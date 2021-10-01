طريقة عمل الكوسة بطعم مميزة تبهر عائلتك بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

طريقة عمل الكوسة بعض الأمهات تلقي صعوبة شديدة في أقناع أطفالها بتناول الخضروات التي تحتوي على فوائد عديده لهم وتقع في حيرة تقديمها لهم بطريقة مختلفة الكوسة من أول الأطعمة في قوائم الوجبات الغير محببة لديهم يمكن تحضريها بإضافات باللحمة المفرومة مع الصلصة أو مقلية أو مشوية بإضافة الجبن التي يفضلونها. طريقة عمل الكوسة بطعم مميز طريقة عمل الكوسة بطعم مميز الكوسة تحتوي على فوائد عديدة للكبار والصغار والرضع تطهر الأمعاء من أي سموم وتلين المعدة لدي الجميع، تخفض نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم، تساعد في أنقاص الوزن لمن يعاني من مرض السمنة، تعزز من صحة ونضارة البشرة، تحمي من الإصابة بمرض القلب، تحتوي على عنصر النحاس الذي يقلل من الآم الناتجة عن مرض ألتهاب المفاصل والروماتزم والروماتويدي ، تحتوي على الأملاح والمعادن المفيدة للجسم طريقة عمل الكوسة بالصلصة بدون إضافات طريقة عمل الكوسة بالصلصة بدون إضافات المكونات كيلو كوسة حجم صغير.

كيلو طماطم معصورة.

بصلة مفرومة.

مكعب مرق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خمس ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة سمن. طريقة التحضير نقشر الكوسة وننزع العنقود وتقطع حلقات سميكة.

نضع حلة مناسبه على النار نضيف السمن والثوم والكوسة.

نشوح الكوسة مع الثوم حتى تتخلص من الماء المخزن.

نرصها في صينية مناسبة بالتساوي ونتركها جنباً.

نضع في نفس الحلة على النار ونضيف البصل والسمن.

نصب عصير الطماطم ونضيف الملح والفلفل الأسود.

نترك الصلصة على النار حتي تسبك ثم نضيفها على الكوسة.

نضعها في الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل على الرف السفلي.

تغرف في الأطباق وتقدم ساخنه بجانبها الأرز والباذنجان المخلل. طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة المكونات كيلو كوسة مقطع حسب رغبتك دوائر أو بالطول.

نصف كيلو لحم مفرومة.

خمس ملاعق كبيرة معجون صلصة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقتان كبيرة سمن. طريقة التحضير نشوح الكوسة مع الملح والفلفل الأسود دون إضافة أي مادة دهنية.

نضع الكوسة بالتساوي في الصينية ونتركها قليلاً.

نضع طاسة على النار ونضيف البصل والثوم والسمن ونقلبهم حتي يدبل.

نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها ونتركها حت تنضج.

نخفف معجون الطماطم بكوب ماء أو أي نوع مرقة.

نصب الصلصة على اللحمة المفرومة وتقلب ثم نضفها على الكوسة.

نضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة وتقدم ساخنة بجانبها السلطات. الوسوم

طريقة عمل الكوسة بعض الأمهات تلقي صعوبة شديدة في أقناع أطفالها بتناول الخضروات التي تحتوي على فوائد عديده لهم وتقع في حيرة تقديمها لهم بطريقة مختلفة الكوسة من أول الأطعمة في قوائم الوجبات الغير محببة لديهم يمكن تحضريها بإضافات باللحمة المفرومة مع الصلصة أو مقلية أو مشوية بإضافة الجبن التي يفضلونها. طريقة عمل الكوسة بطعم مميز طريقة عمل الكوسة بطعم مميز الكوسة تحتوي على فوائد عديدة للكبار والصغار والرضع تطهر الأمعاء من أي سموم وتلين المعدة لدي الجميع، تخفض نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم، تساعد في أنقاص الوزن لمن يعاني من مرض السمنة، تعزز من صحة ونضارة البشرة، تحمي من الإصابة بمرض القلب، تحتوي على عنصر النحاس الذي يقلل من الآم الناتجة عن مرض ألتهاب المفاصل والروماتزم والروماتويدي ، تحتوي على الأملاح والمعادن المفيدة للجسم طريقة عمل الكوسة بالصلصة بدون إضافات طريقة عمل الكوسة بالصلصة بدون إضافات المكونات كيلو كوسة حجم صغير.

كيلو طماطم معصورة.

بصلة مفرومة.

مكعب مرق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خمس ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة سمن. طريقة التحضير نقشر الكوسة وننزع العنقود وتقطع حلقات سميكة.

نضع حلة مناسبه على النار نضيف السمن والثوم والكوسة.

نشوح الكوسة مع الثوم حتى تتخلص من الماء المخزن.

نرصها في صينية مناسبة بالتساوي ونتركها جنباً.

نضع في نفس الحلة على النار ونضيف البصل والسمن.

نصب عصير الطماطم ونضيف الملح والفلفل الأسود.

نترك الصلصة على النار حتي تسبك ثم نضيفها على الكوسة.

نضعها في الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل على الرف السفلي.

تغرف في الأطباق وتقدم ساخنه بجانبها الأرز والباذنجان المخلل. طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة طريقة عمل الكوسة باللحمة المفرومة المكونات كيلو كوسة مقطع حسب رغبتك دوائر أو بالطول.

نصف كيلو لحم مفرومة.

خمس ملاعق كبيرة معجون صلصة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقتان كبيرة سمن. طريقة التحضير نشوح الكوسة مع الملح والفلفل الأسود دون إضافة أي مادة دهنية.

نضع الكوسة بالتساوي في الصينية ونتركها قليلاً.

نضع طاسة على النار ونضيف البصل والثوم والسمن ونقلبهم حتي يدبل.

نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها ونتركها حت تنضج.

نخفف معجون الطماطم بكوب ماء أو أي نوع مرقة.

نصب الصلصة على اللحمة المفرومة وتقلب ثم نضفها على الكوسة.

نضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة وتقدم ساخنة بجانبها السلطات.

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