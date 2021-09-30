اصنعي كريم البرتقال السحري لتفتيح البشرة كالبدر وإزالة التجاعيد نهائياً

يعتبر كريم البرتقال السحري، هو كريم سحر في تفتيح البشرة والقضاء علي التجاعيد، يعرف بأنه كريم الفيتامين سي، يغذي البشرة ويجعلها ناعمة جداً وخالية من أي خطوط أو علامات، فهو كريم يعيد للبشرة شبابها ونضارتها، خالي تمام من أي مواد قد تؤذي البشرة فهو كريم طبيعي، هو من الكريمات الصالحة لجميع أنواع البشرة، من أهم مميزاته أنه يزيل التجاعيد من الوجه بشكل سريع جداً مع المداومة عليه، فكثير من النساء يظهر لديهم مشكلة التجاعيد وتظهر في وقت مبكر من العمر، وذلك بسبب عدم الاهتمام بالبشرة والعناية بها، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا الكرام كريمي طبيعي وسحر في علاج التجاعيد وهو كريم البرتقال السحري لتفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم البرتقال السحري

يحتوي الكريم علي مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت ومناسبة جداً من حيث السعر هي عبارة عن:-

حبة من البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من نشا.

ملعقة صغيرة من زيت الجليسرين.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير

لكي نقوم بصنع كريم البرتقال السحري يتم اتباع الخطوات الآتية:-

نقوم بغسل حبة البرتقال ثم تقشيرها ثم تقطع وتوضع داخل الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليها القليل من الماء العادي أو ماء الورد لكي يساعد علي خلط البرتقال. ثم نقوم بتصفية الخليط، لكي نحصل علي العصير فقط ونتخلص من أي شوائب به. نأخذ مقدار نصف كوب من عصير البرتقال ثم نضيف إليه نصف ملعقة من النشا ونمزج المكونات حتي يذوب النشا تماماً. نضع الخليط علي حمام مائي ساخن أو نضعه علي نار هادئة حتي نحصل علي قوام كريمي ثقيل مع التقليب المستمر. نتركه يبرد قليلاً ثم نضيف إليه ملعقة من زيت الجليسرين وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا(الصبار)، نقلب المكونات جيداً، حتي تمتزج مع بعضها البعض وتتجانس. نحتفظ بالكريم داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق داخل الثلاجة.

طريقة تطبيق الكريم علي الوجه

الكريم صالح للاستخدام للوجه والرقبة ويتم استخدامه كالآتي:-

ننظف البشرة جيد من المكياج ثم تغسل بالماء الفاتر.

نضع الكريم علي الوجه والرقبة ونتركه لمدة ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يغسل بالماء البارد ثم ندهن الوجه بكريم مرطب.

يمكن استخدام الكريم ليلاً قبل النوم ثم يتم غسله في الصباح بنفس الطريقة السابقة.

الكريم صالح الاستخدام لمدة ٧ أيام مع مراعاة غلقه جيداً.

طريقة عمل ماسك قشور البرتقال للوجه

تحتوي قشور البرتقال علي كمية كبيرة من فيتامين سي ويعتبر البرتقال من الفواكة الغنية جدا بالعناصر الغذائية ويتم تحضير ماسك قشور البرتقال باتباع الخطوات التالية:-