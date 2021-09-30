أسرار عمل بصل الكشري المقرمش بمكون سحري واحصلي على رقائق البصل المميزة

أسرار عمل بصل ألكشري المقرمش، حيث يعد طبق الكشري المصري من أكثر الأطباق الشهيرة في مصر، والتي انتشرت بشكل كبير من خلال أكبر المطاعم التي تقدم طبق الكشري المصري اللذيذ والشهي، ويفضل الكثير طبق الكشري عن غيره من الكثير من الأكلات المصرية المشهورة، وسنقوم بتقديم أفضل الطرق لعمل البصل المقرمش لوضعه على طبق الكشري المصري من خلال موقعنا.

أسرار عمل بصل الكشري المقرمش

يعد الكشري المصري من أكثر الوجبات الشعبية المنتشرة على نطاق كبير في مصر، كما يتميز بطعمه المميز واللذيذ الذي يفضله الكثير من المصريين، ويفضلون تناوله في الخروجات والرحلات وغيرها، فهو يعد وجبة متكاملة وسريعة ذو قيمة غذائية مفيدة، وذلك لاحتوائه علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

كما يتميز الكشري بأنه ذو قيمة غذائية كبيرة، حيث يتكون من كلا من الأرز والمكرونة والشعرية والعدس، ويعد البصل المقرمش من أكثر ما يميز طبق الكشري المصري الذي يفضله الكثير من محبي الكشري بشكل عام، ويعد البصل أكثر ما يعطي نكهة مميزة للكشري، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضير البصل المقرمش من خلال ما يلي.

عدد 2 حبة من البصل المقشر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

زيت نباتي من النوع المفضل لكى.

نقوم بتقطيع البصل على هيئة حلقات رفيعة. ثم نخلط الدقيق والنشا مع بعضهم البعض. قومي بتقليب حلقات البصل المقشر في خليط الدقيق والنشا. ثم نحضر مقلاة نضع بها الزيت النباتي مع رقائق البصل المتبل بالدقيق والنشا، ونحمرها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد الانتهاء من تحمير البصل نرفعه من على النار، ثم نضعه على مناديل المطبخ، ونضعه على طبق الكشري المصري اللذيذ.

مكونات البصل المقرمشطريقة تحضير بصل الكشري المقرمش

وبذلك تحصلين على رقائق البصل المقرمشة التي تضعيها على طبق الكشري المصري التي يفضله الكثير، والتي تود السيدات عمله لأبنائها بدلا من شراء الكشري من المحال، وخاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد، وحرصا على سلامة أسرتها من حدوث إصابات، وذلك لأن تحضير تلك الوجبات في المنزل ستوفر الكثير علي السيدات، كما ستجعلهم يضمنون نظافة الطعام المقدم لهم.