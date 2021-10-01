مكعبات السعادة الاقتصادية بالسميد والقشطة أسهل وأبسط الحلويات السريعة لن تتخلى مذاقها الرائع ب5 مكونات فقط وبدون فرن

مكعبات السعادة والقشطة من اسهل وابسط واسرع الحلويات التي يمكنك صنعها من المنزل بمكونات بسيطة جداً، هناك العديد من السيدات وربات البيوت لا يفضلون صنع الحلويات من المنزل ويلجؤون إلى شرائها من المحلات الجاهزة وهذا لأسباب عديدة وهي عدم الثقة في النتيجة التي سوف يصلون إليها، ولكن هناك بعض الأوقات التي نريد فيها أن نشعر بالاسترخاء وتناول قطعة من الحلوى مع كوب من القهوة، ولهذا فقد وجدنا لكم أسهل الحلويات سريعة التحضير والخفيفة التي سوف يعشقها جميع أفراد أسرتك لن تتخيل حلاوة مذاقها في الفم وهي مكعبات السعادة بالسميد والقشطة وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.

هذه الوصفة الرائعة يمكن للجميع عملاها في 10 دقائق فقط كل ما عليكي أولا هو تحضير المكونات الخاصة بالحلوى وهي بسيطة متواجدة في جميع المنازل وخزائن المطبخ، والمكونات هي:

كوب من السميد.

عدد كوب واحد من اللبن البودر.

كوب من السكر البودر.

5 معالق من القشطة.

كوب من الشوكولاته.

كما سبق وقد ذكرنا لكم أن هذه الحلوى من أسرع وأسهل الوصفات، فهي لا تحتاج إلى الدخول في الفرن ومكوناتها بسيطة جداً من 5 مكونات فقط متوفرة وغير مكلفة، ولهذا سنقدم لكم مكونات عمل حلوى مكعبات السعادة بالخطوات وهي:

أولًا علينا بإحضار طاسة ووضعها على النار متوسطة، ثم يتم رفع كوب السميد.

يتم تقليب السميد بالاستمرار وهي على نار متوسطة حتى يتم تحميرها حتى تصل إلى اللون الذهبي، ويتم رفعها بعد ذلك وتوضع في طبق.

نضع الآن كوب اللبن البودر في الطاسة على نار متوسطة ويتم تقليبها باستمرار حتى تأخذ اللون الذهبي ويرفع من على النار.

يوضع اللبن البودر بعد التحمير على السميد ويقلب جيدًا.

في وعاء آخر يتم خلط كوب السكر مع القشطة حتى يمتزجا مع بعضهم البعض.

ثم يتم وضع خليط القشطة على السميد واللبن البودر بالتدريج ويتم تقليبهم حتى تحصلين على عجينة تستطيع تشكيلها.

يوضع الخليط في صينية غير قابل للالتصاق ويتم فردها في الصينية.

ضعي الشوكولاته على بخار مائي حتى تسيح تمامًا ويتم فردها على خليط السميد.

تترك 10 دقائق ويتم تقطيعها بعد ذلك إلى مكعبات صغيرة.

ونكون هكذا قد قدمنا لكم خطوات عمل مكعبات السعادة اللذيذة والخفيفة يمكن تناولها مع كوب من القهوة.