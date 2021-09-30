في دقيقتين.. بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون أي مواد كيميائية

بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا، علاج الشيب بالفازلين يعتبر من أنواع العلاجات الطبيعية للشيب حيث يعد هذا النوع من المواد الطبيعية من بين أفضل الأنواع والطرق التي تساعد في تخليص الشعر من أي تغير في لونه، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب أن يتبع حتى يتم عمل تلك الوصفة والتي يود أن يعرفها الكثير من الناس حيث يعد الفازلين واحد من بين أهم مثبتات اللون الطبيعي على الشعر وهذا من خلال مزجه مع مكونات ومواد طبيعية أخرى، وفيما يلي توضيح لمقدار الوصفة وطريقة إعدادها.

بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا

علاج الشيب بالفازلين نتعرف عليه من خلال تلك الفقرة حيث تعد خلطتنا التي نحن بصدد التحدث عنها الآن واحدة من الخلطات متعددة الأثر على الشعر وأثرها ليس مقصور على الصبغ فقط ولكنها تعد من بين أهم المقادير والخلطات والتي تحسن وبشكل كبير من لون الشعر وذلك من خلال استخدام المكونات والمقادير الآتية:

ملعقة فازلين.

ملعقة شاي.

ملعقة حناء.

ملعقة قهوة.

زيت زيتون.

زيت خروع.

ملعقة نشا.

طريقة تحضير الوصفة

التركيبة تعد طبيعية وتتميز بقدرتها على التحسين الملحوظ من لون الشعر، ومن خلال المزج ما بين الفازلين وبقية المكونات ينتج خليط كريمي غني بالفيتامينات والأصباغ الطبيعية، وتلك الصبغات تعد مكتسبة من الشاي، والقهوة والحناء والفازلين يعد من بين أقوى مثبتات تلك الألوان والأصباغ، ومن خلال الحصول على تلك الخلطة نستطيع التطبيق وبكل سهولة لكل كمية الخليط ولا يشترط أن يوضع الخليط على المنطقة من الشعر الأبيض فقط ولكن يمكن أن يتم التعميم للشعر باستعمال هذا الخليط والذي يساعد في منح الشعر المزيد من اللمعان علاوة على اللون الجذاب الذي يخفي الشعر الأبيض.

التطبيق من الممكن إتمامه في الأسبوع مرة واحدة وتلك المرة من الممكن أن يكون أثرها مدة شهر ومن الممكن في بعض الحالات أن نحتاج لتطبيق الخليط أكثر من مرة حتى يظهر أثره، ويعد استخدام هذا الخليط مفيد أيضا لفروة الرأس والتي قد تكون مصابة بالالتهابات فيعمل على ترطيبها.