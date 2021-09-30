كيكة الرد فيلفت وصفة شهية ومميزة للمناسبات وأعياد الميلاد

أصبحت كيكة الرد فيلفت أحد أشهى وألذ أنواع الكيكات التي تحضر الآن وقد ازداد الطلب عليها في الفترات الأخيرة وذلك لطعمها الشهي ولونها المميز، تحضر تلك الكيكة في أفضل الكافيهات ومحلات الحلويات الكبري وتقدم بأسعار باهظة ،لهذا وفرنا لك في هذا المقال أفضل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل وستكون بنفس جودة الجاهزة. كيكة الرد فيلفت المقادير اللازمة لتحضير الكيك: كوبان ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ربع كوب من من الكاكاو البودرة الغير المحلى.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من الزبدة الغير مالحة.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

بيضتان كبيرتان كاملتان.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر السائل الصحي.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ثلث كوب من اللبن الرائب. خطوات تحضير كيكة الرد فيلفت: ضعي كلاً من الزبدة والسكر في وعاء عميق. استخدمي المضرب الكهربائي لخلط المكونات معاً لمدة خمس دقائق حتى يذوب السكر ويصبح الخليط فاتح. أضيفي البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى إلى أن تتجانس المكونات. يضاف اللبن الرائب ولون الطعام الأحمر وتخلط المكونات معاً حتى تشكل خليط متجانس وخالي من التكتلات. في وعاء منفصل قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الكاكاو والملح وصودا الخبز للدقيق وقلبي جيداص حتى تمتزج المكونات. يضاف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض بالتدريج على دفعات اخفقي بالمضرب بين كل دفعة والاخرى في اتجاه واحد حتى تتجانس المكونات. تأكدي من أن خليط الكيك أصبح متجانس تماماً وخالي من الشوائب. أحضري قالب الكيك وادهنيه من الداخل بالزبدة أو برزاز الطهي. أشعلي نار الفرن حتى يكون ساخن عند الخبز. ضعي الخليط في الصينية مع مساواة الوجه. تخبز الكيكة على درجة حرارة ثلاثمائة وخمسين درجة مئوية لمدة نصف ساعة. أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلاً. أخرجي الكيكة بحرص من القالب وزينيها كما يحلو لك. يمكنك تقسيمها إلى طبقتين وحشوها بالكريم شانتيه وتغليفها من كل الجهات. كيكة الرد فيلفت المقادير اللازمة لتحضير الكيك:خطوات تحضير كيكة الرد فيلفت: الوسوم

أصبحت كيكة الرد فيلفت أحد أشهى وألذ أنواع الكيكات التي تحضر الآن وقد ازداد الطلب عليها في الفترات الأخيرة وذلك لطعمها الشهي ولونها المميز، تحضر تلك الكيكة في أفضل الكافيهات ومحلات الحلويات الكبري وتقدم بأسعار باهظة ،لهذا وفرنا لك في هذا المقال أفضل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل وستكون بنفس جودة الجاهزة. كيكة الرد فيلفت المقادير اللازمة لتحضير الكيك: كوبان ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ربع كوب من من الكاكاو البودرة الغير المحلى.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من الزبدة الغير مالحة.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

بيضتان كبيرتان كاملتان.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر السائل الصحي.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ثلث كوب من اللبن الرائب. خطوات تحضير كيكة الرد فيلفت: ضعي كلاً من الزبدة والسكر في وعاء عميق. استخدمي المضرب الكهربائي لخلط المكونات معاً لمدة خمس دقائق حتى يذوب السكر ويصبح الخليط فاتح. أضيفي البيض والفانيليا واخفقي مرة أخرى إلى أن تتجانس المكونات. يضاف اللبن الرائب ولون الطعام الأحمر وتخلط المكونات معاً حتى تشكل خليط متجانس وخالي من التكتلات. في وعاء منفصل قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الكاكاو والملح وصودا الخبز للدقيق وقلبي جيداص حتى تمتزج المكونات. يضاف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض بالتدريج على دفعات اخفقي بالمضرب بين كل دفعة والاخرى في اتجاه واحد حتى تتجانس المكونات. تأكدي من أن خليط الكيك أصبح متجانس تماماً وخالي من الشوائب. أحضري قالب الكيك وادهنيه من الداخل بالزبدة أو برزاز الطهي. أشعلي نار الفرن حتى يكون ساخن عند الخبز. ضعي الخليط في الصينية مع مساواة الوجه. تخبز الكيكة على درجة حرارة ثلاثمائة وخمسين درجة مئوية لمدة نصف ساعة. أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلاً. أخرجي الكيكة بحرص من القالب وزينيها كما يحلو لك. يمكنك تقسيمها إلى طبقتين وحشوها بالكريم شانتيه وتغليفها من كل الجهات. كيكة الرد فيلفت المقادير اللازمة لتحضير الكيك:خطوات تحضير كيكة الرد فيلفت:

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