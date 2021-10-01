كريم النشا السحري لتنعيم الشعر وفرده وتطويله بديل البروتين والكرياتين يجعل شعرك ناعم مثل الحرير

الشعر الخشن والهايش من أكثر الأشياء التي يعاني منها جميع النساء حول الفتيات في مختلف الأعمار، فهي مشكلة تزعج الجميع لهذا يلجأون دائما إلى الذهاب لصالونات التجميل من أجل تصفيف الشعر أو لعمل بروتين او كيراتين جميع هذه الطرق مفعوله يدوم وقت قصير جدًا كما انه يساعد على تلف الشعر ويضعف البصيلة، لهذا فإن أفضل الحلول هو استخدام الكريمات الطبيعية لتنعيم الشعر وفرده وتطويله بطريقة آمنة تساعد على قوته وتجعله ناعم مثل الحرير، ولهذا بحثنا كثيرًا حتى وجدنا لكم أفضل الكريمات الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمة وتقوي بصيلة الشعر.

كريم النشا وبذور الكتان لا تتخلي كم أن هذا الكريم سحري في تنغيم الشعر كما أن هؤلاء المكونات مليئة بالفوائد التي يحتاجها الشعر فروة الرأس، تأكدي أنك لن تصدقي نتيجة هذا الكريم على الشعر فهو بديل البروتين والكرياتين، كما أن هذا الكريم يعتمد في جميع مكوناته على المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر وتقويه لهذا ننصح جميع السيدات والفتيات باستخدام هذا الكريم السحري لتنعيم وتطويل وفرد الشعر.

سوف نقدم لكم مكونات هذا الكريم السحري لتنعيم وفرد الشعر، ومكونات هو:

7 معالق من النشا.

6 معالق من الدقيق.

5 معالق من زيت بذور الكتان.

3 معالق من جل الصبار.

2 معلقة من زيت الجوجوبا.

4 معالق من زيت اللافندر.

3 معالق من زيت الزيتون.

2 معلقة من العسل الأبيض.

علبة فارغة محكمة الغلق.

بعد أن عرضنا لكم مكونات كريم النشا وبذور الكتان وشاهدنا أن جميع المكونات طبيعية ومليئة بالفوائد التي سوف تغذي فروة الرأس، سنقدم لكم طريقة تحضير الكريم بالخطوات وهي:

أولًا نقوم بإحضار طبق ونضع بداخله مقدار النشا والدقيق ونخلطهم مع بعض البعض.

ثم نضيف عليهم مقدار زيت بذور الكتان ونخلط الكريم.

نضع عليهم مقدار العسل الأبيض ونستمر في التقليب، ومن ثم نضيف جل الصبار.

لابد من التقليب الجيد حتى تحصلين على كريم متماسك.

نضع الآن مجموعة الزيوت زيت الزيتون و اللافندر و الجوجوبا ونقلبهم جيدًا.

احرصي على جعل الخليط كريمي متماسك لكي تستطيع فرده على الشعر.

ضعي الكريم الآن في علبة محكمة الغلق.

الآن يمكنك وضع الكريم على الشعر كل صباح ومساء وستلاحظين النتيجة من أول مرة.

كريم النشا و بذور الكتان هو الحل الأمثل للقضاء على جميع مشاكل الشعر وتنعيم وفرد الشعر وتطويله بشكل لا يصدق.