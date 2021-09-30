طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بأسهل الخطوات مثل المحلات

تتسم الكبدة الإسكندراني بسهولة التحضير، هذا بجانب أن لها فوائد عدة صحية، إذ أنها تشتمل على عنصر الحديد وكذلك فيتامينات بي، كما أن العديد من الأشخاص يرغبون في تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المحلات تماماً، لكنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لهذا ففيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بطريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بأفضل الطرق كالجاهزة تماماً وذلك بأسهل الخطوات وأبسط المكونات، وكذلك أقلها تكلفة، فقط تابعوا هذا التقرير للنهاية لتتعرفوا على الطريقة الصحيحة لإعدادها، وذلك لكي تقوم كل أم بتحضيرها لأبنائها وأسرتها.طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني
تعتبر تلك الأكلة من بين سلسلة الأكلات الشعبية اللذيذة وكذلك الشهية التي يتم تقديمها في المحلات وكذلك على عربات متعلقة بها في جمهورية مصر العربية، هذا بجانب أن العديد من الأشخاص يُفضلون تحضيرها في المنازل ويعتبرون هذا أكثر ضمان من الجانب الصحي وكذلك من ناحية الجودة، وفيما يلي مكونات الكبدة الإسكندراني وكذلك طريقة التحضير بأسهل الخطوات.مقادير الكبدة الإسكندراني
- نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.
- 2 عدد بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
- 2 عدد ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح.
- ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.
- 2 عدد قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.
- 3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة خل أبيض.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- ملح وفلفل أسود.
- في البداية قومي بإحضار وعاء كبير ومن ثم قومي بوضع الكبدة والليمون والثوم والخل والفلفل الأسود والملح والكمون مع التقليب.
- بعد ذلك اتركي الخليط جانبًا حتى مرور ٦٠ دقيقة بالثلاجة.
- بعدها على نار متوسطة قومي بتسخين الزيت وبعد ذلك قومي بوضع البصل بعد مع التقليب إلى أن يذبل، وبعد ذلك قومي بوضع الفلفل الحار والملون مع التقليب إلى أن يتم مرور ثلاث دقائق.
- بعد ذلك قومي بإضافة الكبدة بالتتبيلة المتعلقة بها، مع التقليب حتى مرور لما يقرب من حوالي 5 دقائق.
- في النهاية قومي بإضافة الطماطم والبقدونس مع التقليب باستمرار إلى أن تنضج.
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تتسم الكبدة الإسكندراني بسهولة التحضير، هذا بجانب أن لها فوائد عدة صحية، إذ أنها تشتمل على عنصر الحديد وكذلك فيتامينات بي، كما أن العديد من الأشخاص يرغبون في تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المحلات تماماً، لكنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها، لهذا ففيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بطريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بأفضل الطرق كالجاهزة تماماً وذلك بأسهل الخطوات وأبسط المكونات، وكذلك أقلها تكلفة، فقط تابعوا هذا التقرير للنهاية لتتعرفوا على الطريقة الصحيحة لإعدادها، وذلك لكي تقوم كل أم بتحضيرها لأبنائها وأسرتها.طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني
تعتبر تلك الأكلة من بين سلسلة الأكلات الشعبية اللذيذة وكذلك الشهية التي يتم تقديمها في المحلات وكذلك على عربات متعلقة بها في جمهورية مصر العربية، هذا بجانب أن العديد من الأشخاص يُفضلون تحضيرها في المنازل ويعتبرون هذا أكثر ضمان من الجانب الصحي وكذلك من ناحية الجودة، وفيما يلي مكونات الكبدة الإسكندراني وكذلك طريقة التحضير بأسهل الخطوات.مقادير الكبدة الإسكندراني
- نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.
- 2 عدد بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
- 2 عدد ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح.
- ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.
- 2 عدد قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.
- 3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة خل أبيض.
- نصف ملعقة صغيرة كمون.
- ملح وفلفل أسود.
- في البداية قومي بإحضار وعاء كبير ومن ثم قومي بوضع الكبدة والليمون والثوم والخل والفلفل الأسود والملح والكمون مع التقليب.
- بعد ذلك اتركي الخليط جانبًا حتى مرور ٦٠ دقيقة بالثلاجة.
- بعدها على نار متوسطة قومي بتسخين الزيت وبعد ذلك قومي بوضع البصل بعد مع التقليب إلى أن يذبل، وبعد ذلك قومي بوضع الفلفل الحار والملون مع التقليب إلى أن يتم مرور ثلاث دقائق.
- بعد ذلك قومي بإضافة الكبدة بالتتبيلة المتعلقة بها، مع التقليب حتى مرور لما يقرب من حوالي 5 دقائق.
- في النهاية قومي بإضافة الطماطم والبقدونس مع التقليب باستمرار إلى أن تنضج.
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