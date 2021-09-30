طريقة عمل قراقيش بالشمر والينسون بأسهل طريقة وألذ الوصفات

قراقيش بالشمر والينسون ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل قراقيش بالشمر والينسون بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات قراقيش بالشمر والينسون

تتكون قراقيش بالشمر والينسون من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الشمر.

ملعقة صغيرة من الينسون.

كوب إلا ربع من السمنة.

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على قراقيش بالشمر والينسون بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والشمر والينسون والخميرة الفورية والملح والسكر والمحلب والسمسم، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف السمنة ونخلط جيداً حتى يصبح مثل الفتات.

ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نشكل العجينة بعدما ارتاحت إلى أصابع صغيرة.

ثم نحضر صينية فرن ونرص فيها الأصابع، ثم نتركها تختمر.