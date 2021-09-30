أسرار وتكات طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل بنكهة وقرمشة المطاعم

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل بقرمشة وطعم المطاعم، حيث تعد من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات وذلك لتقديمها لأبنائهم الذين يشتهون دائما تناول البطاطس خارج المنزل لطعمها اللذيذ التي يتم تقديمه في المطاعم، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا اليوم أجمل وصفات البطاطس المقرمشة، وذلك للحصول على بطاطس مقرمشة ولذيذة الطعم لأبنائك بدلا من طلبها من المطاعم.طريقة عمل البطاطس المقرمشة
تعد البطاطس أكثر أنواع المحاصيل الزراعية التي تنتشر في العالم بشكل كبير للغاية، كما تحتوي البطاطس على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، تلك العناصر التي تعطي جسمك الطاقة والبروتين، ويتم تحضير البطاطس بوصفات مختلفة ومتعددة للحصول على بطاطس مقرمشة وطعم لذيذ.
المكونات
- بطاطس.
- زيت نباتي (النوع المفضل).
- ملح.
- خل طبيعي.
- مقدار من النشا.
- مقدار من الدقيق.
نعرض لكم الآن طريقة تحضير البطاطس المحمرة بطعمها اللذيذ المقرمش من خلال الخطوات التالية:
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها بشكل جيد، ثم تقطيعها لأصابع رفيعة الحجم.
- ثم نقوم بوضع الخل في أناء به ماء دافئ ونضع به البطاطس لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نقوم بتصفية البطاطس ثم نقوم بتنشيفها، ونرشها بالدقيق والنشا.
- ثم نضعها في مقلاة غويطة بها الزيت النباتي على النار، وتقلب البطاطس في الزيت حتى تحصلي على لونها الذهبي.
- بعد اكتمال تحمير البطاطس نخرجها من الزيت ونضعها علي المناديل الورقية أو ورق المطبخ المخصص للقلي للتخلص من الزيت،وتقديمها لأولادك مع أكياس الكاتشب لعمل أشهى سندوتشات البطاطس المحمرة.
هناك الكثير من الأبناء يفضلون تناول الشيبسي بشكل مستمر، الأمر الذي جعل الكثير من الأمهات يفكرون بشكل مستمر في طريقة تحضير الشيبسي في المنزل لتناول الأبناء منه بطريقة أمنة ومضمونة عن الشيبسي الملئ بالمواد الحافظة الضارة، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضيرها من خلال ما يلي:
- المكونات
- حبات بطاطس مقطعة قطع صغيرة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار من الخل.
- بابريكا وبهارات حسب الرغبة.
- ملح وفلفل أسود.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- زيت نباتي من النوع المفضل.
إليكم الآن طريقة تحضير ألذ رقائق الشيبسي اللذيذة، والتي تأتي كما يلي:
- نقوم بغسل البطاطس بشكل جيد ونقطعها عن طريق قشارة البطاطس.
- نضع هذه الرقائق في الخل والبيكنيج بودر ونتركهم معا في الوعاء.
- بعد نصف ساعة نخرج البطاطس من الخل ونقوم بتصفيتها بشكل جيد، ونضع لها البهارات ونخلطهم معا.
- ثم نضع رقائق الشيبسي في الزيت حتي نحصل علي اللون الذهبي المميز للبطاطس.
- ونخرج البطاطس بعد ذلك ونقدمها في أطباق التقديم.
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طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل بقرمشة وطعم المطاعم، حيث تعد من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات وذلك لتقديمها لأبنائهم الذين يشتهون دائما تناول البطاطس خارج المنزل لطعمها اللذيذ التي يتم تقديمه في المطاعم، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا اليوم أجمل وصفات البطاطس المقرمشة، وذلك للحصول على بطاطس مقرمشة ولذيذة الطعم لأبنائك بدلا من طلبها من المطاعم.طريقة عمل البطاطس المقرمشة
تعد البطاطس أكثر أنواع المحاصيل الزراعية التي تنتشر في العالم بشكل كبير للغاية، كما تحتوي البطاطس على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، تلك العناصر التي تعطي جسمك الطاقة والبروتين، ويتم تحضير البطاطس بوصفات مختلفة ومتعددة للحصول على بطاطس مقرمشة وطعم لذيذ.
المكونات
- بطاطس.
- زيت نباتي (النوع المفضل).
- ملح.
- خل طبيعي.
- مقدار من النشا.
- مقدار من الدقيق.
نعرض لكم الآن طريقة تحضير البطاطس المحمرة بطعمها اللذيذ المقرمش من خلال الخطوات التالية:
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها بشكل جيد، ثم تقطيعها لأصابع رفيعة الحجم.
- ثم نقوم بوضع الخل في أناء به ماء دافئ ونضع به البطاطس لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نقوم بتصفية البطاطس ثم نقوم بتنشيفها، ونرشها بالدقيق والنشا.
- ثم نضعها في مقلاة غويطة بها الزيت النباتي على النار، وتقلب البطاطس في الزيت حتى تحصلي على لونها الذهبي.
- بعد اكتمال تحمير البطاطس نخرجها من الزيت ونضعها علي المناديل الورقية أو ورق المطبخ المخصص للقلي للتخلص من الزيت،وتقديمها لأولادك مع أكياس الكاتشب لعمل أشهى سندوتشات البطاطس المحمرة.
هناك الكثير من الأبناء يفضلون تناول الشيبسي بشكل مستمر، الأمر الذي جعل الكثير من الأمهات يفكرون بشكل مستمر في طريقة تحضير الشيبسي في المنزل لتناول الأبناء منه بطريقة أمنة ومضمونة عن الشيبسي الملئ بالمواد الحافظة الضارة، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضيرها من خلال ما يلي:
- المكونات
- حبات بطاطس مقطعة قطع صغيرة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار من الخل.
- بابريكا وبهارات حسب الرغبة.
- ملح وفلفل أسود.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- زيت نباتي من النوع المفضل.
إليكم الآن طريقة تحضير ألذ رقائق الشيبسي اللذيذة، والتي تأتي كما يلي:
- نقوم بغسل البطاطس بشكل جيد ونقطعها عن طريق قشارة البطاطس.
- نضع هذه الرقائق في الخل والبيكنيج بودر ونتركهم معا في الوعاء.
- بعد نصف ساعة نخرج البطاطس من الخل ونقوم بتصفيتها بشكل جيد، ونضع لها البهارات ونخلطهم معا.
- ثم نضع رقائق الشيبسي في الزيت حتي نحصل علي اللون الذهبي المميز للبطاطس.
- ونخرج البطاطس بعد ذلك ونقدمها في أطباق التقديم.
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