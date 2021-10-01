تحضير ساندوتش فيلي تشيز ستيك بأسهل طريقة وألذ طعم خلال دقائق أشهر السندوتشات حول العالم ، يبحث الكثير منا عن طريقة تحضير أحد أشهر السندوتشات حول العالم، سندوتش فيلي تشيلي ستيك الرائع والمميز، الأن يمكنك تحضيره خلال دقائق عديدة وحبة متكاملة في ساندوتش بطعم رائع ومميز، تحضير ساندوتش فيلي تشيز ستيك بأسهل طريقة وألذ طعم خلال دقائق أشهر السندوتشات حول العالم.

تحضير سندوتش فيلي تشيز ستيك بأسهل طريقة

تتكون وصفة ساندوتش فيلى تشيز ستيك من العناصر التالية :

قطع رفيعة صغيرة من اللحم ستيك.

حبة واحدة من شرائح البصل.

3 حبات من الفلفل الحار أو البارد شرائح رفيعة حسب الذوق.

خبز بيتي بان أو ما يشبه حتى يكون خفيف وهش.

التوابل ( ملح – فلفل أسود ).

طريقة تحضير الوصفة

يتم وضع الاستيك في الفريزر ليتجمد حتى يسهل تقطيعه إلى شرائح صغيرة ورفيعة، وفي مقلاة واسعة يتم وضع ملعقة من الزبدة لتحميص الخبز، حيث يتم وضعه على الجانبين حتى الحصول على لون ذهبي فاتح على درجة حرارة متوسطة أو أقل، بعد نزع الخبز من المقلاة يتم وضع القليل من زيت الزيتون أو زيت نباتي، ثم يتم وضع شرائح البصل والفلفل الحار أو البارد، حتى الحصول على لون بسيط.

يتم نزع البصل والفلفل من المقلاة ثم وضع ستيك اللحم على المقلاة الساخنة، حتى الحصول على لون اللحم تام التسوية ثم إضافة مزيج البصل والفلفل مرة أُخرى بعد تسوية اللحم، ثم يتم الدمج بين كافة المكونات مع إضافة ملح وفلفل أسود فقط، ويُترك لعدة دقائق حتى التأكد من تسوية كافة المكونات سوياً، ثم يتم الإستعانة بنوع الجبن المفضل لديكم ووضعه أعلى اللحم لكي يذوب بعد غلق النار.

يتم وضع القليل من المايونيز داخل الخبز الذي سبق تحميصه بالقليل من الزبدة، ثم يتم جمع المزيج باستخدام الخبز، عن طريق وضع الخبز أعلى مزيج الجبن مع الستيك والبصل مع الفلفل والبهارات، ثم ضم الخبز ليصبح بداخله مزيج ساندوتش فيلي تشيز ستيك جاهز للتقديم بطعم رائع ومميز، تحضير ساندوتش فيلي تشيز ستيك بأسهل طريقة وألذ طعم خلال دقائق أشهر السندوتشات حول العالم.