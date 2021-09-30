طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وكرسبي سر الخلطة الخطيرة عندنا

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وخفيف، حيث تعتبر الفراخ المقلية من ضمن قائمة الوجبات المفضلة لدي عدد كبير من الكبار والصغار، ويتم طلب كميات عير معتادة يوميا من فرايد تشكن او الدجاج المقلي، والذي يتم تتبيلة وتبهيرة بخلطة سرية والتي سوف نكشف لكم عنها اليوم من خلال السطور التالية في موقعنا المميز ثقفني، حيث نضع لكم الوصفة دون البحث في العديد من المواقع الاخري لتكن بذلك علي ثقة نجاحها بنسبة كبيرة، حيث يتم تجربة الوصفة قبل الافصاح عنها، وسوف نوفر لكي سيدتي المال ونضمن لكي النظافة والتعقيم الجيد للدجاج، وذلك بعد تأكيد العديد من الاطباء بوجود فيروس سالمونيلا في الدجاج الغير مطهي ويتوجب تعقيمة جيدا قبل تناولة.

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل

نكشف لكم سر خطير في طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش وخفيف، وسوف نضع لكي الطريقة بشرح تفصيلي ومكونات أكيدة لضمان نجاح الدجاج المقلي المقرمش من المرة الأولى واعتماد تلك الطريقة بعد ذلك.

دجاجة مقطعة 8 اجزاء، أو دبابيس دجاج فقط حسب الرغبة.

2 كوب كبير لبن.

معلقة كبيرة ثوم بودر.

واحد معلقة كبيرة بصل بودر.

نصف معلقة فلفل اسمر كبيرة.

2 معلقة كبيرة ملح.

نصف معلقة قرفة.

5 معلقة كبيرة دقيق.

نصف ملح صيني، أو توابل اندومي، ويمكن الاستغناء عن ذلك المكون.

خطوات إعداد الدجاج المقلي المقرمش

ويتم إعداد دجاج كنتاكي في المنزل بإتباع تكات بسيطة ولاكنها السر وراء نجاح الوصفة والقرمشة الغير معتادة، ويتوجب عليكم إتباع الخطوات كام نعرضها لكم بالتفصيل