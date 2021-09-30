المكرونة البشاميل ، من اشهي الأكلات الشعبية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى الطعام المحبب لدي الصغار والكبار، وهي طعام رئيسي على السفرة المصرية، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة، تجعل جميع الأمهات يقومان بعملها بكل سهولة، تحتوي هذه الوجبة على بعض البهارات والتوابل التي تعطي لها طعم طيب ورائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة خطوة بخطوة مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كيلو مكرونة قلم. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. طبق صغير من الفلفل الرومي المبشور. حبة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقة صغيرة من ٧ بهارات. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق. ملعقتين من السمنة أو الزيت. ثلاث أكواب من المرقة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة خطوة بخطوة بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها لتر من الماء ونتركها حتى تغلي.

ثم نضيف إليها المكرونة القلم، وملعقة كبيرة من الزيت، وملعقة صغيرة من الملح ونقلب مع بعض ثم نتركها حتى تنضج.

نرفع الإناء من على النار ونصفيه جيداً من الماء الساخن، ثم نغسل المكرونة بالماء البارد ونتركها جانباً.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضيف إليها البصل، والفلفل ونقلب حتى يزبل، ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى يتعصج اللحم جيداً.

نضيف الطماطم المقطعة للخليط ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نغطي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار.

نحضر وعاء آخر ونضع على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتعصج الدقيق تماماً، ثم نضيف المرقة بالتدريج على العجين ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام، ثم نضيف إليه بعض البهارات والتوابل. طريقة تجهيز صينية المكرونة البشاميل سوف نتعرف على طريقة التجهيز صينية المكرونة وهى كما يلي:- نحضر صينية كبيرة ونضع بها نصف كمية المكرونة ونوزعها بالتساوي ثم نضيف خليط اللحمة السابق في المنتصف ونوزعه بالتساوي على جميع أنحاء الصينية ثم نضيف باقي كمية المكرونة. ثم نصب خليط البشاميل على الصينية كلها حتى نغطي الوجه بالكامل. نقوم بدهن وجه الصينية بالصلصة وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرجها من الفرن ونقدمها بالهناء والشفاء الوسوم

المكرونة البشاميل ، من اشهي الأكلات الشعبية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى الطعام المحبب لدي الصغار والكبار، وهي طعام رئيسي على السفرة المصرية، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة، تجعل جميع الأمهات يقومان بعملها بكل سهولة، تحتوي هذه الوجبة على بعض البهارات والتوابل التي تعطي لها طعم طيب ورائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة خطوة بخطوة مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كيلو مكرونة قلم. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. طبق صغير من الفلفل الرومي المبشور. حبة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقة صغيرة من ٧ بهارات. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق. ملعقتين من السمنة أو الزيت. ثلاث أكواب من المرقة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة خطوة بخطوة بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها لتر من الماء ونتركها حتى تغلي.

ثم نضيف إليها المكرونة القلم، وملعقة كبيرة من الزيت، وملعقة صغيرة من الملح ونقلب مع بعض ثم نتركها حتى تنضج.

نرفع الإناء من على النار ونصفيه جيداً من الماء الساخن، ثم نغسل المكرونة بالماء البارد ونتركها جانباً.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضيف إليها البصل، والفلفل ونقلب حتى يزبل، ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى يتعصج اللحم جيداً.

نضيف الطماطم المقطعة للخليط ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نغطي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار.

نحضر وعاء آخر ونضع على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى يتعصج الدقيق تماماً، ثم نضيف المرقة بالتدريج على العجين ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام، ثم نضيف إليه بعض البهارات والتوابل. طريقة تجهيز صينية المكرونة البشاميل سوف نتعرف على طريقة التجهيز صينية المكرونة وهى كما يلي:- نحضر صينية كبيرة ونضع بها نصف كمية المكرونة ونوزعها بالتساوي ثم نضيف خليط اللحمة السابق في المنتصف ونوزعه بالتساوي على جميع أنحاء الصينية ثم نضيف باقي كمية المكرونة. ثم نصب خليط البشاميل على الصينية كلها حتى نغطي الوجه بالكامل. نقوم بدهن وجه الصينية بالصلصة وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرجها من الفرن ونقدمها بالهناء والشفاء

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