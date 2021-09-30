الكيكة اليابانية تعرفي على سر قوام هذه الكيكة الهشة واللذيذة بمكوناتها الصحيحة السهلة والبسيطة المتواجدة في جميع المنازل

إذا كانت الكيكة اليابانية او الكيكه الاسفنجيه او الكيكة الهشة، وكل انواع الكيك بجميع الحشوات المختلفه او بالنكهات المتعددة من الشوكولاته والبرتقال والفانيليا وغيرها من اهم انواع الكيكات التي تمتلك مكونات سهلة، وبسيطة تجعلنا دائما نقوم بتناولها بشكل هش ولذيذ جدا لان الكيكة اليابانية بسيطة متعددة الأغراض نتناولها في اعياد الميلاد نتناولها في الحفلات نتناولها في كل صباح مع كوب من القهوة يتم تحضيرها لابنائنا في اللانش بوكس اثناء ذهابهم الى المدرسة واليوم سوف نقوم بتعريفها تحضير الكيكه اليابانية بطريقه سهله وبسيطه. طريقة عمل الكيكة اليابانية المقادير: 2 كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة من الزبدة.

ملعقتين من الفانيليا.

2 كوب من السكر.

باكو من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من البيكنج.

ربع ملعقة من الملاحظ

نصف كوب من الحليب

خمس بيضات. طريقة تحضير الكيكة اليابانية الأصلية: اولا يجب ان نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، قبل استخدام هذه المكونات.

ثم نبدأ استخراج جميع المكونات من الثلاجة حتى تتناسب مع درجة حرارة الغرفة.

ابدا باخذ البيكنج بودر مع البيكنج صودا نخلطهم جيدا في وعاء عميق.

ونضيف على باقي كمية من المياه ثم نخفق البيض مع السكر.

و يبدأ ب اضافه الفانيليا بشكل تدريجي يوضع جميع المكونات على الدقيق لكن بشكل تدريجي.

نبدأ بالاضافه هذا الخليط داخل صينية.

ونبدأ بإدخال هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يفضل عزيزي عزيزتي أن تتركي الصينيه في الفرن لمدة عشرون دقيقة لكي تنضج تماما.

ثم قومي بازالتها ويتم تقدمية لابنائك عندما تبرد تمام. طريقة عمل الكيكة اليابانية بالشوكولاتة المقادير: 2 كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

خمس ملاعق من الحليب البودر.

كوبين من السكر.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

خمس ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من الشوكولاتة السائلة. طريقة التحضير:- اولا يجب ان نقوم بوضع الشوكولاته على حمام مائي ثم نضيف الزبدة مع اضافة باقي المكونات.

نبدأ بخلط هذا المزيج بشكل كريمي.

وعند نحصل على خليط كريمي نبدا بإضافة الدقيق مع الكاكاو.

يتم خلط المكونات جيدا كما يتم تحضير صينية تناسب هذا الخليط.

كما تقوم بوضع ملعقة من الزبدة في الصينية.

ونبدا باضافة هذا المزيج ثم نقوم بادخال و الفرن

ننتظر من 15 دقيقة إلى 25 دقيقة.

ثم نقوم بازاله الصينية من الفرن ويتم تقطيعها.

ويمكنه ايضا نقوم بتزيينها بكمية من الشيكولاته على الزواج لكي تزيد نكهه مميزه. الوسوم

إذا كانت الكيكة اليابانية او الكيكه الاسفنجيه او الكيكة الهشة، وكل انواع الكيك بجميع الحشوات المختلفه او بالنكهات المتعددة من الشوكولاته والبرتقال والفانيليا وغيرها من اهم انواع الكيكات التي تمتلك مكونات سهلة، وبسيطة تجعلنا دائما نقوم بتناولها بشكل هش ولذيذ جدا لان الكيكة اليابانية بسيطة متعددة الأغراض نتناولها في اعياد الميلاد نتناولها في الحفلات نتناولها في كل صباح مع كوب من القهوة يتم تحضيرها لابنائنا في اللانش بوكس اثناء ذهابهم الى المدرسة واليوم سوف نقوم بتعريفها تحضير الكيكه اليابانية بطريقه سهله وبسيطه. طريقة عمل الكيكة اليابانية المقادير: 2 كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة من الزبدة.

ملعقتين من الفانيليا.

2 كوب من السكر.

باكو من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من البيكنج.

ربع ملعقة من الملاحظ

نصف كوب من الحليب

خمس بيضات. طريقة تحضير الكيكة اليابانية الأصلية: اولا يجب ان نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، قبل استخدام هذه المكونات.

ثم نبدأ استخراج جميع المكونات من الثلاجة حتى تتناسب مع درجة حرارة الغرفة.

ابدا باخذ البيكنج بودر مع البيكنج صودا نخلطهم جيدا في وعاء عميق.

ونضيف على باقي كمية من المياه ثم نخفق البيض مع السكر.

و يبدأ ب اضافه الفانيليا بشكل تدريجي يوضع جميع المكونات على الدقيق لكن بشكل تدريجي.

نبدأ بالاضافه هذا الخليط داخل صينية.

ونبدأ بإدخال هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يفضل عزيزي عزيزتي أن تتركي الصينيه في الفرن لمدة عشرون دقيقة لكي تنضج تماما.

ثم قومي بازالتها ويتم تقدمية لابنائك عندما تبرد تمام. طريقة عمل الكيكة اليابانية بالشوكولاتة المقادير: 2 كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

خمس ملاعق من الحليب البودر.

كوبين من السكر.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

خمس ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من الشوكولاتة السائلة. طريقة التحضير:- اولا يجب ان نقوم بوضع الشوكولاته على حمام مائي ثم نضيف الزبدة مع اضافة باقي المكونات.

نبدأ بخلط هذا المزيج بشكل كريمي.

وعند نحصل على خليط كريمي نبدا بإضافة الدقيق مع الكاكاو.

يتم خلط المكونات جيدا كما يتم تحضير صينية تناسب هذا الخليط.

كما تقوم بوضع ملعقة من الزبدة في الصينية.

ونبدا باضافة هذا المزيج ثم نقوم بادخال و الفرن

ننتظر من 15 دقيقة إلى 25 دقيقة.

ثم نقوم بازاله الصينية من الفرن ويتم تقطيعها.

ويمكنه ايضا نقوم بتزيينها بكمية من الشيكولاته على الزواج لكي تزيد نكهه مميزه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكيكة اليابانية تعرفي على سر قوام هذه الكيكة الهشة واللذيذة بمكوناتها الصحيحة السهلة والبسيطة المتواجدة في جميع المنازل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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