باحترافية اعملي البيتزا في البيت عجينة هشة وطرية وجبنة مطاطية، البيتزا تعد من أروع الأكلات السريعة التي يعشقها الجميع، خاصة الأطفال، لأنها تتميز برائحة وطعم لا مثيل لهم، ويمكن مشوها بأكثر من نكهة، ولكن بعض الأمهات تفشل في تحضيرها بسبب العجينة الخاصة بها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات: 2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع لتر من الماء الفاتر.

350 جرام من الطحين.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من السكر. خطوات تحضير عجينة البيتزا ضعي الماء الفاتر في وعاء، ثم ضيفي إليه السكر والخميرة، ثم اخلطيهم واتركيهم لبضع دقائق حتى يتفاعل الخليط. ضيفي الطحين تدريجيا فوق خليط الخميرة، ثم اسكبي فوقهم الملح، وزيت الزيتون، ثم اعجني جميع المكونات لمدة كافية حتى يصبح لديك عجينة ناعمة. بعد ذلك اتركي العجينة جانبا في وعاء مغطاة لمدة ساعة، حتى تتخمر، وتصبح عجينة البيتزا جاهزة للاستخدام. طريقة عمل عجينة البيتزا باللبن خطوات تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا باللبن المكونات: 8 ملاعق صغيرة من الزبادي.

حبتان من البيض.

كأس إلا ربع كبير من زيت الذرة.

كأسان من الماء الفاتر.

700 جرام من الطحين.

ثلث كوب كبير من الحليب المجفف.

7 جرام من الملح.

ست ملاعق صغيرة من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة. خطوات تحضير عجينة البيتزا باللبن امزجي الزبادي مع البيض، والفانيلا، وزيت الذرة، والماء جيدا، ثم ضيفي إليهم باقي مكونات، ثم امزجيهم حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. ثم اتركي العجينة جانبا لمدة ساعة إلا ربع حتى تتخمر. بعد ذلك قومي بفرد العجينة، حتى تصبح جاهزة للحشو. طريقة عمل صلصة البيتزا خطوات تحضير عجينة البيتزا باللبنطريقة عمل صلصة البيتزا المكونات: 2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقتان زيت زيتون.

40 جرام من البصل المهروس.

ثلث ملعقة كبيرة من الثوم المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الرومي المهروس.

أربع ملاعق صغيرة من الصلصة الجاهزة.

نصف كيلو من الطماطم المفرومة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

10 جرام من الملح.

ملعقتان من الأوريجانو.

نصف ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة. خطوات تحضير صلصة البيتزا اسكبي زيت الزيتون، والزبدة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار. ضيفي البصل إلى الوعاء، ثم اتركيه حتى يذبل. بعد ذلك ضيفي الثوم إلى البصل، ثم قلبيهم جيدا لمدة دقيقة. ضعي باقي المكونات فوق خليط البصل، ثم قلبي جميع المكونات، ثم اتركيهم حتى يتسبك الخليط، وتصبح صلصة. طريقة عمل الكاتشب خطوات تحضير صلصة البيتزاطريقة عمل الكاتشب كثير من الاشخاص يفضلون تناول الكاتشب والمايونيز مع البيتزا، لذلك سوف نقدم إليكم مكونات عمل الكاتشب في البيت. المكونات كيلو من الطماطم.

كوب إلا ربع من الخل.

كوب إلا ربع سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر. الوسوم

باحترافية اعملي البيتزا في البيت عجينة هشة وطرية وجبنة مطاطية، البيتزا تعد من أروع الأكلات السريعة التي يعشقها الجميع، خاصة الأطفال، لأنها تتميز برائحة وطعم لا مثيل لهم، ويمكن مشوها بأكثر من نكهة، ولكن بعض الأمهات تفشل في تحضيرها بسبب العجينة الخاصة بها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات: 2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع لتر من الماء الفاتر.

350 جرام من الطحين.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان من السكر. خطوات تحضير عجينة البيتزا ضعي الماء الفاتر في وعاء، ثم ضيفي إليه السكر والخميرة، ثم اخلطيهم واتركيهم لبضع دقائق حتى يتفاعل الخليط. ضيفي الطحين تدريجيا فوق خليط الخميرة، ثم اسكبي فوقهم الملح، وزيت الزيتون، ثم اعجني جميع المكونات لمدة كافية حتى يصبح لديك عجينة ناعمة. بعد ذلك اتركي العجينة جانبا في وعاء مغطاة لمدة ساعة، حتى تتخمر، وتصبح عجينة البيتزا جاهزة للاستخدام. طريقة عمل عجينة البيتزا باللبن خطوات تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا باللبن المكونات: 8 ملاعق صغيرة من الزبادي.

حبتان من البيض.

كأس إلا ربع كبير من زيت الذرة.

كأسان من الماء الفاتر.

700 جرام من الطحين.

ثلث كوب كبير من الحليب المجفف.

7 جرام من الملح.

ست ملاعق صغيرة من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة. خطوات تحضير عجينة البيتزا باللبن امزجي الزبادي مع البيض، والفانيلا، وزيت الذرة، والماء جيدا، ثم ضيفي إليهم باقي مكونات، ثم امزجيهم حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. ثم اتركي العجينة جانبا لمدة ساعة إلا ربع حتى تتخمر. بعد ذلك قومي بفرد العجينة، حتى تصبح جاهزة للحشو. طريقة عمل صلصة البيتزا خطوات تحضير عجينة البيتزا باللبنطريقة عمل صلصة البيتزا المكونات: 2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقتان زيت زيتون.

40 جرام من البصل المهروس.

ثلث ملعقة كبيرة من الثوم المبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الرومي المهروس.

أربع ملاعق صغيرة من الصلصة الجاهزة.

نصف كيلو من الطماطم المفرومة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

10 جرام من الملح.

ملعقتان من الأوريجانو.

نصف ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة. خطوات تحضير صلصة البيتزا اسكبي زيت الزيتون، والزبدة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار. ضيفي البصل إلى الوعاء، ثم اتركيه حتى يذبل. بعد ذلك ضيفي الثوم إلى البصل، ثم قلبيهم جيدا لمدة دقيقة. ضعي باقي المكونات فوق خليط البصل، ثم قلبي جميع المكونات، ثم اتركيهم حتى يتسبك الخليط، وتصبح صلصة. طريقة عمل الكاتشب خطوات تحضير صلصة البيتزاطريقة عمل الكاتشب كثير من الاشخاص يفضلون تناول الكاتشب والمايونيز مع البيتزا، لذلك سوف نقدم إليكم مكونات عمل الكاتشب في البيت. المكونات كيلو من الطماطم.

كوب إلا ربع من الخل.

كوب إلا ربع سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

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