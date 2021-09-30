طريقة عمل كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة بثلاث مكونات فقط وفي وقت قصير

كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة.

مكونات كرات باونتي المغلفة بالشوكولاتة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوبين من جوز الهند المبشور.

كوب إلا ربع من الحليب المحلى المكثف.

شوكولاتة خام مذابة لتغطية كرات جوز الهند.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات باونتي بالشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي: