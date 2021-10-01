كفتة الحاتي اعمليها في البيت بكل سهولة والطعم والريحة قمة الروعة

كفتة الحاتي تعتبر من أشهر أنواع الكفتة في المطابخ المصرية والعربية، لأنها تتميز بمذاق مذهل لا يوجد مثله ورائحة شهية للغاية، فلا استغناء عنها في العزومات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الحاتي زي المطاعم. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: 500 جرام لحم ضأن مفروم غير ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الدهن.

كوب صغير من البصل المبشور.

ربع كوب كبير من الطماطم المفرومة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخل.

35 جرام من مسحوق البقسماط.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

رشة من الزعتر المجفف.

فحمة كبيرة الحجم. طريقة تحضير كفتة الحاتي اخلطي اللحم مع البهارات، والزعتر، والبقسماط، والخل، والدهن جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ضعي العجينة في وعاء، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. امزجي الطماطم مع مقدار البصل، ثم ضعي يديك بالخليط أثناء تشكيل الكفتة على الأسياخ. وزعي الكفتة في صينية، ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج، ثم اشعلي الفحمة و اسكبي فوقها ملعقة من الدهن داخل الصينية، ثم ضعي غطاء فوقها، حتى تصبح كفتة الحاتي جاهزة للتقديم. طريقة أخرى لعمل كفتة الحاتي طريقة تحضير كفتة الحاتيطريقة أخرى لعمل كفتة الحاتي المكونات: ثلث كوب كبير من البصل المهروس.

500 جرام لحم مفروم.

60 جرام من الطماطم المهروسة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب صغير من ماء البصل.

كوب صغير من عصير الطماطم.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الحبهان.

6 جرام من الكزبرة المجففة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة قليلة من البابريكا.

ثلث ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير كفتة الحاتي بطريقة أخرى اخلطي اللحم مع الحبهان، ومقدار الملح، والطماطم، والبابريكا، والفلفل الأسود، والبصل، والكزبرة جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع، ثم ضعيها في وعاء داخل الفريزر، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة، حتى تتماسك. امزجي باقي المكونات مع بعضها البعض، ثم ادهني بها أصابع الكفتة بعد اخراجها من الفريزر، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج. بعد ذلك اتركي كفتة الحاتي تهدأ قليلا، ثم قدميها بجانب بعض السلطات والمقبلات. خطوات تحضير كفتة الحاتي بطريقة أخرى الوسوم

كفتة الحاتي تعتبر من أشهر أنواع الكفتة في المطابخ المصرية والعربية، لأنها تتميز بمذاق مذهل لا يوجد مثله ورائحة شهية للغاية، فلا استغناء عنها في العزومات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الحاتي زي المطاعم. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: 500 جرام لحم ضأن مفروم غير ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الدهن.

كوب صغير من البصل المبشور.

ربع كوب كبير من الطماطم المفرومة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخل.

35 جرام من مسحوق البقسماط.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

رشة من الزعتر المجفف.

فحمة كبيرة الحجم. طريقة تحضير كفتة الحاتي اخلطي اللحم مع البهارات، والزعتر، والبقسماط، والخل، والدهن جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ضعي العجينة في وعاء، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. امزجي الطماطم مع مقدار البصل، ثم ضعي يديك بالخليط أثناء تشكيل الكفتة على الأسياخ. وزعي الكفتة في صينية، ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج، ثم اشعلي الفحمة و اسكبي فوقها ملعقة من الدهن داخل الصينية، ثم ضعي غطاء فوقها، حتى تصبح كفتة الحاتي جاهزة للتقديم. طريقة أخرى لعمل كفتة الحاتي طريقة تحضير كفتة الحاتيطريقة أخرى لعمل كفتة الحاتي المكونات: ثلث كوب كبير من البصل المهروس.

500 جرام لحم مفروم.

60 جرام من الطماطم المهروسة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب صغير من ماء البصل.

كوب صغير من عصير الطماطم.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الحبهان.

6 جرام من الكزبرة المجففة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة قليلة من البابريكا.

ثلث ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير كفتة الحاتي بطريقة أخرى اخلطي اللحم مع الحبهان، ومقدار الملح، والطماطم، والبابريكا، والفلفل الأسود، والبصل، والكزبرة جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع، ثم ضعيها في وعاء داخل الفريزر، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة، حتى تتماسك. امزجي باقي المكونات مع بعضها البعض، ثم ادهني بها أصابع الكفتة بعد اخراجها من الفريزر، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج. بعد ذلك اتركي كفتة الحاتي تهدأ قليلا، ثم قدميها بجانب بعض السلطات والمقبلات. خطوات تحضير كفتة الحاتي بطريقة أخرى

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