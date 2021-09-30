أفضل وصفة فازلين لإزالة الشعر من الجسم بأكمله بثلاث مكونات طبيعية في المنزل

العديد من السيدات يبحثن بشكل دوري عن طريقة لإزالة الشعر المزعج عن الجسم والوجه، مما جعل الموضوع رائجا على محركات البحث المختلفة كما أصبح يشغل بال الكثيرين، وكثيرا ما ترغب المرأة في إزالة الشعر الزائد من جسمها للحفاظ على نظافتها الشخصية ونعومة ونضارة بشرتها الحساسة، فقد ووجد الكثير من الطرق لإزالة هذا الشعر، كتركيبات الشمع واستخدام أدوات الحلاقة المزعجة والكريمات والليزر، فهناك العديد من الطرق الآمنة لإزالة هذا الشعر بسهولة، ولكن يمكن أن تكون ذات أسعار مرتفعة، هذا بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الغير طبيعية التي بها مواد كيميائية قد تضر بالبشرة وفي مقالنا اليوم سنشرح لكم اهم وصفات إزالة الشعر بشكل سهل وآمن وموفر فقط بثلاث مكونات طبيعية، تابع معنا ما يلي.مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر
تشكل هذه الوصفة أهمية كبيرة لإزالة الشعر والعناية بالبشرة في نفس الوقت، فالكركم يعد من أحسن المكونات للمساعدة على تفتيح البشرة، كما أن الحليب يغذي البشرة بشكل مباشر فهو من أكبر المواد الغذائية المفيدة بشكل عام لجسم الإنسان، أما الفازلين فيعالج البشرة من التشققات والتجاعيد فهو مادة نفطية طبيعية، لذلك نقدم لكم هذه الوصفة لكي يتم إزالة الشعر بأمان وبسهولة ونبدأ معكم بمكونات الوصفة:
- ملعقة واحدة كبيرة من مطحون الحمص.
- نصف ملعقة من الكركم البودرة.
- ثلاث ملاعق من الحليب السائل.
- نصف ملعقة من الفازلين.
- أولا نقوم بخلط المكونات وهي مطحون الحمص وبودرة الكركم وكمية الحليب السائل مع بعضهم في وعاء صغير حتى نحصل على مزيج متجانس.
- بعدها نضيف نصف ملعقة من الفازلين ونقلبهم جيداً.
- نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على الشعر الغير مرغوب فيه مع اتجاه إنبات الشعر.
- نترك بعدها الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق أو أكثر حتى يجف تماماً.
- بعد أن يجف نقوم بإزالته عن البشرة بعكس اتجاه إنبات الشعر ثم نقوم بغسلها بالمياه الدافئة.
- كما أنه يمكننا تكرار الوصف بشكل يومي وبانتظام.
- فتوفر الكثير من التكاليف مع ترطيب البشرة بمكونات طبيعية وفعاله غير مضرة بها إطلاقاً.
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العديد من السيدات يبحثن بشكل دوري عن طريقة لإزالة الشعر المزعج عن الجسم والوجه، مما جعل الموضوع رائجا على محركات البحث المختلفة كما أصبح يشغل بال الكثيرين، وكثيرا ما ترغب المرأة في إزالة الشعر الزائد من جسمها للحفاظ على نظافتها الشخصية ونعومة ونضارة بشرتها الحساسة، فقد ووجد الكثير من الطرق لإزالة هذا الشعر، كتركيبات الشمع واستخدام أدوات الحلاقة المزعجة والكريمات والليزر، فهناك العديد من الطرق الآمنة لإزالة هذا الشعر بسهولة، ولكن يمكن أن تكون ذات أسعار مرتفعة، هذا بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الغير طبيعية التي بها مواد كيميائية قد تضر بالبشرة وفي مقالنا اليوم سنشرح لكم اهم وصفات إزالة الشعر بشكل سهل وآمن وموفر فقط بثلاث مكونات طبيعية، تابع معنا ما يلي.مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر
تشكل هذه الوصفة أهمية كبيرة لإزالة الشعر والعناية بالبشرة في نفس الوقت، فالكركم يعد من أحسن المكونات للمساعدة على تفتيح البشرة، كما أن الحليب يغذي البشرة بشكل مباشر فهو من أكبر المواد الغذائية المفيدة بشكل عام لجسم الإنسان، أما الفازلين فيعالج البشرة من التشققات والتجاعيد فهو مادة نفطية طبيعية، لذلك نقدم لكم هذه الوصفة لكي يتم إزالة الشعر بأمان وبسهولة ونبدأ معكم بمكونات الوصفة:
- ملعقة واحدة كبيرة من مطحون الحمص.
- نصف ملعقة من الكركم البودرة.
- ثلاث ملاعق من الحليب السائل.
- نصف ملعقة من الفازلين.
- أولا نقوم بخلط المكونات وهي مطحون الحمص وبودرة الكركم وكمية الحليب السائل مع بعضهم في وعاء صغير حتى نحصل على مزيج متجانس.
- بعدها نضيف نصف ملعقة من الفازلين ونقلبهم جيداً.
- نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على الشعر الغير مرغوب فيه مع اتجاه إنبات الشعر.
- نترك بعدها الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق أو أكثر حتى يجف تماماً.
- بعد أن يجف نقوم بإزالته عن البشرة بعكس اتجاه إنبات الشعر ثم نقوم بغسلها بالمياه الدافئة.
- كما أنه يمكننا تكرار الوصف بشكل يومي وبانتظام.
- فتوفر الكثير من التكاليف مع ترطيب البشرة بمكونات طبيعية وفعاله غير مضرة بها إطلاقاً.
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