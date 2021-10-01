بيتزا الفراخ البلدي بالطريقة المصرية واعزمي حبايبك وجيرانك لعام 2022

بيتزا الفراخ البلدي، تعتبر الفراخ المصرية من الأكلات المحبوبة لدى الأشخاص سواء الكبار والصغار، حيث تتميز بالطعم الشهي واللذي، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلدان العربية، ويرجع اصل البيتزا إلى إيطاليا لأنها انطلقت من المطبخ الإيطالي، حيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الصحة لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من البروتينات والدهون المشبعة حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل البيتزا بعدة طرق منها باللحمة والتونة والسي فوود والنيوتيلا وطرق أخرى كثيرة، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على طريقة عمل بيتزا الفراخ البلدي بالطريقة المصرية من خلال موقع ثقفني بخطوات سهلة وبسيطة، ونتمنى لكم قراءة ممتعة. مكونات بيتزا الفراخ البلدي بالمنزل مكونات بيتزا الفراخ البلدي بالمنزل سوف نتحدث على مكونات بيتزا الفراخ البلدي بمكونات سهلة وهى كالآتي:- كيلو من صدور الفراخ البلدي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الشطة.

بصلة كبيرة مقطعة حلقات.

كوب صغير من الخل.

فص ثوم صغير مهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

خمس حبات زيتون مقطع.

حبتان من الطماطم مقطعين.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب صغير من الدقيق.

رشة خفيفة من الملح.

كاتشب. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقوم بتجهيز عجينة البيتزا الهشة بطريقة سهلة جدا وهى كالتالي:- يتم إحضار طبق عميق ونضع في الدقيق والملح وقطرات من الزيت ثم الخميرة ثم الماء. ثم نعجن المكونات السابقة عجنا جيدا ويتم تقليبهم حتي نحصل على عجينة هشة مناسبة. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ونتركه لمدة ساعة حتي يخمر. ثم نقوم بتقطيعها ونتركها حتي تستريح. طريقة الحشو سوف نتعرف على طريقة حشو بيتزا الفراخ البلدي في خلال نصف ساعة وهى كما يلي:- نقوم بغسل صدور الفراخ بالماء والخل غسلا جيدا.

ثم نفرد العجينة ويتم وضعها بصينية مدهونة بالزيت.

يتم وضع الصدور ثم الفلفل الأسود والبصل ثم الثوم ثم الطماطم والكزبرة ثم الشطة.

ثم نزينها بالزيتون والفلفل الأخضر.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة مناسبة وندخل الصينية.

ثم نتركها لمدة عشرون دقيقة حتي تتحول إلى الشكل الذهبي.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبجانبها الكاتشب وبألف هنا وشفا. الوسوم

بيتزا الفراخ البلدي، تعتبر الفراخ المصرية من الأكلات المحبوبة لدى الأشخاص سواء الكبار والصغار، حيث تتميز بالطعم الشهي واللذي، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلدان العربية، ويرجع اصل البيتزا إلى إيطاليا لأنها انطلقت من المطبخ الإيطالي، حيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الصحة لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من البروتينات والدهون المشبعة حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل البيتزا بعدة طرق منها باللحمة والتونة والسي فوود والنيوتيلا وطرق أخرى كثيرة، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على طريقة عمل بيتزا الفراخ البلدي بالطريقة المصرية من خلال موقع ثقفني بخطوات سهلة وبسيطة، ونتمنى لكم قراءة ممتعة. مكونات بيتزا الفراخ البلدي بالمنزل مكونات بيتزا الفراخ البلدي بالمنزل سوف نتحدث على مكونات بيتزا الفراخ البلدي بمكونات سهلة وهى كالآتي:- كيلو من صدور الفراخ البلدي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الشطة.

بصلة كبيرة مقطعة حلقات.

كوب صغير من الخل.

فص ثوم صغير مهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

خمس حبات زيتون مقطع.

حبتان من الطماطم مقطعين.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب صغير من الدقيق.

رشة خفيفة من الملح.

كاتشب. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقوم بتجهيز عجينة البيتزا الهشة بطريقة سهلة جدا وهى كالتالي:- يتم إحضار طبق عميق ونضع في الدقيق والملح وقطرات من الزيت ثم الخميرة ثم الماء. ثم نعجن المكونات السابقة عجنا جيدا ويتم تقليبهم حتي نحصل على عجينة هشة مناسبة. يتم تغطية العجين بقطعة من القماش ونتركه لمدة ساعة حتي يخمر. ثم نقوم بتقطيعها ونتركها حتي تستريح. طريقة الحشو سوف نتعرف على طريقة حشو بيتزا الفراخ البلدي في خلال نصف ساعة وهى كما يلي:- نقوم بغسل صدور الفراخ بالماء والخل غسلا جيدا.

ثم نفرد العجينة ويتم وضعها بصينية مدهونة بالزيت.

يتم وضع الصدور ثم الفلفل الأسود والبصل ثم الثوم ثم الطماطم والكزبرة ثم الشطة.

ثم نزينها بالزيتون والفلفل الأخضر.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة مناسبة وندخل الصينية.

ثم نتركها لمدة عشرون دقيقة حتي تتحول إلى الشكل الذهبي.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبجانبها الكاتشب وبألف هنا وشفا.

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