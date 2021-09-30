المعجزة الربانية كريم الحلبة والخميرة لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود

يعتبر كريم الحلبة والخميرة ، من مستحضرات التجميل المهمة بالنسبة لأي سيدة لأنه يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود، ومكونات هذا الكريم الرائع بسيطة ومتوفرة ورخيصة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة، وتكلفة هذا الكريم بسيطة جداً لأن جميع مكوناته طبيعية ومتوفرة في الأسواق، ولا يحتاج إعداده في المنزل وقت طويل أو مجهود كبير، وهو خالي من أي مركبات كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم البقدونس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والخميرة الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود. مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة يحتوي هذا النوع من الكريمات على بعض المكونات الطبيعية المفيدة في حل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة وهى كما يلي:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الحلبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم الحلبة والخميرة بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بداخله ماء الورد، وملعقة كبيرة من النشا، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد. نضع الخليط السابق على بخار ماء مع التقليب المستمر، حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. برفع الوعاء من على حمام البخار، ونتركه جانباً حتى يصبح بارد. نضيف الخميرة البيرة إلي المزيج، ثم نقلب المكونات بشكل جيد، حتى نحصل على خليط كريمي متماسك. نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة. نخرج الكريم من الثلاجة، وندهن المناطق التي توجد بها البقع الداكنة والتجاعيد، ونستخدم الكريم مرة واحدة في اليوم، حتى نحصل على نتائج مرضية. فوائد كريم الحلبة والخميرة توجد العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا النوع من مستحضرات التجميل الطبيعية وهى كما يلي:- تعتبر الحلبة من المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة، لأنها تحتوي على مادة لزجة تجعل البشرة رطبه.

يستخدم هذا الكريم في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والندبات التي تنتج من العمليات الجراحية، والبثور وحبوب الشباب.

يحمي البشرة من الالتهابات التي تنتج بسبب أشعة الشمس الضارة.

يعمل على سرعة التئام الجروح، كما يستخدم في تحفيز إنتاج خلايا جديدة. الوسوم

يعتبر كريم الحلبة والخميرة ، من مستحضرات التجميل المهمة بالنسبة لأي سيدة لأنه يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود، ومكونات هذا الكريم الرائع بسيطة ومتوفرة ورخيصة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة، وتكلفة هذا الكريم بسيطة جداً لأن جميع مكوناته طبيعية ومتوفرة في الأسواق، ولا يحتاج إعداده في المنزل وقت طويل أو مجهود كبير، وهو خالي من أي مركبات كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم البقدونس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والخميرة الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود. مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة يحتوي هذا النوع من الكريمات على بعض المكونات الطبيعية المفيدة في حل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة وهى كما يلي:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الحلبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم الحلبة والخميرة بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع بداخله ماء الورد، وملعقة كبيرة من النشا، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد. نضع الخليط السابق على بخار ماء مع التقليب المستمر، حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. برفع الوعاء من على حمام البخار، ونتركه جانباً حتى يصبح بارد. نضيف الخميرة البيرة إلي المزيج، ثم نقلب المكونات بشكل جيد، حتى نحصل على خليط كريمي متماسك. نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة. نخرج الكريم من الثلاجة، وندهن المناطق التي توجد بها البقع الداكنة والتجاعيد، ونستخدم الكريم مرة واحدة في اليوم، حتى نحصل على نتائج مرضية. فوائد كريم الحلبة والخميرة توجد العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا النوع من مستحضرات التجميل الطبيعية وهى كما يلي:- تعتبر الحلبة من المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة، لأنها تحتوي على مادة لزجة تجعل البشرة رطبه.

يستخدم هذا الكريم في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والندبات التي تنتج من العمليات الجراحية، والبثور وحبوب الشباب.

يحمي البشرة من الالتهابات التي تنتج بسبب أشعة الشمس الضارة.

يعمل على سرعة التئام الجروح، كما يستخدم في تحفيز إنتاج خلايا جديدة.

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