قهوة الكورتادو المميزة وطريقة سهلة لتحضيرها في المنزل والاستمتاع بها

هل سمعت يوماً عن قهوة الكورتادو ؟يعد هذا النوع من القهوة من أشهر أنواع القهوة على الإطلاق خاصة في البلاد الأوروبية والغربية ويرجع أصلها إلى إسبانيا، تتميز تلك القهوة بكعمها المميز واللذيذ الذي يضيف إلى محبي القهوة نكهة فريدة وتجربة مميزة في هذا العالم فتابعينا في هذا المقال لتعرفي طريقة تحضير تلك القهوة كأفضل محضري القهوة في العالم. قهوة الكورتادو نبذة عن هذا المشروب: يتميز هذا النوع من القهوة بوجود رغوة على الوجه وذلك يعود للبن السائل المضاف للقهوة.

هذا النوع أقل حموضة من من أنواع القهوة العادية وذلك لأن طعم اللبن يؤثر بشكل كبير على الطعم النهائي.

يحضر هذا المشروب في الغالب باستخدام حليب مغلي ولكن البعض يفضلون البارد.

تختلف نكهة المشروب من مكان لأخر وذلك على حسب طريقة التحضير وكمية القهوة المستخدمة وأيضاً تخمير القهوة.

تقدم تلك القهوة في أكواب صغيرة للغاية كما أن هناك محلات تصنع كبسولات منها.

بعض الفنادق الكبيرة في العديد من الدول تقدمها في أكواب كبيرة مع زيادة كمية اللبن المضافة.

للحصول على نتيجة مثالية ورغوة لابد من استخدام ماكينة القهوة ولكن يمكن تحضيرها في المنزل أيضاً بدون ماكينة. قهوة الكورتادو نبذة عن هذا المشروب: طريقة عمل قهوة الكورتادو: طريقة عمل قهوة الكورتادو: من السهل تحضير تلك القهوة في المنزل بدون ماكينة خاصة وكل ما تحتاجينه هو: ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة صغيرة من عسل الأبيض الطبيعي.

كوب إلا ربع من القهوة الاسبريسو المحضرة.

كوب إلا ربع من الحليب السائل المغلي. خطوات تحضير المشروب: قومي بتحضير القهوة الاسبريسو بالطريقة العادية المعروفة. يجب الحرص على استخدام كمية من البن مضاعفة في تلك الوصفة مقارنة بالكمية التي تستخدم لتحضير المشروب العادي. قومي بغلي اللبن السائل على النار ويفضل غليه على البخار. أضيفي الفانيليا للبن وقلبي. ضعي خليط اللبن في كوب التقديم ثم أضيفي إليه القهوة المحضرة. قلبي جيداً ثم استخدمي العسل الأبيض للتحلية حسب رغبتك. يقدم المشروب ساخن مع البسكويت السادة أو بالشوكولاه أو مع أي حلوى تفضلين. من أحد أهم أسرار نجاح هذا المشروب أن تكون كمية القهوة المضافة معادلة لكمية اللبن المستخدم. الوسوم

هل سمعت يوماً عن قهوة الكورتادو ؟يعد هذا النوع من القهوة من أشهر أنواع القهوة على الإطلاق خاصة في البلاد الأوروبية والغربية ويرجع أصلها إلى إسبانيا، تتميز تلك القهوة بكعمها المميز واللذيذ الذي يضيف إلى محبي القهوة نكهة فريدة وتجربة مميزة في هذا العالم فتابعينا في هذا المقال لتعرفي طريقة تحضير تلك القهوة كأفضل محضري القهوة في العالم. قهوة الكورتادو نبذة عن هذا المشروب: يتميز هذا النوع من القهوة بوجود رغوة على الوجه وذلك يعود للبن السائل المضاف للقهوة.

هذا النوع أقل حموضة من من أنواع القهوة العادية وذلك لأن طعم اللبن يؤثر بشكل كبير على الطعم النهائي.

يحضر هذا المشروب في الغالب باستخدام حليب مغلي ولكن البعض يفضلون البارد.

تختلف نكهة المشروب من مكان لأخر وذلك على حسب طريقة التحضير وكمية القهوة المستخدمة وأيضاً تخمير القهوة.

تقدم تلك القهوة في أكواب صغيرة للغاية كما أن هناك محلات تصنع كبسولات منها.

بعض الفنادق الكبيرة في العديد من الدول تقدمها في أكواب كبيرة مع زيادة كمية اللبن المضافة.

للحصول على نتيجة مثالية ورغوة لابد من استخدام ماكينة القهوة ولكن يمكن تحضيرها في المنزل أيضاً بدون ماكينة. قهوة الكورتادو نبذة عن هذا المشروب: طريقة عمل قهوة الكورتادو: طريقة عمل قهوة الكورتادو: من السهل تحضير تلك القهوة في المنزل بدون ماكينة خاصة وكل ما تحتاجينه هو: ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة صغيرة من عسل الأبيض الطبيعي.

كوب إلا ربع من القهوة الاسبريسو المحضرة.

كوب إلا ربع من الحليب السائل المغلي. خطوات تحضير المشروب: قومي بتحضير القهوة الاسبريسو بالطريقة العادية المعروفة. يجب الحرص على استخدام كمية من البن مضاعفة في تلك الوصفة مقارنة بالكمية التي تستخدم لتحضير المشروب العادي. قومي بغلي اللبن السائل على النار ويفضل غليه على البخار. أضيفي الفانيليا للبن وقلبي. ضعي خليط اللبن في كوب التقديم ثم أضيفي إليه القهوة المحضرة. قلبي جيداً ثم استخدمي العسل الأبيض للتحلية حسب رغبتك. يقدم المشروب ساخن مع البسكويت السادة أو بالشوكولاه أو مع أي حلوى تفضلين. من أحد أهم أسرار نجاح هذا المشروب أن تكون كمية القهوة المضافة معادلة لكمية اللبن المستخدم.

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