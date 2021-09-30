طريقة بسيطة وسهلة لعمل الباذنجان المقلي بالخلطة السرية في المنزل

يعتبر الباذنجان المقلي بالخلطة السرية ، من الوصفات الشهية واللذيذة والتي تتميز بسهولة تحضيرها، ويمكنك تحضير الباذنجان بأكثر من طريقة مقلي وبانية وبابا غنوج، وهو أحد الثمار المميزة بلونها الأرجواني الخلاب، ويأتي بأشكال متنوعة فمنه المستطيل ومنه البيضاوي، وتتنوع ألوانه ما بيض الأبيض والأسود والأرجواني، ويحتوي أيضاً علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وهو نبات حولي عشبي يتبع الفصيلة الباذنجانية، وهو يعتبر نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الباذنجان، حيث يمتلك القدرة علي منع عمليات تولد الأوعية، يعمل علي تقوية القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات، ويمكنك تقديم هذه الوصفة بجانب أي أكلة أخرى كنوع من التغير، وهي وصفة ذات مذاق رائع وللذيذ ومميز، ويحبها الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الباذنجان المقلي بالخلطة السرية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الباذنجان المقلي بالخلطة السرية

سوف نعرض عليكم من هنا مكونات عمل هذه الوصفة اللذيذة والشهية وهي كالاتي:-

كيلو من الباذنجان الأبيض صغير الحجم.

3 ملاعق من الثوم المهروس.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

عصير نصف لليمونة.

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

4 ملاعق من الكزبرة الخضراء.

فلفل رومي مقطع شرائح.

رشة ملح.

معلقة صغيرة كمون.

معلقة كبيرة كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الباذنجان المقلي بالخلطة السرية وهي كما يلي:-

نقوم بغسل كيلو الباذنجان جيداً بالماء، ثم نقوم بعمل فتحة بالطول في الباذنجان، بعد نزع رأس. ثم نحضر طاسة ونضعها علي نار متوسطة، ونضع بها كمية قليلة من الزيت، ونقوم بقلي كل كمية الباذنجان فيها. بعد ذلك نحضر كبة الخلاط، ونضع به الكزبرة الخضراء والثوم، والطماطم والفلفل الأخضر، ونقوم بخلطهم مع بعض. ثم نضيف عليهم عصير الليمون والخل، وملح و الكمون والكزبرة الناشفة، ونخلطهم مرة أخري. بعد كدة نحضر الباذنجان المقلي، ونقوم بحشو بالخليط السابق، حتي ننتهي من الكمية. ثم يرص الباذنجان في طبق التقديم، ويقدم بجانب الفول المدمس أو جميع الأكلات الأخرى، بالهناء والشفاء.

فوائد الباذنجان للصحة الجسم

هناك فوائد عديدة جداً لهذا النوع من النبات سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-

يحتوي علي مجموعة من المعادن والألياف الغذائية تساعد علي الحفاظ علي صحة الجسم.

يوجد به نسبة عالية من المياه والفيتامينات التي تحفظ رطوبة البشرة.

يحتوي علي الأنثويين يعمل علي منع الإصابة بالتهابات الاعصاب.

يعزز من صحة القلب والشرايين لاحتوائه علي الألياف الغذائية.

يساهم بشكل كبير في شعورك بالإحساس بالشبع وينقص الوزن.

يعمل علي خفض الكولسترول في الدم.

طريقة عمل سلطة البابا غنوج في المنزل مثل الجاهزة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه السلطة وهي كما يلي:-