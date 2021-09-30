طريقة عمل كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة بثلاث مكونات فقط وفي وقت قصير

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كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة.مكونات كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوبين من جوز الهند المبشور.
- كوب إلا ربع من الحليب المحلى المكثف.
- شوكولاتة خام مذابة لتغطية كرات جوز الهند.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات باونتي بالشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط جوز الهند والحليب المحلى المكثف مع بعضهم البعض حتى يصبح الخليط متماسك وسهل التشكيل.
- ثم نقوم بتكوير الخليط إلي كرات صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بإذابة مقدار مناسب من الشوكولاتة الخام ونغمر كرات جوز الهند في الشوكولاتة حتي تتغلف من جميع الجهات.
- ثم نقوم بإخراج الكرات بواسطة الشوكة ونرصهم فوق شبكة أو ورقة زبدة ونتركهم قليلا حتي يقسو قوامه.
- ثم نقوم بعد ذلك بإدخالهم الثلاجة وتكون الوصفة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكننا تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات المرغوب فيها و كذلك بالعديد من أنواع الصوصات.
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طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء
يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:
- مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من السكر.
- ونصف كوب من الحليب.
- وأيضا نصف كوب من الزيت.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:
- نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
- طريقة عمل صوص الكراميل
يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:
- كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب من الحليب.
- ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.
طريقة التحضير
يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:
- نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.
- ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
الوسوم
كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة.مكونات كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوبين من جوز الهند المبشور.
- كوب إلا ربع من الحليب المحلى المكثف.
- شوكولاتة خام مذابة لتغطية كرات جوز الهند.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات باونتي بالشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط جوز الهند والحليب المحلى المكثف مع بعضهم البعض حتى يصبح الخليط متماسك وسهل التشكيل.
- ثم نقوم بتكوير الخليط إلي كرات صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بإذابة مقدار مناسب من الشوكولاتة الخام ونغمر كرات جوز الهند في الشوكولاتة حتي تتغلف من جميع الجهات.
- ثم نقوم بإخراج الكرات بواسطة الشوكة ونرصهم فوق شبكة أو ورقة زبدة ونتركهم قليلا حتي يقسو قوامه.
- ثم نقوم بعد ذلك بإدخالهم الثلاجة وتكون الوصفة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكننا تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات المرغوب فيها و كذلك بالعديد من أنواع الصوصات.
-
طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء
يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:
- مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من السكر.
- ونصف كوب من الحليب.
- وأيضا نصف كوب من الزيت.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:
- نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
- طريقة عمل صوص الكراميل
يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:
- كوب من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب من الحليب.
- ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.
طريقة التحضير
يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:
- نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.
- ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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