طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المقرمش السادة و بالشيكولاته الذيذ والهش

يعد البسكويت من ضمن الحلويات على الأكثر واشهر بشكل كبير، والتي تشتهر في جميع أنحاء العالم وهي حلويات يرغب عدد كبير من الأمهات، تحضير البسكويت المقرمش ولكن من وجود طرق متعددة مثل نكهة الفانيليا أو نكهة الزبدة، او نكهة بالشيكولاته او نكهة القرفة، ولكن وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقه تحضير البسكويت المقرمش بطريقة مميزة جد، لذا كل ما عليكي يا عزيزتي أن تستعيني في بالمقادير التي سوف نتحدث عنها اليوم. طريقة عمل البسكويت المقرمش السادة المكوّنات: نصف كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات.

2 كوب ونصف من السكر البودر

كوب الا ربع من الزيت.

نصف ملعقة من الفانيليا.

كمية بسيطة المحل. طريقة التحضير: اولا نخلط السكر مع البيض ثم نضيف الفانيليا. مع اضافة الملح هذه المكونات يتم خفقها جيدا باستخدام المضرب اليدوي. ثم نضيف بعد ذلك السكر البودر مع الملح مع الدقيق. يفضل عزيزتي أن تقوم بدمج جميع المكونات مع اضافة البيض والبيكنج باودر يخلط تدريجيا وعندما نحصل على قوام متماسك. نبدأ بتشكيل البسكويت بالطريقة التي نرغب فيها. اذا كان بشكل صوابع، او شكل قلوب او دوائر حسب الشكل التي يرغب فيه الأطفال. ثم نبدأ بإدخاله في صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزبدة يتم تناوله بشكل مباشر. طريقة عمل البسكويت المقرمش مع البندق والشوكلاته المكوّنات: كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة من الصودا الصوديوم.

ملعقتين من الزبدة .

كوب واحد من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

2 من البيض.

نصف كوب من الشيكولاتة المبشورة.

كميه وفيره من البندق المجروش. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم باضافة السكر البني مع الزبدة في الخلاط الكهربائي.

ونبدأ بخلطهم جيدا عندما نجد أمامنا تكون الرغوه نبدا باضافة كمية بسيطة من الزبدة.

ثم نضيف الفانيليا يخلط المزيج جيدا ونبدا باضافة بعد ذلك الدقيق.

ولكن بشكل تدريجي مع اضافه البيكربونات الصوديوم والشوكولاتة بعد الانتهاء من دمج جميع المكونات نقوم باضافة البندق المجروش.

يتم تحضيره بالطريقة التي نرغب فيها.

ونقوم بادخال الفرن وبعد 10 دقائق ونقوم بإخراجها وسوف نتناول افضل بسكويت شوكولاته بالبندق. وهكذا نكون قد قدمنا لكم خطوات عمل البسكويت المقرمش السادة وبسكويت الشكولاته و البندق اللذيذ. الوسوم

يعد البسكويت من ضمن الحلويات على الأكثر واشهر بشكل كبير، والتي تشتهر في جميع أنحاء العالم وهي حلويات يرغب عدد كبير من الأمهات، تحضير البسكويت المقرمش ولكن من وجود طرق متعددة مثل نكهة الفانيليا أو نكهة الزبدة، او نكهة بالشيكولاته او نكهة القرفة، ولكن وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقه تحضير البسكويت المقرمش بطريقة مميزة جد، لذا كل ما عليكي يا عزيزتي أن تستعيني في بالمقادير التي سوف نتحدث عنها اليوم. طريقة عمل البسكويت المقرمش السادة المكوّنات: نصف كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات.

2 كوب ونصف من السكر البودر

كوب الا ربع من الزيت.

نصف ملعقة من الفانيليا.

كمية بسيطة المحل. طريقة التحضير: اولا نخلط السكر مع البيض ثم نضيف الفانيليا. مع اضافة الملح هذه المكونات يتم خفقها جيدا باستخدام المضرب اليدوي. ثم نضيف بعد ذلك السكر البودر مع الملح مع الدقيق. يفضل عزيزتي أن تقوم بدمج جميع المكونات مع اضافة البيض والبيكنج باودر يخلط تدريجيا وعندما نحصل على قوام متماسك. نبدأ بتشكيل البسكويت بالطريقة التي نرغب فيها. اذا كان بشكل صوابع، او شكل قلوب او دوائر حسب الشكل التي يرغب فيه الأطفال. ثم نبدأ بإدخاله في صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزبدة يتم تناوله بشكل مباشر. طريقة عمل البسكويت المقرمش مع البندق والشوكلاته المكوّنات: كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة من الصودا الصوديوم.

ملعقتين من الزبدة .

كوب واحد من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

2 من البيض.

نصف كوب من الشيكولاتة المبشورة.

كميه وفيره من البندق المجروش. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم باضافة السكر البني مع الزبدة في الخلاط الكهربائي.

ونبدأ بخلطهم جيدا عندما نجد أمامنا تكون الرغوه نبدا باضافة كمية بسيطة من الزبدة.

ثم نضيف الفانيليا يخلط المزيج جيدا ونبدا باضافة بعد ذلك الدقيق.

ولكن بشكل تدريجي مع اضافه البيكربونات الصوديوم والشوكولاتة بعد الانتهاء من دمج جميع المكونات نقوم باضافة البندق المجروش.

يتم تحضيره بالطريقة التي نرغب فيها.

ونقوم بادخال الفرن وبعد 10 دقائق ونقوم بإخراجها وسوف نتناول افضل بسكويت شوكولاته بالبندق. وهكذا نكون قد قدمنا لكم خطوات عمل البسكويت المقرمش السادة وبسكويت الشكولاته و البندق اللذيذ.

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