طريقة عمل بسكويت جوز الهند في البيت خطوة بخطوة بكل سهولة

بسكويت جوز الهند ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت جوز الهند.

مكونات بسكويت جوز الهند

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من جوز الهند المبشور.

كوبين من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت جوز الهند وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الزبدة والسكر البودرة والفانيليا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب جوز الهند والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق علي دفعتين ونعجن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بسمك أقل من نصف ١سم، ثم نقوم بتقطيع العجينة بالقطاعة.

ثم نقوم بإحداث ثقوبةفي البسكويت من الأعلي ونقوم برصه علي صاج عليه ورق زبدة.

ثم ندخل البسكويت الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة.

وبعدما تتم تسوية البسكويت نتركه حتي يبرد ونقوم بلصق البسكويت أو تزيينه بالشوكولاتة البيضاء أو الداكنة أو أي صوص مرغوب فيه.

ويكون البسكويت بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: