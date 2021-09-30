كيكة الشوكولاتة اللذيذة وطريقة تحضيرها بسهولة في المنزل

أصبح الاحتراف في إعداد الكيك لا حدود له على مستوي العالم حيث تعتبر الكيك من الحلوي المميزة الأكثر إبداعاً ويتمكن الشخص من خلال تحضيرها بالإبداع والتجديد كل مرة في التحضير عن المرة السابقة لذلك لا يمكن إخماد طرق تحضير الكيك وتعتبر من الوصفات المترددة على مواقع البحث جوجل وليس مجرد الدول العربية فقط، ولعل أكثر الأنواع التي يزداد الإبداع فيها ويضع بها الأشخاص المهارات الخاصة بهم في الطبخ وتحضير الكيك والحلويات هي كيك الشوكولاتة نظراً لأنها الأكثر تحضيراً ويزداد الطلب عليها بإستمرار حيث يعتبر كيك الشوكولاتة الراعي الرسمي لأعياد الميلاد وبالإضافة إلي الأصناف الغير محدودة والتي لا تعد من الشوكولاتة لذلك تعتبر طرق تحضيرها متاحة بكافة الأنواع وغير مرتبطة بأصناف معينة مثل كيك الفواكه، ونقدم لكم اليوم طريقة مختلفة وبسيطة لتحضير كيك الشوكولاتة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك الشوكولاتة طريقة تحضير كيك الشوكولاتة المكونات: مقدار 350 جرام من السميد.

عدد ثلاث بيضات.

كيس فانيليا.

كأس زيت نباتي نقي.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كأس حليب.

كيس بيكنج باودر.

كأس سكر. طريقة التحضير: يمكن استخدام الخلاط الكهربائي لتسهيل التحضير نضع كأس الحليب والزيت بالإضافة لمسحوق الكاكاو وتشغيل الخلاط الكهربائي ثم ناخد كأس من الخليط ونضعه بالثلاجة. إضافة باقي المكونات البيض والفانيليا معاً، وباقي المكونات الأخري وتشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة ثم زيادة السرعة بالتدريج على أن تندمج المكونات وتصبح ناعمة وسائلة. في تلك الخطوة نقوم بتشغيل الفرن قبل وضع كيكة الشوكولاتة بحوالي عشر دقائق ثم تجهيز صينية الفرن او القالب ونسكب به خليط الكيك بعد دهنه بالزبدة ووضعها بالفرن. نترك كيك الشوكولاتة بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع عدم فتح الفرن لمدة تقارب من أربعين دقيقة وبعد إنتهاء الفترة المحددة يتم اختبار نضج الكيك بإستخدام سكينة. يتم وضع الكيك عند خروجها من الفرن على سطح صينية أخري بمعني قلب الكيك. تجهيز كأس الكاكاو الذي سبق وضعه بالثلاجة ووضعه على الكيك من جميع الجوانب حتى يصبح الكيك بصوص الشوكولاتة ويتم تقطيعه وتقديم الكيك الرائع. طريقة التحضير: الوسوم

أصبح الاحتراف في إعداد الكيك لا حدود له على مستوي العالم حيث تعتبر الكيك من الحلوي المميزة الأكثر إبداعاً ويتمكن الشخص من خلال تحضيرها بالإبداع والتجديد كل مرة في التحضير عن المرة السابقة لذلك لا يمكن إخماد طرق تحضير الكيك وتعتبر من الوصفات المترددة على مواقع البحث جوجل وليس مجرد الدول العربية فقط، ولعل أكثر الأنواع التي يزداد الإبداع فيها ويضع بها الأشخاص المهارات الخاصة بهم في الطبخ وتحضير الكيك والحلويات هي كيك الشوكولاتة نظراً لأنها الأكثر تحضيراً ويزداد الطلب عليها بإستمرار حيث يعتبر كيك الشوكولاتة الراعي الرسمي لأعياد الميلاد وبالإضافة إلي الأصناف الغير محدودة والتي لا تعد من الشوكولاتة لذلك تعتبر طرق تحضيرها متاحة بكافة الأنواع وغير مرتبطة بأصناف معينة مثل كيك الفواكه، ونقدم لكم اليوم طريقة مختلفة وبسيطة لتحضير كيك الشوكولاتة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك الشوكولاتة طريقة تحضير كيك الشوكولاتة المكونات: مقدار 350 جرام من السميد.

عدد ثلاث بيضات.

كيس فانيليا.

كأس زيت نباتي نقي.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كأس حليب.

كيس بيكنج باودر.

كأس سكر. طريقة التحضير: يمكن استخدام الخلاط الكهربائي لتسهيل التحضير نضع كأس الحليب والزيت بالإضافة لمسحوق الكاكاو وتشغيل الخلاط الكهربائي ثم ناخد كأس من الخليط ونضعه بالثلاجة. إضافة باقي المكونات البيض والفانيليا معاً، وباقي المكونات الأخري وتشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة ثم زيادة السرعة بالتدريج على أن تندمج المكونات وتصبح ناعمة وسائلة. في تلك الخطوة نقوم بتشغيل الفرن قبل وضع كيكة الشوكولاتة بحوالي عشر دقائق ثم تجهيز صينية الفرن او القالب ونسكب به خليط الكيك بعد دهنه بالزبدة ووضعها بالفرن. نترك كيك الشوكولاتة بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع عدم فتح الفرن لمدة تقارب من أربعين دقيقة وبعد إنتهاء الفترة المحددة يتم اختبار نضج الكيك بإستخدام سكينة. يتم وضع الكيك عند خروجها من الفرن على سطح صينية أخري بمعني قلب الكيك. تجهيز كأس الكاكاو الذي سبق وضعه بالثلاجة ووضعه على الكيك من جميع الجوانب حتى يصبح الكيك بصوص الشوكولاتة ويتم تقطيعه وتقديم الكيك الرائع. طريقة التحضير:

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