كتير من البنات بيترددوا في لبس الجيبة لانهم مبيعرفوش ينسقوها صح وبشكل انيق ، بنات حوا النهاردة هتساعدك في المهمة دي ، وهنشارك معاكم افكار ستايلات بالجيبة مع الحجاب تستوحي منها اللوك بتاعك.
افكار ستايلات بالجيبة مع الحجاب:
الجيبة من القطع العملية جدا اللي تقدري تنسقي عليها حاجات كتير من دولابك ، تقدري تلبسيها بلوك رسمي وكاجوال على حسب اختيار القطعة اللي فوق.
لو عايزة لوك كاجوال لخروجات اليومية الصبح, او للجامعة ، تقدري تنسقي عليها من فوق اندرشيرت وفوقيه قميص جينز مفتوح ، ممكن تلبسيها على القميص الجينز بس وتدخليه جوه الجيبة, او تيشرت مع جاكيت جلد قصير ، وتكملي اللوك مع سنيكر وشنطة كروس.
لو عايزة تعملي لوك لخروجاتك بالليل ، ممكن تنسقي معاها بلوزة, توب وبليزر, مع انكل بوت وشنطة مناسبة.
في الايام البرد ممكن تعملي لوك طبقات تلبسي الجيبة مع قميص وفوقيه سويتر اقصر منه وبالطو طويل ، مع بوت او سنيكر.
تعالوا نشوف بالصور افكار ستايلات بالجيبة:
ستايلات كاجوال لموسم الخريف تستوحي منها اللوك بتاعك
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