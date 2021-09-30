تحضير الكيكة اليابانية في عشر دقائق من المنزل بمكونات إقتصادية

الكيك اليابانيه تعتبر من اشهي واطعم الحلويات، والكيك اليابانيه تعتبر من أشهر أنواع الكيك التي انتشرت في مصر مؤخراً وفي العالم كله، وكثير من الناس يقولون عليها الكيك القطنيه، لأنها تشبه القطن، حيث أنها من انواع الكيك التي يتم تحضيرها في المطاعم ومحلات الحلويات،لانها تكون لها نكهه خاصه، وتختلف النكهات التي تستخدم في تحضيره، ولكن مع الرغم من اختلاف النكهات الا ان تبقي الوصفه الاساسيه لهذه الكيكه واحده، وايضا انها تتميز بأن لها قوم طري وخفيف وهش، ويمكن اعدادها بدون جبن،والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال. مقادير الكيكه اليابانيه بدون جبن المكونات : 80 جرام من الدقيق. عدد ١ من البيض. صفار خمس حبات من البيض معها خفقها. رشه صغيره من الفانيليا. بياض خمس حبات من البيض. ربع كوب من السكر. ربع ملعقه صغيره من الملح. طريقه التحضير نحضر وعاء الخلاط ونظيف فيه الزبده والحليب،ثم نضيف عليهم الدقيق مع الخلطه لدمجهم جيد جدا،و تجانس المكونات بشكل جيد مع بعضهم.

ثم بعد ذلك يضاف صفار البيض والفانيليا ثم تضرب المكونات مع بعضها مره اخرى.

يتم ضرب بياض البيض والبيض الكامله في اناء اخر، للحصول على قوام كريمي

ثم بعد ذلك نضيف السكر مع الملح و الاستمرار في الضرب المستمر للحصول على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك يتم وضع ثلث خليط بياض البيض فوق الدقيق المنخول ثم يحرك جيدا حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

ثم بعد ذلك نكرر هذه الخطوات حتى الانتهاء من باقي كميه هذه المكونات.

بعد الانتهاء من ذلك يتم احضار الصينيه التي ستدخل في الفرن ودهنها بقليل من الزيت والدقيق.

ثم يتم توزيع خليط الكيك اليابانيه في الصينيه.

قبل وضع الصينيه في الفرن يجب ان يحمى الفرن على درجه حراره 170 درجه مئويه.

يترك الخليط في الفرن لمده لا تقل عن عشر دقائق.

ثم بعد ذلك تخفف حراره الفرن الى 155 درجه مئويه ثم نترك الصينيه 35 دقيقه اخرى.

واخيرا يتم اخراج الكيك من الفرن لكي يبرد ثم بعد ذلك يصبح جاهز للتقديم. مقادير الكيكه اليابانيه بدون جبن المكونات :طريقه التحضير الوسوم

الكيك اليابانيه تعتبر من اشهي واطعم الحلويات، والكيك اليابانيه تعتبر من أشهر أنواع الكيك التي انتشرت في مصر مؤخراً وفي العالم كله، وكثير من الناس يقولون عليها الكيك القطنيه، لأنها تشبه القطن، حيث أنها من انواع الكيك التي يتم تحضيرها في المطاعم ومحلات الحلويات،لانها تكون لها نكهه خاصه، وتختلف النكهات التي تستخدم في تحضيره، ولكن مع الرغم من اختلاف النكهات الا ان تبقي الوصفه الاساسيه لهذه الكيكه واحده، وايضا انها تتميز بأن لها قوم طري وخفيف وهش، ويمكن اعدادها بدون جبن،والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال. مقادير الكيكه اليابانيه بدون جبن المكونات : 80 جرام من الدقيق. عدد ١ من البيض. صفار خمس حبات من البيض معها خفقها. رشه صغيره من الفانيليا. بياض خمس حبات من البيض. ربع كوب من السكر. ربع ملعقه صغيره من الملح. طريقه التحضير نحضر وعاء الخلاط ونظيف فيه الزبده والحليب،ثم نضيف عليهم الدقيق مع الخلطه لدمجهم جيد جدا،و تجانس المكونات بشكل جيد مع بعضهم.

ثم بعد ذلك يضاف صفار البيض والفانيليا ثم تضرب المكونات مع بعضها مره اخرى.

يتم ضرب بياض البيض والبيض الكامله في اناء اخر، للحصول على قوام كريمي

ثم بعد ذلك نضيف السكر مع الملح و الاستمرار في الضرب المستمر للحصول على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك يتم وضع ثلث خليط بياض البيض فوق الدقيق المنخول ثم يحرك جيدا حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

ثم بعد ذلك نكرر هذه الخطوات حتى الانتهاء من باقي كميه هذه المكونات.

بعد الانتهاء من ذلك يتم احضار الصينيه التي ستدخل في الفرن ودهنها بقليل من الزيت والدقيق.

ثم يتم توزيع خليط الكيك اليابانيه في الصينيه.

قبل وضع الصينيه في الفرن يجب ان يحمى الفرن على درجه حراره 170 درجه مئويه.

يترك الخليط في الفرن لمده لا تقل عن عشر دقائق.

ثم بعد ذلك تخفف حراره الفرن الى 155 درجه مئويه ثم نترك الصينيه 35 دقيقه اخرى.

واخيرا يتم اخراج الكيك من الفرن لكي يبرد ثم بعد ذلك يصبح جاهز للتقديم. مقادير الكيكه اليابانيه بدون جبن المكونات :طريقه التحضير

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