تسمين الوجه بالخلطات الطبيعية حضريها بنفسك وستذهلك نتيجتها

تسمين الوجه بالخلطات الطبيعية من أفضل البدائل والحلول التجميلية لـ نفخ الخدود وتكبير الوجنتين من العلاجات الكيماوية والجراحات والفيلر، التي تضر الجسم أكثر مما تفيد، وتتسبب بالتشوهات بمرور الزمن وبتكرارها، ولذلك من خلال الإستمرار على تطبيق الوصفات التالية يمكنك الحصول على وجه أسمن وخدود أكثر بروزاً وأكثر جاذبية.

تسمين الوجه بخلطات طبيعية

تعتبر خلطات تكبير الخدود من أفضل الحلول الطبيعية للتخلص من نحافة الوجه، حيث تتكون من مكونات طبيعية غنية بالمرطبات الطبيعية والكولاجين الذي يعمل على شد البشرة والتخلص من الخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من الجذور الحرة وتساعد على زيادة إنتاج الخلايا، مما يسرع من عملية تكبير ونفخ الخدود.

استخدام الحلبة في تسمين الوجه

الحلبة المطحونة من أفضل وصفات البشرة هي بذور مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات، كما أنها تساعد في تسمين الخدود والجسم ونعومة البشرة وترطيبها.

تُضاف ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة القليل من الماء.

تعجن حتى تصير عجينة تفرد على الخدين وتدلك بهدوء وتترك 10 دقائق تشطف بالماء وتكرر أسبوعيًا.

تمتعي بخدود ناعمة ممتلئة وبشرة رطبة مغزية.

مقدارين متساويين من ماء الورد والجلسرين.

نقلب الخليط جيداً ويفرك به الخدود قبل النوم ويشطف في الصباح بالماء الدافئ.

يكرر القناع مرة واحدة في اليوم.

للعسل فوائد عظيمة خصوصا للبشرة؛ لأنه يحتوي على مضادات الاكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة.

تُضاف ملعقة كبيرة عسل إلى قطع مفرومة من البابايا حتى تصبح عجينة، توضع على الخدود لمدة 10 دقائق تشطف بالماء الفاتر تكرر مرّة كل صباح.

يقاوم زيت الزيتون التجاعيد ويعمل على ترطيب البشرة ونعومتها لوجود الدهون الغير مشبعة به.

تدفئة مقدار من زيت الزيتون ويدلك به الخدود من أسفل إلى أعلى من 5 إلى 10 دقائق مرتين يوميًا.

يعمل على شد البشرة والتخلص من الترهلات، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تمنع تكون الجذور الحرة.

يُسحب مقدار من المادة الهلامية الموجودة في الصبار.

تدلك بها الخدود وتترك 10 دقائق ويشطف بالماء الدافئ تكرر مرتين يوميًا.

يتم تدليك الخدود بالحليب البارد من الأسفل إلى الأعلى لمدة 5 دقائق.

يترك 5 دقائق أخرى على الخدود يشطف بالماء الدافئ وتكرر مرة واحدة كل يوم.

يحتوي التفاح على مضادات أكسدة تمنع تلف أنسجة الجسم وظهور التجاعيد، كما أنه وينعم البشرة ومنح الخدود امتلاء طبيعي.

تُهرس نصف ثمرة تفاح وتوضع على الخدود لمدة 15 دقيقة، أخرى تشطف بالماء الدافئ تكرر مرة واحدة في اليوم.

ماء الوردالعسل لتسمين الوجهزيت الزيتونالصبارالحليبالتفاحزبدة الشيا

تحتوي على المرطبات الطبيعية التي تضفي المرونة والنعومة على شد البشرة، وامتلاء الخدود وأيضًا مليئة بالأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

كوب من زبدة الشيا

ثلاث ارباع كوب من السكر الخشن

تخلط الزبدة مع السكر وتوضع في الثلاجة حتى تصبح صلبة.

تُدلك الخدود لمدة خمس دقائق.

تترك 10 دقائق أخرى تشطف بالماء الدافئ تكرر يوميًا قبل الاستحمام.

تكبير الخدود

من خلال إتباع النصائح التالية عند استخدام الوصفات الطبيعية السابقة تحصلين على النتيجة التي لطالما كنتِ تحلمين بها.