طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وكرسبي سر الخلطة الخطيرة عندنا

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وخفيف، حيث تعتبر الفراخ المقلية من ضمن قائمة الوجبات المفضلة لدي عدد كبير من الكبار والصغار، ويتم طلب كميات عير معتادة يوميا من فرايد تشكن او الدجاج المقلي، والذي يتم تتبيلة وتبهيرة بخلطة سرية والتي سوف نكشف لكم عنها اليوم من خلال السطور التالية في موقعنا المميز ثقفني، حيث نضع لكم الوصفة دون البحث في العديد من المواقع الاخري لتكن بذلك علي ثقة نجاحها بنسبة كبيرة، حيث يتم تجربة الوصفة قبل الافصاح عنها، وسوف نوفر لكي سيدتي المال ونضمن لكي النظافة والتعقيم الجيد للدجاج، وذلك بعد تأكيد العديد من الاطباء بوجود فيروس سالمونيلا في الدجاج الغير مطهي ويتوجب تعقيمة جيدا قبل تناولة.طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل
نكشف لكم سر خطير في طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وخفيف، وسوف نضع لكي الطريقة بشرح تفصيلي ومكونات أكيدة لضمان نجاح الدجاج المقلي المقرمش من المرة الأولى واعتماد تلك الطريقة بعد ذلك.
- دجاجة مقطعة 8 اجزاء، أو دبابيس دجاج فقط حسب الرغبة.
- 2 كوب كبير لبن.
- معلقة كبيرة ثوم بودر.
- واحد معلقة كبيرة بصل بودر.
- نصف معلقة فلفل اسمر كبيرة.
- 2 معلقة كبيرة ملح.
- نصف معلقة قرفة.
- 5 معلقة كبيرة دقيق.
- نصف ملح صيني، أو توابل اندومي، ويمكن الاستغناء عن ذلك المكون.
ويتم إعداد دجاج كنتاكي في المنزل بإتباع تكات بسيطة ولاكنها السر وراء نجاح الوصفة والقرمشة الغير معتادة، ويتوجب عليكم إتباع الخطوات كام نعرضها لكم بالتفصيل
- عقم الدجاج في محلول التعقيم السحري للتخلص من كافة البكتريا.
- قطعي الدجاجة الي 8 قطع أو استخدمي الدبابيس فقط.
- الآن حضري تلك الخلطة في وعاء كبير عميق، بحيث يتسع كل المكونات .
- أولا قومي بوضع الحليب والماء والتوابل التي عرضناها لكم بنفس المقدار، ويمكنك مضاعفة كمية التوابل في حال ضاعفي عدد الدجاجات.
- امزجي كل المكونات جيدا وقومي بوضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات علي الاقل.
- قومي باحضار وعاء عميق بة كوب دقيق وكوب ونصف نشا ومعلقة كركم.
- الآن اخرجي الدجاج من المحلول وغلفية جيدا بخليط الدقيق وللنشا وانزلية في المحلول ثم في الدقيق مجددا.
- في زيت غزير ساخن انزلي بالدجاج ثم بعد دقيقتين اخفضي درجة الحرارة لضمان التسوية الجيدة للدجاج.
الوسوم
طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وخفيف، حيث تعتبر الفراخ المقلية من ضمن قائمة الوجبات المفضلة لدي عدد كبير من الكبار والصغار، ويتم طلب كميات عير معتادة يوميا من فرايد تشكن او الدجاج المقلي، والذي يتم تتبيلة وتبهيرة بخلطة سرية والتي سوف نكشف لكم عنها اليوم من خلال السطور التالية في موقعنا المميز ثقفني، حيث نضع لكم الوصفة دون البحث في العديد من المواقع الاخري لتكن بذلك علي ثقة نجاحها بنسبة كبيرة، حيث يتم تجربة الوصفة قبل الافصاح عنها، وسوف نوفر لكي سيدتي المال ونضمن لكي النظافة والتعقيم الجيد للدجاج، وذلك بعد تأكيد العديد من الاطباء بوجود فيروس سالمونيلا في الدجاج الغير مطهي ويتوجب تعقيمة جيدا قبل تناولة.طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل
نكشف لكم سر خطير في طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وخفيف، وسوف نضع لكي الطريقة بشرح تفصيلي ومكونات أكيدة لضمان نجاح الدجاج المقلي المقرمش من المرة الأولى واعتماد تلك الطريقة بعد ذلك.
- دجاجة مقطعة 8 اجزاء، أو دبابيس دجاج فقط حسب الرغبة.
- 2 كوب كبير لبن.
- معلقة كبيرة ثوم بودر.
- واحد معلقة كبيرة بصل بودر.
- نصف معلقة فلفل اسمر كبيرة.
- 2 معلقة كبيرة ملح.
- نصف معلقة قرفة.
- 5 معلقة كبيرة دقيق.
- نصف ملح صيني، أو توابل اندومي، ويمكن الاستغناء عن ذلك المكون.
ويتم إعداد دجاج كنتاكي في المنزل بإتباع تكات بسيطة ولاكنها السر وراء نجاح الوصفة والقرمشة الغير معتادة، ويتوجب عليكم إتباع الخطوات كام نعرضها لكم بالتفصيل
- عقم الدجاج في محلول التعقيم السحري للتخلص من كافة البكتريا.
- قطعي الدجاجة الي 8 قطع أو استخدمي الدبابيس فقط.
- الآن حضري تلك الخلطة في وعاء كبير عميق، بحيث يتسع كل المكونات .
- أولا قومي بوضع الحليب والماء والتوابل التي عرضناها لكم بنفس المقدار، ويمكنك مضاعفة كمية التوابل في حال ضاعفي عدد الدجاجات.
- امزجي كل المكونات جيدا وقومي بوضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات علي الاقل.
- قومي باحضار وعاء عميق بة كوب دقيق وكوب ونصف نشا ومعلقة كركم.
- الآن اخرجي الدجاج من المحلول وغلفية جيدا بخليط الدقيق وللنشا وانزلية في المحلول ثم في الدقيق مجددا.
- في زيت غزير ساخن انزلي بالدجاج ثم بعد دقيقتين اخفضي درجة الحرارة لضمان التسوية الجيدة للدجاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وكرسبي سر الخلطة الخطيرة عندنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.