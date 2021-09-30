محشي الكرنب المصري الفلاحي الاصلي بطريقة جدتي والطعم روعة

محشي الكرنب المصري الفلاحي، يعتبر المحشي بكل أنواعه من الوجبات والأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص في كل الدول العربية، ولكن المحشي في كل دولة تسمى باسم مختلف عن الدولة الأخرى فعلى سبيل المثال في دولة لبنان وسوريا يسمى المحشي بالملفوف، وفي مصر يسمى محشي الكرنب بالأرز، واليوم من خلال المقال والسطور التالية سنوضح طريقة عمل محشي الكرنب المصري الفلاحي الأصلي في البيت بكل تفاصيله وبمنتهى الدقة لضمان نجاح عمله مائة بالمائة، لذا كل ما عليكم أتباع المكونات وخطوات تحضيره بالتفصيل. مكونات ومقادير عمل محشي الكرنب المصري: كيلو من الأرز الأبيض المصري.

كيلو من الطماطم الحمراء الطازجة.

خضرة المحشي، وهي الكرفس والبقدونس والشبت.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

التوابل ملح وفلفل أسود، وزنجبيل، ورة من القرفة، ومكعب من مرقة الدجاج.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو البديل لها ملعقين كبار من السمن البلدي.

رأس كرنبة كبيرة فلاحي.

عدد 2 بصلة مفرومة. طريقة تحضير حشو المحشي بالتفصيل: مكونات ومقادير عمل محشي الكرنب المصري:طريقة تحضير حشو المحشي بالتفصيل: بالأول قومي بتقطيع رأس الكرنبة وقومي بسلقها في مياه بها ملعقة من الملح والكمون، لأن الكمون يعمل على أختفاء الروائح الكريهة. بعدها أتركي الكرنب بعد السليق يبرد في مصفاه. بعد ذلك قطعي الطماطم لقطع صغيرة، وأفرمي البصل في الكبة جيدا. قومي بتقطيع خضرة المحشي لقطع صغيرة في الأول، ثم حضري بولة بها ماء وخل وليمون لنقع الخضرة بها. قومي بتحضير طنجرةعميقة وضعي بها الزيت والبصل على النار، ثم شوحيها جيدا. بعدها ضعي الطماطم المقطعة فوق البصلة، ثم قومي بوضع صلصة الطماطم وجميع التوابل التي ذكرناها من قبل. حضري الأرز المغسول مسبقا، ثم ضعيها فوق الطماطم والتوابل على نار هادئة مع التقليب المستمر . أتركي الحشو يبرد جيدا، ثم قومي بلف المحي ورصيه في حلة مدهونة بالزيت أو بالسمن حتى لا يلتصق عند النضج. بعد الأنتهاء من الكمية كلها، حضري كوبان من عصير الطماطم مع التوابل، وضعيها في طنجرة المحشي، وضعيها على النار حتى يتم نضجها تماما، وبالهناء والشفاء. يقدم المحشي بجوار لحمة بفتيك أو دجاج مشوي. نصائح لعمل المحشي بكل سهولة: عند تقطيع ورق الكرنب، حضري بولة عميقة وضعي بها ماء وملح وخل وأنقعيها بها حتى يتم أزالة الشوائب العالقة بالورق. النصيحة الثانية قومي بتقطيع خضرة المحي لقطع صغيرة، ثم قومي بتحضير بولة عميقة وبها ماء وملح وخل وليمون، حتى تخلصي من الشوائب العالقة بالخضرة. نقع الأرز وغسله جيدا قبل وضعها على الخلطة. نصائح لعمل المحشي بكل سهولة: الوسوم

محشي الكرنب المصري الفلاحي، يعتبر المحشي بكل أنواعه من الوجبات والأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص في كل الدول العربية، ولكن المحشي في كل دولة تسمى باسم مختلف عن الدولة الأخرى فعلى سبيل المثال في دولة لبنان وسوريا يسمى المحشي بالملفوف، وفي مصر يسمى محشي الكرنب بالأرز، واليوم من خلال المقال والسطور التالية سنوضح طريقة عمل محشي الكرنب المصري الفلاحي الأصلي في البيت بكل تفاصيله وبمنتهى الدقة لضمان نجاح عمله مائة بالمائة، لذا كل ما عليكم أتباع المكونات وخطوات تحضيره بالتفصيل. مكونات ومقادير عمل محشي الكرنب المصري: كيلو من الأرز الأبيض المصري.

كيلو من الطماطم الحمراء الطازجة.

خضرة المحشي، وهي الكرفس والبقدونس والشبت.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

التوابل ملح وفلفل أسود، وزنجبيل، ورة من القرفة، ومكعب من مرقة الدجاج.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو البديل لها ملعقين كبار من السمن البلدي.

رأس كرنبة كبيرة فلاحي.

عدد 2 بصلة مفرومة. طريقة تحضير حشو المحشي بالتفصيل: مكونات ومقادير عمل محشي الكرنب المصري:طريقة تحضير حشو المحشي بالتفصيل: بالأول قومي بتقطيع رأس الكرنبة وقومي بسلقها في مياه بها ملعقة من الملح والكمون، لأن الكمون يعمل على أختفاء الروائح الكريهة. بعدها أتركي الكرنب بعد السليق يبرد في مصفاه. بعد ذلك قطعي الطماطم لقطع صغيرة، وأفرمي البصل في الكبة جيدا. قومي بتقطيع خضرة المحشي لقطع صغيرة في الأول، ثم حضري بولة بها ماء وخل وليمون لنقع الخضرة بها. قومي بتحضير طنجرةعميقة وضعي بها الزيت والبصل على النار، ثم شوحيها جيدا. بعدها ضعي الطماطم المقطعة فوق البصلة، ثم قومي بوضع صلصة الطماطم وجميع التوابل التي ذكرناها من قبل. حضري الأرز المغسول مسبقا، ثم ضعيها فوق الطماطم والتوابل على نار هادئة مع التقليب المستمر . أتركي الحشو يبرد جيدا، ثم قومي بلف المحي ورصيه في حلة مدهونة بالزيت أو بالسمن حتى لا يلتصق عند النضج. بعد الأنتهاء من الكمية كلها، حضري كوبان من عصير الطماطم مع التوابل، وضعيها في طنجرة المحشي، وضعيها على النار حتى يتم نضجها تماما، وبالهناء والشفاء. يقدم المحشي بجوار لحمة بفتيك أو دجاج مشوي. نصائح لعمل المحشي بكل سهولة: عند تقطيع ورق الكرنب، حضري بولة عميقة وضعي بها ماء وملح وخل وأنقعيها بها حتى يتم أزالة الشوائب العالقة بالورق. النصيحة الثانية قومي بتقطيع خضرة المحي لقطع صغيرة، ثم قومي بتحضير بولة عميقة وبها ماء وملح وخل وليمون، حتى تخلصي من الشوائب العالقة بالخضرة. نقع الأرز وغسله جيدا قبل وضعها على الخلطة. نصائح لعمل المحشي بكل سهولة:

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