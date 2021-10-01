طريقة عمل بوريك تركي الهش اللذيذ

البوريك التركي هو من أشهى المخبوزات التركية والتي انتقلت من المطبخ التركي واشتهرت في الوطن العربي بأكمله واصبحت مطلوبة بالأسم نظرا لطعمها الشهي واللذيذ بين الكبار والصغار وهي عبارة عن عجينة وتكون محشوة بحشوات مختلفة مثل السبانخ او الجبنة أو اللحمة المفرومة، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية على مائدة الطعام ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البوريك التركي. طريقة عمل البوريك التركي : طريقة عمل البوريك التركي : المكوّنات علبة من عجينة الجلاش.

ثلاثمئة غرام من جبنة الفيتا.

كوب من اللبن الرائب.

٢ بيضة.

نصف كوب من الزيت النباتيّ. طريقة التحضير: نقوم في البداية بتسخين الفرن على درجة ١٨٠ درجة مئوية.

نحضر صينيه ونضع بها في القاع ورق الزبدة ثم نقوم بفرد شرائح الجلاش ثم نقوم بتوزيع الجبنة الفيتا عليها.

ثم نقوم بتغطية الحشوة بعدد من رقائق الجلاش ونقوم بإغلاق الجوانب جيداً.

وفي وعاء أخر نضع البيض واللبن والزيت ونخفق المكونات باستخدام شوكة جيداً ثم نقوم بسكب الخليط فوق الجلاش وهي خطوة مهمة للغاية.

نقوم بإدخال الصينية الى الفرن ونتركها لمدو نصف ساعة أو حتى تحمر الجانب ويصبح لونها ذهبي.

ثم نتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعه الى مربعات صغيرة الحجم ثم نقوم بوضع البوريك في طبق التقديم. طريقة عمل البوريك بالدقيق الأبيض طريقة عمل البوريك بالدقيق الأبيض المكوّنات نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

مئة وخمسون غراماً من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من السكر الأبيض.

ملعقتان من الحليب البودر.

ملعقتان من عصير الطماطم.

ملعقة من محسن الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من بالفلفل المشكل.

نصف ملعقة من الملح.

بيضة مخفوقة.

كمية من السمسم حسب الحاجة.

كمية من الجبن الرومي المبشورة. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الدقيق وجميع المكونات الجافة السابقة ونقوم بخلط المكونات معاً.

ثم نقوم بإضافة الزيت وعصير الطماطم ونقوم بعجن المكونات لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة ناعم.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي تختمر.

ثم نقوم بفرد العجينة وتقسيمها الى دوائر ونقوم بحشوها بالجبنة.

ونقوم بدهن كل قطعة بالبيض واللبن ونقوم برش حبة البركة عليها.

ونترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق ثم نضعها في صينية وندخلها الفرن ونتركها حتى يتحول لونها للون الذهبي. الوسوم

البوريك التركي هو من أشهى المخبوزات التركية والتي انتقلت من المطبخ التركي واشتهرت في الوطن العربي بأكمله واصبحت مطلوبة بالأسم نظرا لطعمها الشهي واللذيذ بين الكبار والصغار وهي عبارة عن عجينة وتكون محشوة بحشوات مختلفة مثل السبانخ او الجبنة أو اللحمة المفرومة، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية على مائدة الطعام ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البوريك التركي. طريقة عمل البوريك التركي : طريقة عمل البوريك التركي : المكوّنات علبة من عجينة الجلاش.

ثلاثمئة غرام من جبنة الفيتا.

كوب من اللبن الرائب.

٢ بيضة.

نصف كوب من الزيت النباتيّ. طريقة التحضير: نقوم في البداية بتسخين الفرن على درجة ١٨٠ درجة مئوية.

نحضر صينيه ونضع بها في القاع ورق الزبدة ثم نقوم بفرد شرائح الجلاش ثم نقوم بتوزيع الجبنة الفيتا عليها.

ثم نقوم بتغطية الحشوة بعدد من رقائق الجلاش ونقوم بإغلاق الجوانب جيداً.

وفي وعاء أخر نضع البيض واللبن والزيت ونخفق المكونات باستخدام شوكة جيداً ثم نقوم بسكب الخليط فوق الجلاش وهي خطوة مهمة للغاية.

نقوم بإدخال الصينية الى الفرن ونتركها لمدو نصف ساعة أو حتى تحمر الجانب ويصبح لونها ذهبي.

ثم نتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعه الى مربعات صغيرة الحجم ثم نقوم بوضع البوريك في طبق التقديم. طريقة عمل البوريك بالدقيق الأبيض طريقة عمل البوريك بالدقيق الأبيض المكوّنات نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

مئة وخمسون غراماً من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق من السكر الأبيض.

ملعقتان من الحليب البودر.

ملعقتان من عصير الطماطم.

ملعقة من محسن الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من بالفلفل المشكل.

نصف ملعقة من الملح.

بيضة مخفوقة.

كمية من السمسم حسب الحاجة.

كمية من الجبن الرومي المبشورة. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الدقيق وجميع المكونات الجافة السابقة ونقوم بخلط المكونات معاً.

ثم نقوم بإضافة الزيت وعصير الطماطم ونقوم بعجن المكونات لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة ناعم.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي تختمر.

ثم نقوم بفرد العجينة وتقسيمها الى دوائر ونقوم بحشوها بالجبنة.

ونقوم بدهن كل قطعة بالبيض واللبن ونقوم برش حبة البركة عليها.

ونترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق ثم نضعها في صينية وندخلها الفرن ونتركها حتى يتحول لونها للون الذهبي.

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