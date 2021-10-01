وصفة منزلية رهيب لتفتيح البشرة: في خلال دقائق لن تتخيلي نتائجها2021

نقدم لكم وصفة منزلية رهيب لتفتيح البشرة ، تعتبر من أقوي الوصفات المنزلية للتفتيح الفوري للبشرة بشكل لا يصدق، حيث تعد البشرة لدي جميع الفتيات مصدر جمالهم ولذألك دائما تفضل كل فتاه الاهتمام ببشرتها من خلال الوصفات الطبيعية المنزلية التي تعد مصدر ثقة ومضمونة عن المنتجات الجاهزة وتعتمد الوصفة علي مكونات طبيعية موجودة داخل كل منزل، ويمكن من خلالها عمل أقوي وصفة لتفتيح الفوري للبشرة دون أضرار جانبية بالبشرة، ونقدم لكم الان ومن خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا وصفة منزلية رهيب لتفتيح البشرة لن تتخيلي نتائجها في دقائق2021.

مكونات عمل وصفة منزلية رهيب لتفتيح البشرة في دقائق للحصول علي بشرة مثالية

نقدم لكم بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الوصفة السحرية لتفتيح البشرة في دقائق ومن أول استخدام وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الفازلين.

معلقتين من الدقيق.

معلقة من النشا.

معلقتين من زيت جوز الهند.

ثلاث معالق من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نتعرف الان من خلال مقالنا علي أبسط طريقة لتحضير الوصفة دون تعب داخل المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تكلفة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ثم نضع بداخلة الفازلين وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض. ثم نضيف عليهم النشا والدقيق مع التقليب المستمر ثم ننزل بماء الورد ونخلط المكونات جيدا. ثم نقوم بوضع عصير الليمون ونقلب المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا وفعالة من اول استخدام علي البشرة بفضل الله دون تعب ونتائج مبهرة في خلال دقائق وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول الخاص بكم ثم نجفف البشرة جيدا حتي تصبح جافة تماما.

ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط علي البشرة بشكل متساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح بين 5دقائق الي 15دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء.

نكرر العملية والطريقة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر لكي تحصلين علي أفضل درجات التفتيح.

نصائح تساعد علي التفتيح عند استخدام الوصفة

سوف نقدم لكم بعض النصائح التي يمكن استعمالها عند استخدام الخليط علي البشرة للحصول علي أفضل تفتيح وهي كما يأتي:-