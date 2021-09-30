فطائر كودو الدجاج اللذيذة أحلى ساندويتشات خفيفة بطعم رائع وشهي

فطائر كودو الدجاج من أحلى أنواع المعجنات التي يمكن تقديمها في الرحلات والمدارس لمذاقها المميز وطعمها الرائع الشهي، وتنتشر بكثرة في البلدان العربية وخاصة السعودية، وتتميز أيضاً بقيمة غذائية عالية تمنح أطفالنا القوة والنشاط كما أنها تصلح كوجبة عشاء خفيفة، حيث تبحث الأمهات عن أكلات يقدمونها لأسرهم يمكن تناولها في أى وقت وتتمتع بطعم مميز وبدون تكلفة عالية وتكون ذات مذاق طيب، بدلا من شراء الأطعمة السريعة الجاهزة التي تسبب في كثير من الأحيان مشاكل صحية كثيرة، فالدجاج من أهم مصادر البروتين التي تتميز بأسعارها المنخفضة بالنسبة لباقي أنواع اللحوم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر كودو الدجاج أحلى ساندويتشات بطعم رائع وشهي. مكونات فطائر كودو الدجاج مكونات فطائر كودو الدجاج تتميز مكونات فطائر كودو الدجاج بأنها بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهى كالتالي:- 2 كوب ونصف دقيق مخبوزات.

كوب حليب.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة سكر.

بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة خميرة .

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. لتحضير كودو الدجاج 2 صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

بصلة مقطعة شرائح.

2 ثمرة فلفل أخضر شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة عمل فطائر كودو الدجاج بالسهولة وسرعة التحضير وتتم بالخطوات التالية:- نخلط في وعاء الحليب الدافئ والزيت مع بياض البيض والسكر، ثم نضيف الخميرة ونصف ملعقة صغيرة من الخل مع تقليب المكونات جيداً. نضيف كوب واحد من الدقيق مع التقليب حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نغطي العجين لمدة 15 دقيقة حتى يختمر، وتلك الخطوة مهمة للحصول على فطائر هشة وخفيفة. نضيف باقي الدقيق والحليب البودرة والملح والبيكنج بودر، ثم نعجن المكونات يدويا حتى الحصول على عجينة ملساء ناعمة. ثم نترك العجين ليختمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه. لتحضير كودو الدجاج نضع ملعقتين من الزيت في مقلاة على النار ثم نضيف شرائح البصل مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي. نضيف قطع الدجاج والثوم والملح والفلفل الأسود مع التقليب ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر وعصير ليمونة. نستمر في التقليب حتى تصبح الحشوة جاهزة ثم نطفئ النار ونتركها لتبرد. نقسم العجينة بعد ان تختمر إلى قطع متساوية ثم نفردها بشكل طولي ونضع الحشوة ثم نلف العجينة مع غلق الأطراف جيداً. نضع الفطائر في صينية بها ورق زبدة ثم نتركها لتختمر 30 دقيقة قبل الخبز. ندهن وجه العجين بصفار بيضة مضاف إليه ملعقة خل ثم ندخل العجين إلى فرن مسخن مسبقا على درجة 180 حتى تمام النضج. الوسوم

فطائر كودو الدجاج من أحلى أنواع المعجنات التي يمكن تقديمها في الرحلات والمدارس لمذاقها المميز وطعمها الرائع الشهي، وتنتشر بكثرة في البلدان العربية وخاصة السعودية، وتتميز أيضاً بقيمة غذائية عالية تمنح أطفالنا القوة والنشاط كما أنها تصلح كوجبة عشاء خفيفة، حيث تبحث الأمهات عن أكلات يقدمونها لأسرهم يمكن تناولها في أى وقت وتتمتع بطعم مميز وبدون تكلفة عالية وتكون ذات مذاق طيب، بدلا من شراء الأطعمة السريعة الجاهزة التي تسبب في كثير من الأحيان مشاكل صحية كثيرة، فالدجاج من أهم مصادر البروتين التي تتميز بأسعارها المنخفضة بالنسبة لباقي أنواع اللحوم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر كودو الدجاج أحلى ساندويتشات بطعم رائع وشهي. مكونات فطائر كودو الدجاج مكونات فطائر كودو الدجاج تتميز مكونات فطائر كودو الدجاج بأنها بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهى كالتالي:- 2 كوب ونصف دقيق مخبوزات.

كوب حليب.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة سكر.

بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة خميرة .

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. لتحضير كودو الدجاج 2 صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

بصلة مقطعة شرائح.

2 ثمرة فلفل أخضر شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة عمل فطائر كودو الدجاج بالسهولة وسرعة التحضير وتتم بالخطوات التالية:- نخلط في وعاء الحليب الدافئ والزيت مع بياض البيض والسكر، ثم نضيف الخميرة ونصف ملعقة صغيرة من الخل مع تقليب المكونات جيداً. نضيف كوب واحد من الدقيق مع التقليب حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نغطي العجين لمدة 15 دقيقة حتى يختمر، وتلك الخطوة مهمة للحصول على فطائر هشة وخفيفة. نضيف باقي الدقيق والحليب البودرة والملح والبيكنج بودر، ثم نعجن المكونات يدويا حتى الحصول على عجينة ملساء ناعمة. ثم نترك العجين ليختمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه. لتحضير كودو الدجاج نضع ملعقتين من الزيت في مقلاة على النار ثم نضيف شرائح البصل مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي. نضيف قطع الدجاج والثوم والملح والفلفل الأسود مع التقليب ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر وعصير ليمونة. نستمر في التقليب حتى تصبح الحشوة جاهزة ثم نطفئ النار ونتركها لتبرد. نقسم العجينة بعد ان تختمر إلى قطع متساوية ثم نفردها بشكل طولي ونضع الحشوة ثم نلف العجينة مع غلق الأطراف جيداً. نضع الفطائر في صينية بها ورق زبدة ثم نتركها لتختمر 30 دقيقة قبل الخبز. ندهن وجه العجين بصفار بيضة مضاف إليه ملعقة خل ثم ندخل العجين إلى فرن مسخن مسبقا على درجة 180 حتى تمام النضج.

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