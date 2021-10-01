طريقة عمل كيكة جوز الهند الباردة سريعة التحضير بدون فرن

كيكة جوز الهند، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا الشوكولاتة وبيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة جوز الهند.

مكونات كيكة جوز الهند

تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوبين من جوز الهند الناعم.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من النشا.

ملعقتين من مسحوق الكاسترد.

لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كريم شانتيه للتزيين.

مكسرات للتزيين.

صوص شوكولاتة أو كراميل للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة جوز الهند وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من جوز الهند السكر والنشا ومسحوق الكاسترد والحليب مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بوضع الخليط على النار حتى يغلي مع التحريك المستمر.

بعدما يغلي الخليط نقوم برفعه من على النار ونضيف إليه الفانيليا وملعقة ماء الورد ونقلب جيدا.

ثم نقوم بصب الخليط في صينية بها ورق زبدة أو في البايركس.

ثم نتركها حتي تبرد بدرجة حرارة الغرفة ثم نقوم بإضافة الكريم شانتيه ونزينها بالمكسرات حسب الرغبة أو بالصوصات المرغوب فيها.

بعد ذلك نقوم بوضعها في الثلاجة حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: