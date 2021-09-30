تعرف على طريقة تحضير كيك البرتقال الشهية بخطوات بسيطة

تحرص الأمهات على تحضير كيك الفواكه ضمن أصناف الكيك الأخري للإستفادة من الفيتامينات والفوائد الغنية بها مثل كيك البرتقال الشهير وإحتواء البرتقال على فيتامين C الذي يعمل على حماية البشرة والجلد بالإضافة إلي أن توفر عنصر فيتامين C في الجسم يعمل كمقاوم لحالات البرد المتكررة في فصل الشتاء، ويسهل تحضيرها بالنسبة للأمهات فلا نحتاج إلي مكونات كثيرة فقط نحتاج إلي السميد والسكر والبيض وعصير برتقال لإكتساب نكهة البرتقال التي تعتبر فريدة ومميزة من بين نكهات الفواكه الأخري ولا تحتاج إلي خطوات كثيرة في التحضير فقط عشر دقائق لذلك يمكن تحضيرها في أوقات مختلفة لا يلزم تحضيرها التفرغ التام والآن نقدم لكم طريقة تحضير كيكة البرتقال بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة مكونات التحضير: كأس من عصير البرتقال الطازج خالي السكر.

كأسين من الدقيق المنخول.

كأس سكر ناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

رشة ملح. طريقة التحضير: أولاً لتحضير كيك البرتقال بشكل صحيح يجب نخل الدقيق ورش البيكنج باودر وتقليبهم معاً في طبق مناسب لخليط كيك البرتقال. تحضير الخلاط الكهربائي ونضع البيض ثم تشغيل الخلاط على درجة عالية حتى ترتفع كمية الخليط ويصبح ملمس البيض ناعم، إضافة عصير البرتقال إلي البيض والفانيليا ثم السكر وتشغيل الخلاط مرة أخري. سكب خليط البيض السائل إلي الدقيق بالإضافة إلي بشر البرتقال ورشة الملح ونقوم بعجن المكونات بأصابع اليدين أو ملعقة من السيليكون لمنع الإلتصاق على أن تكون العجينة سائلة وناعمة. نقوم بتحضير قالب صغير مناسب لحجم العجينة ودهن القالب بالزبدة أو الزيت أو وضع ورقة زبدة أسفل القالب ثم وضع الخليك بالقالب وتركها حتى يسخن الفرن لمدة عشر دقائق. بعد ذلك نقوم بإدخال الكيك إلي الفرن الساخن وعدم فتح الفرن أثناء النضج لمدة خمس وثلاثون دقيقة، وبعد ذلك نفتح الفرن ونختبر نضج الكيك عن طريق وضع سكينة بداخل الكيك وفي حالة خروجها نظيفة تصبح ناضجة. إخراج الكيك ونتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها وهكذا اصبحت الكيك جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

تحرص الأمهات على تحضير كيك الفواكه ضمن أصناف الكيك الأخري للإستفادة من الفيتامينات والفوائد الغنية بها مثل كيك البرتقال الشهير وإحتواء البرتقال على فيتامين C الذي يعمل على حماية البشرة والجلد بالإضافة إلي أن توفر عنصر فيتامين C في الجسم يعمل كمقاوم لحالات البرد المتكررة في فصل الشتاء، ويسهل تحضيرها بالنسبة للأمهات فلا نحتاج إلي مكونات كثيرة فقط نحتاج إلي السميد والسكر والبيض وعصير برتقال لإكتساب نكهة البرتقال التي تعتبر فريدة ومميزة من بين نكهات الفواكه الأخري ولا تحتاج إلي خطوات كثيرة في التحضير فقط عشر دقائق لذلك يمكن تحضيرها في أوقات مختلفة لا يلزم تحضيرها التفرغ التام والآن نقدم لكم طريقة تحضير كيكة البرتقال بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة طريقة تحضير كيك البرتقال الهشة مكونات التحضير: كأس من عصير البرتقال الطازج خالي السكر.

كأسين من الدقيق المنخول.

كأس سكر ناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

رشة ملح. طريقة التحضير: أولاً لتحضير كيك البرتقال بشكل صحيح يجب نخل الدقيق ورش البيكنج باودر وتقليبهم معاً في طبق مناسب لخليط كيك البرتقال. تحضير الخلاط الكهربائي ونضع البيض ثم تشغيل الخلاط على درجة عالية حتى ترتفع كمية الخليط ويصبح ملمس البيض ناعم، إضافة عصير البرتقال إلي البيض والفانيليا ثم السكر وتشغيل الخلاط مرة أخري. سكب خليط البيض السائل إلي الدقيق بالإضافة إلي بشر البرتقال ورشة الملح ونقوم بعجن المكونات بأصابع اليدين أو ملعقة من السيليكون لمنع الإلتصاق على أن تكون العجينة سائلة وناعمة. نقوم بتحضير قالب صغير مناسب لحجم العجينة ودهن القالب بالزبدة أو الزيت أو وضع ورقة زبدة أسفل القالب ثم وضع الخليك بالقالب وتركها حتى يسخن الفرن لمدة عشر دقائق. بعد ذلك نقوم بإدخال الكيك إلي الفرن الساخن وعدم فتح الفرن أثناء النضج لمدة خمس وثلاثون دقيقة، وبعد ذلك نفتح الفرن ونختبر نضج الكيك عن طريق وضع سكينة بداخل الكيك وفي حالة خروجها نظيفة تصبح ناضجة. إخراج الكيك ونتركها تبرد ثم نقوم بتقطيعها وهكذا اصبحت الكيك جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

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