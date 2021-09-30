اسرار تحضير السمك المقلي بدون اي زيوت

السمك المقلي من الوجبات الشهيه والسهله والسريعه التحضير، حيث ان السمك يحتوي على البروتينات التي يحتاجها جسم الانسان،وايضا يحتوي على الفيتامينات والكالسيوم والحديد والزنك،ولكل هذه العناصر فائده على جسم الانسان،حيث ان الفيتامينات تقوم على تقويه الشعر والعظم بل الجسم بأكمله، وللاسماك انواع عديده وتتعدد طرق طهيها وتحضيرها،ومن هذه الانواع السمك المشوي وسمك الصلصه وسمك مقلي،والذي يعتبر من اكثر الانواع طاهيا هو السمك المقلي، حيث يقبل عليه كثير من الناس،لان كثير من الناس يحبونه،غيرانه موفر اقتصاديا،ولذيذ الطعم، ولكن على الرغم من كل هذا الا انا بعض السيدات يعتبره عائق لها عند التحضير،لان السمك من الاكلات التي تمتص الزيوت بطريقه كبيره جدا، مما يجعل السمك غير مرغوب فيه وبدون قرمشه، حيث يصل الينا الكثير من الاسئله عن كيفيه اعداد السمك المقلي بدون زيوت، لكي يكون لذيذ الطعم ومقرمش، هو موضوع مقالنا اليوم عن كيفيه قلي السمك بدون زيوت.

احضار كميه السمك المرغوب فيها مع تنظيفها من الداخل جيد جدا. يجب فرم كميه مناسبه من الثوم الفرش. فرم ثلاث وحدات من الفلفل الاخضر. اضافه البهارات مثل نصف معلقه من الكمون ونصف معلقه من الملح ونصف معلقه من الفلفل الاسمر. عدد 2 ملعقه كبيره من عصير الليمون الطبيعي. كوب واحد من الدقيق.

يجب وضع ثقوب في السمكه من الخارج، ثم بعد ذلك تحضر حشوه السمك من المكونات الاتيه التي تم ذكرها، وخلط عليها جميع البهارات لتحضير تتبيله لذيذه وشهيه.

يجب دمج السمك مع التتبيله جيدا من الخارج ومن الداخل،ويجب ان نتركها مده لا تقل عن ساعه، حتي تأخذ مذاق التتبيلة الرائع.

نقوم بغمس السمك في الدقيق من الخارج، ثم نقوم بتسخين الزيت التي يوضع فيه السمك، ثم بعد ذلك وضع السمك فيه،ثم نحضر طبق مسطح وفيه ورق من المناديل لكي تمتص الزيوت، وضع السمك في هذا الطبق بعد الانتهاء منه،ثم بعد ذلك يتم تقديم السمك المليء بالفوائد الصحيه الغذائيه.

ثم نقدم مع السمك الارز او الخبز كطبق أساسي.

طريقة تحضير السمك المقلي بدون زيوت المكونات :طريقة التحضير