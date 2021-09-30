حضري الكيكة الباردة بدون فرن بكل سهولة والطعم قمة الروعة

كيكة البسكويت الباردة تعد من أسهل أنواع الحلويات المنزلية، التي يمكن لأي امرأة أن تقوم بتحضيرها تحضيرها بكل سهولة، لأنها تتميز بمذاق شهي ومميز، مما يجعل جميع أفراد العائلة يعشقون تناولها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المكونات: مكونات الطبقة الأولى كوب كبير من مسحوق البسكويت السادة.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كأس ونصف كبير حليب مكثف. مكونات الطبقة الثانية 150 جرام من مسحوق السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من بودر الكاكاو الخام.

4 ملاعق صغيرة من الحليب. مكونات التزيين كأس كبير من قطع الشكولاتة الصغيرة. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة احضري وعاء حراري به مقدار الزبدة، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى تذوب الزبدة تماما. ضيفي مقدار الكاكاو، والحليب، ثم قلبيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي مقدار البسكويت فوق خليط الزبدة، ثم استمري ف التقليب لمدة 4 دقائق، ثم ضعي الخليط جانبا. وزعي الخليط بأسفل قالب زجاجي، ثم ضعيه بالثلاجة. اخلطي السكر مع مقدار الحليب، والكاكاو لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط ناعم. اسكبي خليط السكر فوق طبقة خليط البسكويت، ثم وزعي مكعبات الشيكولاتة فوق سطح الكيكة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف يوم، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة بالقهوة والشكولاتة جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالفستق طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتةطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالفستق المكونات: مكونات الطبقة الأولى 2 كوب كبير من بسكويت الشاي.

نصف كأس من الزبدة. مكونات الطبقة الثانية كيلو إلا ربع جبن كريمي.

ربع كوب كبير من مسحوق الفستق.

ثلث ملعقة متوسطة من الفانيلا.

70 جرام من السكر.

كوب كبير من الكريمة.

كأس كبير من القشطة. مكونات الطبقة الثالثة 10 جرام ملون طعام، حسب الرغبة.

كأس كبير من الفستق المجروش.

كوب كبير من الكريمة. طريقة التحضير الطبقة الأولى: قومي بطحن مقدار بسكويت الشاي، حتى يصبح ناعم، ثم اخلطيه مع الزبدة، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط أسفل قالب بايركس، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف يوم. طريقة التحضير الوسوم

كيكة البسكويت الباردة تعد من أسهل أنواع الحلويات المنزلية، التي يمكن لأي امرأة أن تقوم بتحضيرها تحضيرها بكل سهولة، لأنها تتميز بمذاق شهي ومميز، مما يجعل جميع أفراد العائلة يعشقون تناولها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المكونات: مكونات الطبقة الأولى كوب كبير من مسحوق البسكويت السادة.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كأس ونصف كبير حليب مكثف. مكونات الطبقة الثانية 150 جرام من مسحوق السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من بودر الكاكاو الخام.

4 ملاعق صغيرة من الحليب. مكونات التزيين كأس كبير من قطع الشكولاتة الصغيرة. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة احضري وعاء حراري به مقدار الزبدة، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى تذوب الزبدة تماما. ضيفي مقدار الكاكاو، والحليب، ثم قلبيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي مقدار البسكويت فوق خليط الزبدة، ثم استمري ف التقليب لمدة 4 دقائق، ثم ضعي الخليط جانبا. وزعي الخليط بأسفل قالب زجاجي، ثم ضعيه بالثلاجة. اخلطي السكر مع مقدار الحليب، والكاكاو لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط ناعم. اسكبي خليط السكر فوق طبقة خليط البسكويت، ثم وزعي مكعبات الشيكولاتة فوق سطح الكيكة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف يوم، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة بالقهوة والشكولاتة جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالفستق طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتةطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالفستق المكونات: مكونات الطبقة الأولى 2 كوب كبير من بسكويت الشاي.

نصف كأس من الزبدة. مكونات الطبقة الثانية كيلو إلا ربع جبن كريمي.

ربع كوب كبير من مسحوق الفستق.

ثلث ملعقة متوسطة من الفانيلا.

70 جرام من السكر.

كوب كبير من الكريمة.

كأس كبير من القشطة. مكونات الطبقة الثالثة 10 جرام ملون طعام، حسب الرغبة.

كأس كبير من الفستق المجروش.

كوب كبير من الكريمة. طريقة التحضير الطبقة الأولى: قومي بطحن مقدار بسكويت الشاي، حتى يصبح ناعم، ثم اخلطيه مع الزبدة، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط أسفل قالب بايركس، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف يوم. طريقة التحضير

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