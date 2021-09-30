كتير من البنات بيترددوا في لبس الجيبة لانهم مبيعرفوش ينسقوها صح وبشكل انيق ، بنات حوا النهاردة هتساعدك في المهمة دي ، وهنشارك معاكم افكار ستايلات بالجيبة مع الحجاب تستوحي منها اللوك بتاعك.

افكار ستايلات بالجيبة مع الحجاب:

الجيبة من القطع العملية جدا اللي تقدري تنسقي عليها حاجات كتير من دولابك ، تقدري تلبسيها بلوك رسمي وكاجوال على حسب اختيار القطعة اللي فوق.

لو عايزة لوك كاجوال لخروجات اليومية الصبح, او للجامعة ، تقدري تنسقي عليها من فوق اندرشيرت وفوقيه قميص جينز مفتوح ، ممكن تلبسيها على القميص الجينز بس وتدخليه جوه الجيبة, او تيشرت مع جاكيت جلد قصير ، وتكملي اللوك مع سنيكر وشنطة كروس.

لو عايزة تعملي لوك لخروجاتك بالليل ، ممكن تنسقي معاها بلوزة, توب وبليزر, مع انكل بوت وشنطة مناسبة.

في الايام البرد ممكن تعملي لوك طبقات تلبسي الجيبة مع قميص وفوقيه سويتر اقصر منه وبالطو طويل ، مع بوت او سنيكر.

تعالوا نشوف بالصور افكار ستايلات بالجيبة:

ستايلات بالجيبة مع الحجاب

ستايلات كاجوال لموسم الخريف تستوحي منها اللوك بتاعك