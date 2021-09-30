طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بأسهل الخطوات مثل المحلات

تتسم الكبدة الإسكندراني بسهولة التحضير، هذا بجانب أن لها فوائد عدة صحية، إذ أنها تشتمل على عنصر الحديد وكذلك فيتامينات بي، كما أن العديد من الأشخاص يرغبون في تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المحلات تماماً، لكنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لهذا ففيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بطريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بأفضل الطرق كالجاهزة تماماً وذلك بأسهل الخطوات وأبسط المكونات، وكذلك أقلها تكلفة، فقط تابعوا هذا التقرير للنهاية لتتعرفوا على الطريقة الصحيحة لإعدادها، وذلك لكي تقوم كل أم بتحضيرها لأبنائها وأسرتها.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

تعتبر تلك الأكلة من بين سلسلة الأكلات الشعبية اللذيذة وكذلك الشهية التي يتم تقديمها في المحلات وكذلك على عربات متعلقة بها في جمهورية مصر العربية، هذا بجانب أن العديد من الأشخاص يُفضلون تحضيرها في المنازل ويعتبرون هذا أكثر ضمان من الجانب الصحي وكذلك من ناحية الجودة، وفيما يلي مكونات الكبدة الإسكندراني وكذلك طريقة التحضير بأسهل الخطوات.

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

2 عدد بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 عدد ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح.

ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.

2 عدد قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.