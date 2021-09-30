صبغ الشعر في المنزل بطريقة سهلة وسريعه بدون اللجوء إلي مستحضرات التجميل

ويجب قبل البدء في صبغة الشعر أن يتم اختيار لونك المفضل في الصبغه، وذلك لأن الوان الشعر يمكن أن تكون بارده أو دافئه، أو محايدة، فيوجد من الألوان ما يكون دافئ وهذا يمتلك الوان ذهبيه أشعة الشمس لها تأثير عليها بينما في الألوان البارده لا تمتلك الوان ذهبيه، ولا يمكن أن تفعلها ولا القيام بها ، ولا احد يفعلها الا محترفي الصالونات لأنها يمكن أن تتلف الشعر ويحدث الوان رماديه في الشعر، فلذلك يجيب أن تختاري الالوان المناسبه، ويمكن معرفة اللون المناسب من خلال لون البشره أو لون الملابس، ويمكنكي التأكد من اختيارك للون المناسب للبشره بتجربه صغيره جدا.

يجب عليكي دمج ملعقه من الصبغه مع معالج البيروكسيد (بالانجليزيه: peroxide) في إناء صغير

وضع هذا الخليط علي نهايات جذور الشعر كي تعرفي اللون المناسب

يجيب أن تحمي الخصله التي قمتي بدهنها من خلال لف الخصله بقطعه من القصدير وتثبيتها بمشبك

يجيب قراءة الإرشادات التي توجد علي العلبه وتحديد وقت الاختبار

ثم بعد ذلك غسل الخصله بالماء وتنسيقها وان تنظري إليها في ضوء ساطع كي تعرفي النتيجه النهائيه، كي تقرري إذا كان اللون مناسب للبشره ام لا..

يجيب قبل بدء الصبغه الاعداد الجيد لها حتي تعطي نتيجه سليمه، يجيب تحضير.

المنشفه الواقيه.

مشط.

فرشاه.

القفازات.

صبغ الشعر في المنزلطريقة التحضير

يجيب قبل البدء قراءة الإرشادات التي توجد علي العلبه، كي تعرفي الاستخدام الصحيح الصبغه وما هي الماده التي يتم التركيز عليها في الصبغه، ويجيب وضع اكياس علي بلاط الغرفه التي تستخدمي فيها الصبغه حتي لا تسبب اثر في المكان.

تطبيق الصبغه علي الشعر

من خلال البدء بصبغ الشعر كاملا يجب تقسيم الشعر الي نصفين، ثم بعد ذلك البدء من بداية الشعر حتي اول الشعر، ويجب الضغط علي فرشاة الصبغه حتي تصل لبداية الشعر، ثم بعد ذلك التوجه إلي صبغ الأطراف بالفرشاه، كما يجب أن تشعري بوصول الصبغه لفروة الشعر، ثم تقومي برفع الشعر كاملا فوق الرأس وتركه حسب الوقت المحدد في الإرشادات، وبعد أن تنتهي من الصبغه يجيب غسل الشعر بالماء.