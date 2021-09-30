كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بالطريقة الصحيحة البسيطة

انتشرت بين الطهاة في الفترة الأخيرة كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة والتي لاقت استحسان كبير لدى الناس خاصةً الأشخاص الذين يفضلون أنواع الكيك التي تتسم بالطراوة، فهذه الكيكة طرية ولذيذة وتصلح لمناسبات كثيرة ومختلفة، وطريقة صنعها في البيت سلسة ستلقى إعجابكم بكل تأكيد، كما أنه يمكن إعدادها بالفانيليا فقط أو بالشوكولاتة وهو ما يجعلها تناسب مختلف الأذواق. مقادير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة 2 حبة بيض كبيرة الحجم.

فانيليا سائلة أو بودر حسب المتاح.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الأبيض العادي.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة زبدة. طريقة عمل الكيكة في البداية نقوم بخلط البيض والفانيليا مع السكر والزيت إما باستخدام الخلاط أو بالمضرب الكهربائي كما تفضلون وحسب ما يتوفر لديكم أثناء إعداد كيكة الحليب الساخن.

نتأكد من ذوبان السكر تمامًا مع البيض والزيت.

في وعاء جاف وعميق نخلط المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونذكركم بضرورة اختيار نوع ذو طعم محبب لديكم للحصول على أفضل نتيجة.

بعد خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض نضيفها لخليط البيض والسكر ونقلبهم معًا حتى نحصل على قوام عجينة كيك سميك.

نضع الحليب على النار إلى أن يغلي، نرفعه من على النار ونضيف إليه الزبدة ونقلبها حتى تذوب في داخله.

بعد ذلك نضيف خليط الحليب والزبدة إلى خليط الكيكة الذي انتهينا من إعداده من قبل ونقلبهم إلى أن يصبح القوام خفيف وأقرب إلى السائل.

نحضر قالب فرن صغير بحجم مناسب للكمية التي أعددناها وندهنه بالزبدة ورشة من الكاكاو الخام ونسكب بداخله خليط كيكة الحليب السائل.

يوضع القالب في الفرن على درجة الحرارة المعتادة في صنع أصناف الكيك المختلفة وهي درجة 180.

يترك في الفرن حتى تمام النضج ويحتاج بالتقريب إلى 40 دقيقة.

يخرج القالب من الفرن ويترك قليلًا حتى تبرد الكيكة ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح مثل الإنجلش كيك المعروف، كما تستطيع تقديم بولات من الأيس كريم بجانبها كطريقة مبتكرة للتقديم ولتعزيز الطعم كذلك. الوسوم

انتشرت بين الطهاة في الفترة الأخيرة كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة والتي لاقت استحسان كبير لدى الناس خاصةً الأشخاص الذين يفضلون أنواع الكيك التي تتسم بالطراوة، فهذه الكيكة طرية ولذيذة وتصلح لمناسبات كثيرة ومختلفة، وطريقة صنعها في البيت سلسة ستلقى إعجابكم بكل تأكيد، كما أنه يمكن إعدادها بالفانيليا فقط أو بالشوكولاتة وهو ما يجعلها تناسب مختلف الأذواق. مقادير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة 2 حبة بيض كبيرة الحجم.

فانيليا سائلة أو بودر حسب المتاح.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الأبيض العادي.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة زبدة. طريقة عمل الكيكة في البداية نقوم بخلط البيض والفانيليا مع السكر والزيت إما باستخدام الخلاط أو بالمضرب الكهربائي كما تفضلون وحسب ما يتوفر لديكم أثناء إعداد كيكة الحليب الساخن.

نتأكد من ذوبان السكر تمامًا مع البيض والزيت.

في وعاء جاف وعميق نخلط المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونذكركم بضرورة اختيار نوع ذو طعم محبب لديكم للحصول على أفضل نتيجة.

بعد خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض نضيفها لخليط البيض والسكر ونقلبهم معًا حتى نحصل على قوام عجينة كيك سميك.

نضع الحليب على النار إلى أن يغلي، نرفعه من على النار ونضيف إليه الزبدة ونقلبها حتى تذوب في داخله.

بعد ذلك نضيف خليط الحليب والزبدة إلى خليط الكيكة الذي انتهينا من إعداده من قبل ونقلبهم إلى أن يصبح القوام خفيف وأقرب إلى السائل.

نحضر قالب فرن صغير بحجم مناسب للكمية التي أعددناها وندهنه بالزبدة ورشة من الكاكاو الخام ونسكب بداخله خليط كيكة الحليب السائل.

يوضع القالب في الفرن على درجة الحرارة المعتادة في صنع أصناف الكيك المختلفة وهي درجة 180.

يترك في الفرن حتى تمام النضج ويحتاج بالتقريب إلى 40 دقيقة.

يخرج القالب من الفرن ويترك قليلًا حتى تبرد الكيكة ثم نقوم بتقطيعها إلى شرائح مثل الإنجلش كيك المعروف، كما تستطيع تقديم بولات من الأيس كريم بجانبها كطريقة مبتكرة للتقديم ولتعزيز الطعم كذلك.

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