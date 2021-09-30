كريم مذهل طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه بديل الكيراتين

يعتبر فرد الشعر من الوسائل الحديثة التي أصبحت من سبل العناية بالشعر بالنسبة للفتيات وتقوم بعض صالونات التجميل على هذا العمل فقط مثل الكيراتين والبروتين ولكن يلزم تلك الطرق مبالغ مالية ضخمة وفي ذات الوقت على الرغم من قدرة تلك المكونات المبهرة على فرد الشعر ونعومة الشعر بشكل رائع طبيعي ولكن بالرغم من ذلك إلا أن التأثير الصحي على الشعر لا يعتبر مضمون حيث يقوم بتغيير طبيعة الشعر من الخارج وتبقي الجذور والمسام كما هي خاصة بالشعر الجاف المجعد مما يؤثر سلبياً ويتساقط الشعر بكميات كبيرة لعدم تلائم الجذور مع طبيعة الشعر الخارجية التي أصبح عليها، لذلك تعتبر الأمور السريعة لفرد الشعر غير مضمونة ولا يفضل اللجوء إليها ويمكن استبدالها بالطرق التقليدية التي تؤدي إلي فرد ونعومة الشعر بشكل تدريجي ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم طبيعي يساعد على فرد الشعر من خلال هذا المقال. الكريم الطبيعي لفرد ونعومة الشعر الكريم الطبيعي لفرد ونعومة الشعر مكونات التحضير: كريم البانثينول الطبي.

زيت جوز الهند الأصلي.

بلسم مناسب لطبيعة الشعر الخاصه بك.

زبدة الشيا حسب الرغبة.

غطاء شعر بلاستيك. طريقة تحضير كريم فرد الشعر: أولاً تجهيز الشعر لإستقبال الكريم الطبيعي عن طريق تنظيفه جيداً وأن يكون الشعر خالي من الزيوت ثم تجفيفه. ذوبان كريم البانثينول مع زبدة الشيا عن طريق بخار ماء دافئ ثم إضافة زيت جوز الهند إلي المكونات السابقة وتقليبهم معاً، ووضع المكونات في زجاجة فارغة أو عبوة على أن تكون محكمة الغلق. في تلك الخطوة نقوم بتطبيق وصفة الكريم على الشعر من الأعلي إلي الأسفل والجذور وفروة الرأس وتصفيف الشعر بمشط أثناء وضع الكريم حيث يتم وضع الكريم بكمية مناسبة لحجم الشعر. وضع غطاء مناسب من البلاستيك على الشعر ونترك الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن ساعه حتى تتفاعل المكونات مع جذور الشعر وتساعد على فرد الشعر. بعد الإنتهاء من الوقت المحدد للكريم على الشهر نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم حتى يتم ترطيبه ونلاحظ عملية فرد الشعر بالتدريج، ويتم تكرار الكريم على الشعر مرتين أسبوعياً وسيتم الحصول على أفضل النتائج. طريقة تحضير كريم فرد الشعر: الوسوم

يعتبر فرد الشعر من الوسائل الحديثة التي أصبحت من سبل العناية بالشعر بالنسبة للفتيات وتقوم بعض صالونات التجميل على هذا العمل فقط مثل الكيراتين والبروتين ولكن يلزم تلك الطرق مبالغ مالية ضخمة وفي ذات الوقت على الرغم من قدرة تلك المكونات المبهرة على فرد الشعر ونعومة الشعر بشكل رائع طبيعي ولكن بالرغم من ذلك إلا أن التأثير الصحي على الشعر لا يعتبر مضمون حيث يقوم بتغيير طبيعة الشعر من الخارج وتبقي الجذور والمسام كما هي خاصة بالشعر الجاف المجعد مما يؤثر سلبياً ويتساقط الشعر بكميات كبيرة لعدم تلائم الجذور مع طبيعة الشعر الخارجية التي أصبح عليها، لذلك تعتبر الأمور السريعة لفرد الشعر غير مضمونة ولا يفضل اللجوء إليها ويمكن استبدالها بالطرق التقليدية التي تؤدي إلي فرد ونعومة الشعر بشكل تدريجي ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم طبيعي يساعد على فرد الشعر من خلال هذا المقال. الكريم الطبيعي لفرد ونعومة الشعر الكريم الطبيعي لفرد ونعومة الشعر مكونات التحضير: كريم البانثينول الطبي.

زيت جوز الهند الأصلي.

بلسم مناسب لطبيعة الشعر الخاصه بك.

زبدة الشيا حسب الرغبة.

غطاء شعر بلاستيك. طريقة تحضير كريم فرد الشعر: أولاً تجهيز الشعر لإستقبال الكريم الطبيعي عن طريق تنظيفه جيداً وأن يكون الشعر خالي من الزيوت ثم تجفيفه. ذوبان كريم البانثينول مع زبدة الشيا عن طريق بخار ماء دافئ ثم إضافة زيت جوز الهند إلي المكونات السابقة وتقليبهم معاً، ووضع المكونات في زجاجة فارغة أو عبوة على أن تكون محكمة الغلق. في تلك الخطوة نقوم بتطبيق وصفة الكريم على الشعر من الأعلي إلي الأسفل والجذور وفروة الرأس وتصفيف الشعر بمشط أثناء وضع الكريم حيث يتم وضع الكريم بكمية مناسبة لحجم الشعر. وضع غطاء مناسب من البلاستيك على الشعر ونترك الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن ساعه حتى تتفاعل المكونات مع جذور الشعر وتساعد على فرد الشعر. بعد الإنتهاء من الوقت المحدد للكريم على الشهر نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم حتى يتم ترطيبه ونلاحظ عملية فرد الشعر بالتدريج، ويتم تكرار الكريم على الشعر مرتين أسبوعياً وسيتم الحصول على أفضل النتائج. طريقة تحضير كريم فرد الشعر:

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