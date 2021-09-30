معجزة كريم الخميرة الرهيب: لتفتيح وترطيب البشرة والجسم في دقائق2021

تعتبر معجزة كريم الخميرة الرهيب ، من أهم الكريمات التي تعمل خلال دقائق علي تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والجسم كلة، ويعد من أفضل الكريمات الطبيعية للبشرة التي تتكون من مكونات طبيعية جون مواد ضارة، وسوف تحصلين علي بشرة خرافية وناعمه وناصعة البياض من أول استخدام للكريم المعجزة من عند الله سبحانه وتعال، ويمكن ايضا لمفعول الكريم علي إزالة البقع الداكنة من الوجه وحل جميع مشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة والدهنية، والان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا سوف نتعرف علي معجزة كريم الخميرة الرهيب لتفتيح وترطيب البشرة والجسم في دقائق بفضل الله2021.

مكونات تحضير معجزة كريم الخميرة الرهيب لتفتيح البشرة وترطيبها

سوف نقدم لكم بعض المكونات التي سوف يتم من خلالها عمل الكريم المعجزة في التفتيح والترطيب للجسم والبشرة فوري وهي كالاتي:-

معلقتين من الخميرة.

ثلاث معالق ماء الورد.

كبسولة من فيتامين أ.

معلقة من العسل.

معلقة من النشا.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي ابسط طريقة لتحضير أقوي كريم رباني ومعجزة في التفتيح والترطيب من اول استخدام وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضيف بداخلة ماء الورد والعسل ونذوبهم جيدا. ثم نضيف الخميرة ونقلبهم داخل الإناء لحين تذوب ايضا الخميرة بشكل كبير. ثم نضيف كبسولة فيتامين أ ومعلقة من النشا ونخلطهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي. نترك الخليط لبعض الوقت لكي تتفاعل الخميرة مع جميع المكونات قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا هذا طريقة مضمونة ونتائج فعاله من أول استخدام للكريم علي البشرة والجسم ايضا لتفتيح والترطيب وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا او المكان الخاص التي سوف نضع الكريم علية ونجففه.

ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط علي المكان المراد تفتيحه بشكل متساوي جيدا.

ندلك الخليط بشكل دائري علي البشرة ونتركه لمة 10 دقائق او ربع ساعة.

ثم بعد ما يمتص الوجه الكريم نقوم بفرك الكريم جيدا حتي نتخلص منه ونغسل البشرة بالماء.

نكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد كريم الخميرة الخرافي في تفتيح وترطيب البشرة والجسم

نذكر لكم بعض الفوائد الخاص بكريم الخميرة المعجزة في الترطيب والتفتيح من اول مرة دون اضرار جانبية وهي كما يأتي:-