هذا ممكن أيضًا! وللقيام بذلك، تحتاجي إلى لون فاتح (بدون صبغة) مع أقل قدر من بيروكسيد الهيدروجين (ضروري حتى يصبح الشعر أفتح). ثم ضعي صبغة الشعر على الشعر ألأغمق أولاً وعلى الشعر ألأفتح في النهاية.

تحذير: تأكدي من قراءة التعليمات الدقيقة الموجودة على العبوة وراقبي وقت التعرض لتجنب حوادث التلطيخ.

ثم اشطفي الصبغة جيدًا.

لتغميق لون الشعر

إذا كان شعرك قد تم تبييضه من قبل، فهو أشقر جدًا بالنسبة لك وبالتالي تريد صبغه أغمق، من الناحية المثالية يجب أن يكون هناك ما يصل إلى ستة أسابيع بين الصباغة التالية. لأنه في هذه الحالة يكون شعرك مشدودًا إلى أقصى حد وهشًا، ومن ثم يصعب عمومًا امتصاص لون جديد.

تلوين الشعر في البيت

في كلتا الحالتين: الصبر هو ما تحتاجه تمامًا إذا كنت تريد صبغ شعرك بلون أغمق. لأن ألوان الشعر الداكنة تتلاشى بسرعة. لذلك يمكن أن تضطر إلى تكرار عملية تلوين الشعر في كثير من الأحيان للحصول على لون بني غني وجميل وموحد.

تصحيح أخطاء الصبغة

يمكن تصحيح النغمات الصفراء باستخدام الشامبو الأزرق أو الفضي. الألوان الحمراء والخضراء أصعب قليلاً للتخلص منها. ولكن الحل الأخير قبل أن تضطر إلى قص شعرك أو دع اللون الخطأ ينمو بصبر: هو تبيض شعرك.