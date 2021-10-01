كيف تحصلين على شفايف وردية بطرق طبيعية، يعتبر لون الشفاه الباهت من الأمور المزعجة بالنسبة للكثير من السيدات، و التى ترجع إلى عوامل مرضية أو الإهمال فى التغذية السليمة وأيضاً قلة شرب الماء يؤدى إلى جفاف الشفاه، وكذلك فى فصل الشتاء تكثر الشكوى من جفاف الشفاه وذلك لتعرضها إلى الهواء البارد، فعليكى أولاً التخلص من هذه الأسباب مع القيام بوضع الماسكات الطبيعية التى سوف تعطيكى نتائج جيدة فى الحصول على شفاه وردية لامعة، وتجعلكى متألقة دائماً وسوف نعرفكى على طريقة تقشير الشفاه وكيفية استخدام الماسكات التى سوف تعطيكى التوريدة الطبيعية، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم كيف تحصلين على شفايف وردية بطرق طبيعية بالتفصيل.

الطرق الطبيعية لتوريد الشفاه

هناك العديد من الطرق الطبيعية لتوريد الشفايف ولكن اليوم سوف اقدم ثلاث طرق منهم وهم كالتالي:

الطريقة الأولى ماسك تقشير الشفايف

وهذا الماسك سوف يساعدك فى الحصول على شفايف ناعمة ووردية.

المكونات

يتكون هذا الماسك من مكونات طبيعية وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كمايلي:

فرشاة أسنان.

ملعقة كبيرة من السكر.

القليل من الماء.

طريقة الاستخدام

طريقة استخدام هذا الماسك سهلة جدا وهى كالتالي:

نقوم بإحضار فرشاة الأسنان ونبللها بالقليل من الماء. ثم نغمسها فى السكر ونبلل الشفاه بالقليل من الماء ونفرك بالفرشاة بالراحة خالص لمدة دقيقة. وبعد ذلك نشطفها بالماء الفاتر ونضع مرطب الشفاه المناسب. يتم استخدام هذا الماسك مرتين فى الإسبوع للحصول على نتائج كويسة.

الطريقة الثانية ماسك البنجر

يعد هذا الماسك من الماسكات الطبيعية المفيدة جدا فى الحصول على لون وردى جميل للشفايف.

المكونات

يتكون هذا الماسك من مكونات طبيعية وغير مكلفة وهى كمايلي :

شرائح من ثمرة البنجر.

٢ ملعقة كبيرة من عصير البنجر.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة الاستخدام

طريقة استخدام هذا الماسك سهلة جداً ولكن بعدة خطوات وهى كالتالي:

نقوم بإحضار ثمرة من البنجر ونقطعها إلى شرائح ونأخذ الشريحة وندلك بها الشفاه لمدة ٥ دقائق. ثم نحضر قطعة من القطن ونقلبها فى عصير البنجر وندهن بها الشفاه ونتركها طوال الليل. وفى الصباح ندهن الشفاه الفازلين الطبي بدون غسلها. ونكرر هذه الخطوات مرتين فى الإسبوع للحصول على نتائج مضمونة.

الطريقة الثالثة ماسك الرمان

يعد ماسك الرمان من الماسكات المهمة والمفيدة جداً فى مجال التجميل وخصوصا فى توريد الشفايف.

المكونات

مكونات ماسك الرمان بسيطة جداً ولا تكلفك الكثير وهى كمايلي:

٢ ملعقة كبيرة من حبوب الرمان.

فازلين طبي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة الاستخدام