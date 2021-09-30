اصنعي جل تكثيف الرموش والحواجب بالمنزل بأقل تكلفة والنتيجة مبهرة

يتكون جل تكثيف الرموش والحواجب، من أبسط المكونات الطبيعية، لها تأثير كالسحر بالنسبة للسيدات والفتيات الذين يعانون من خفة شعر الحاجب، فهو يعمل علي زيادة كثافة الرموش وتكثيف شعر الحاجب، وذلك يبرز جمال العينين حيث يعتبر جمال العين من أكثر الأشياء التي تحلم بها البنات والنساء عامة، وأيضاً أصبح الشعر الكثيف هو من الموضة، ويعتبر هذا الجل هو بديل للمسكرة التي تستخدم لإطالة الرموش وعن أقلام المكياج التي تستخدم لزيادة كثافة شعر الحاجب، ومن مميزاته أننا نقوم بعمله في المنزل من خلال مجموعة من الزيوت الطبيعة ومكونات أخري تحتوي علي الكثير من الفوائد الربانية لذلك ينصح دائماً باستخدام مستحضرات تجميلية طبيعية للحفاظ علي الجمال الطبيعي للوجه، حتي لا يتأثر بأي مكون يتم تحضيره من المنتجات الكيميائية التي قد تؤثر بالسلب علي الوجه والبشرة، ومن خلال مكونات بسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل جل تكثيف الرموش والحواجب. مكونات عمل جل تكثيف الرموش والحواجب مكونات عمل جل تكثيف الرموش والحواجب يحتوي الجل علي مكونات طبيعية ومفيدة ونتيجتها سريعة وهي كما يلي:- ٤ ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

٣ ملاعق كبيرة من جل الصبار.

٢ ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير جل تكثيف الرمش والحواجب من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:- نستخدم طبق متوسط الحجم ونضع به أربع ملاعق من زيت السمسم مع ٣ ملاعق من جل الصبار أو المعروف بجل الألوفيرا. ثم نمزج المكونات بشكل جيد، ثم نضيف إليها ملعقتين من زيت اللوز الحلو، ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً ويصبح قوامها ثقيل. نضع الخليط في عبوة زجاجية نظيفة ونحكم غلقها جيداً ويحفظ في مكان بارد. طريقة الاستخدام يتم استخدام الجل باتباع الآتي:- نقوم بغسل فرشاة صغيرة مثل التي توجد مع علب الماسكرا ونجففها جيداً.

نضع الفرشاة في عبوة الجل ونغمزها جيداً، ثم ندهن بها الرموش من أعلي إلي أسفل.

ثم نضعا مرة أخرى في الجل ونمشط بها الحواجب، يستخدم الجل يومياً قبل النوم.

ننام به حتي الصباح ثم يغسل بالماء العادي.

هذا الجل يتم حفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين. وصفة جل الصبار لتكثيف الحواجب وصفة جل الصبار لتكثيف الحواجب يتم خلط ملعقة من زيت الجرجير ملعقة من زيت الخروع ونمزج المكونات جيدا، ثم نضيف ملعقة من جل الصبار ونخلط المكونات مرة أخرى، لكي تختلط تماما، ثم نغمز فرشاة مسكرة نظيفة داخل الخليط، ثم نعمل علي تمشيط الحواجب بها لمدة خمس دقائق، ثم ننام بها حتي الصباح، ثم نغسل الوجه بالماء العادي في الصباح. الوسوم

يتكون جل تكثيف الرموش والحواجب، من أبسط المكونات الطبيعية، لها تأثير كالسحر بالنسبة للسيدات والفتيات الذين يعانون من خفة شعر الحاجب، فهو يعمل علي زيادة كثافة الرموش وتكثيف شعر الحاجب، وذلك يبرز جمال العينين حيث يعتبر جمال العين من أكثر الأشياء التي تحلم بها البنات والنساء عامة، وأيضاً أصبح الشعر الكثيف هو من الموضة، ويعتبر هذا الجل هو بديل للمسكرة التي تستخدم لإطالة الرموش وعن أقلام المكياج التي تستخدم لزيادة كثافة شعر الحاجب، ومن مميزاته أننا نقوم بعمله في المنزل من خلال مجموعة من الزيوت الطبيعة ومكونات أخري تحتوي علي الكثير من الفوائد الربانية لذلك ينصح دائماً باستخدام مستحضرات تجميلية طبيعية للحفاظ علي الجمال الطبيعي للوجه، حتي لا يتأثر بأي مكون يتم تحضيره من المنتجات الكيميائية التي قد تؤثر بالسلب علي الوجه والبشرة، ومن خلال مكونات بسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل جل تكثيف الرموش والحواجب. مكونات عمل جل تكثيف الرموش والحواجب مكونات عمل جل تكثيف الرموش والحواجب يحتوي الجل علي مكونات طبيعية ومفيدة ونتيجتها سريعة وهي كما يلي:- ٤ ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

٣ ملاعق كبيرة من جل الصبار.

٢ ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير جل تكثيف الرمش والحواجب من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:- نستخدم طبق متوسط الحجم ونضع به أربع ملاعق من زيت السمسم مع ٣ ملاعق من جل الصبار أو المعروف بجل الألوفيرا. ثم نمزج المكونات بشكل جيد، ثم نضيف إليها ملعقتين من زيت اللوز الحلو، ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً ويصبح قوامها ثقيل. نضع الخليط في عبوة زجاجية نظيفة ونحكم غلقها جيداً ويحفظ في مكان بارد. طريقة الاستخدام يتم استخدام الجل باتباع الآتي:- نقوم بغسل فرشاة صغيرة مثل التي توجد مع علب الماسكرا ونجففها جيداً.

نضع الفرشاة في عبوة الجل ونغمزها جيداً، ثم ندهن بها الرموش من أعلي إلي أسفل.

ثم نضعا مرة أخرى في الجل ونمشط بها الحواجب، يستخدم الجل يومياً قبل النوم.

ننام به حتي الصباح ثم يغسل بالماء العادي.

هذا الجل يتم حفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين. وصفة جل الصبار لتكثيف الحواجب وصفة جل الصبار لتكثيف الحواجب يتم خلط ملعقة من زيت الجرجير ملعقة من زيت الخروع ونمزج المكونات جيدا، ثم نضيف ملعقة من جل الصبار ونخلط المكونات مرة أخرى، لكي تختلط تماما، ثم نغمز فرشاة مسكرة نظيفة داخل الخليط، ثم نعمل علي تمشيط الحواجب بها لمدة خمس دقائق، ثم ننام بها حتي الصباح، ثم نغسل الوجه بالماء العادي في الصباح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي جل تكثيف الرموش والحواجب بالمنزل بأقل تكلفة والنتيجة مبهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.