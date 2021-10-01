كريم الأرز الكوري للتبيض الفوري وتقشير البشرة وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال

كريم الارز الكوري لتفتيح البشرة، تبحث كل امرأة وفتاة عن كل جديد بين ماسكات التفتيح والتي تقوم بازالة الجلد الميت فالكريمات الجاهزة هي تحتوي على مواد كيماوية تضر البشرة وتترك بها اثارا سلبية ومفعولها وقتي لا يدوم طويلا بالإضافة انه غالية الثمن لذلك تبحث كل فتاة عن الماسكات الطبيعية ولعل ابز هذه الماسكات ذات المفعول القوي والتي اثبتت كفائتها وقدرتها على التفتيح الفوري وحتى عشر درجات هي ماسكات الارز والنشا وهي لا تترك اي أثار سلبية على البشرة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل ماسك الارز الكوري. طريقة عمل ماسك الارز الكوري: طريقة عمل ماسك الارز الكوري: المكونات: ٢ ملعقة من الأرز المطحون.

٢ ملعقة من النشا

فيتامين a

عصير ليمونة

٢ ملعقة حليب سائل

ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير: نحضر طبق صغير ونقوم بتذويب جل الصبار ثم نقوم بإضافة الأرز المطحون والنشا ونقوم بخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة عصير الليمون مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الحليب ونقوم بمزج جميع المكونات معا حتى نحصل علىىخليط كريمي ثم نقوم بتطبيق هذا الخليط على البشرة ونتركه على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق من اول استعمال ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على افضل النتائج. تفتيح البشرة بطرق طبيعية : قناع العسل والزبادي: تفتيح البشرة بطرق طبيعية : قناع العسل والزبادي: المكونات : ملعقة كبيرة من الزبادي نصف ملعقة من عسل النحل عصير ليمونة ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معاً حتى نحصل على خليط كريمي ونقوم بتنظيف البشرة جيدا ثم نقوم بتطبيق هذا الخليط عليها ونتركة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الماسك بالماء الفاتر . قناع الالوفيرا: قناع الالوفيرا: المكونات: القليل من جل الصبار. طريقة التحضير: وضع القليل من جل الصبار على البشرة لمدة نصف ساعة، ونقوم بتِكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتائج. قناع الكركم قناع الكركم المكونات: نصف كوب اللبن. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال الطازج. طريقة التحضير: نقوم بمزج المكونات السابقة معاً ثم نقوم بوضعها على البشرة لمدة ساعة واحدة، ثم غسلها. الوسوم

كريم الارز الكوري لتفتيح البشرة، تبحث كل امرأة وفتاة عن كل جديد بين ماسكات التفتيح والتي تقوم بازالة الجلد الميت فالكريمات الجاهزة هي تحتوي على مواد كيماوية تضر البشرة وتترك بها اثارا سلبية ومفعولها وقتي لا يدوم طويلا بالإضافة انه غالية الثمن لذلك تبحث كل فتاة عن الماسكات الطبيعية ولعل ابز هذه الماسكات ذات المفعول القوي والتي اثبتت كفائتها وقدرتها على التفتيح الفوري وحتى عشر درجات هي ماسكات الارز والنشا وهي لا تترك اي أثار سلبية على البشرة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل ماسك الارز الكوري. طريقة عمل ماسك الارز الكوري: طريقة عمل ماسك الارز الكوري: المكونات: ٢ ملعقة من الأرز المطحون.

٢ ملعقة من النشا

فيتامين a

عصير ليمونة

٢ ملعقة حليب سائل

ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير: نحضر طبق صغير ونقوم بتذويب جل الصبار ثم نقوم بإضافة الأرز المطحون والنشا ونقوم بخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة عصير الليمون مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الحليب ونقوم بمزج جميع المكونات معا حتى نحصل علىىخليط كريمي ثم نقوم بتطبيق هذا الخليط على البشرة ونتركه على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق من اول استعمال ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على افضل النتائج. تفتيح البشرة بطرق طبيعية : قناع العسل والزبادي: تفتيح البشرة بطرق طبيعية : قناع العسل والزبادي: المكونات : ملعقة كبيرة من الزبادي نصف ملعقة من عسل النحل عصير ليمونة ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معاً حتى نحصل على خليط كريمي ونقوم بتنظيف البشرة جيدا ثم نقوم بتطبيق هذا الخليط عليها ونتركة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الماسك بالماء الفاتر . قناع الالوفيرا: قناع الالوفيرا: المكونات: القليل من جل الصبار. طريقة التحضير: وضع القليل من جل الصبار على البشرة لمدة نصف ساعة، ونقوم بتِكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتائج. قناع الكركم قناع الكركم المكونات: نصف كوب اللبن. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال الطازج. طريقة التحضير: نقوم بمزج المكونات السابقة معاً ثم نقوم بوضعها على البشرة لمدة ساعة واحدة، ثم غسلها.

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