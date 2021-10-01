طريقة كفتة بالصينية في الفرن بتتبيلة الحاتي.. سر خطير يجعلها متماسكة وبحجم كبير

طريقة عمل كفتة في صينية بالفرن من دون أن تفك بالبهارات وتوابل التي تعطيها طعم رائع وتجعلها متماسكة، تعتبر الكفتة من الأطباق الشهيرة في كل المطابخ العربية والعالمية وتفضل صنعها النساء لأنها سهلة التحضير وخفيف وسريعة أقتصادية فلن تحتاجي لميزانية عالية لوضعها ضمن وجبات الغداء، فهي عبارة عن لحم مفروم متبل بالبهارات المخصصة للكفتة، يوجد أكثر من طريقة لعمل الكفتة أشهرها المشوية والتي توضع مع البطاطس في صينية بالفرن، ولكننا اليوم سنعد معكم كفتة بصينية في الفرن بطريقة بسيطة جدا، وتكوني قدمتي لأسرتك وجبة غنية وعالية بالبروتين مع الأرز الأبيض وتقدم الكفتة بجانب سلطة الطحينة فبدلا من شراء الكفتة من المحلات يمكن إعدادها بالمنزل فجربي تلك طريقة سريعة ولذيذة لعمل كفتة بالفرن وتمتعي بالمذاق الذي لا يقاوم من دون أن تجف معك، ولا يتجاوز مدة طهيها عن 25 دقيقة فقط. طريقة كفتة بالصينية في الفرن بتتبيلة الحاتي نصف كيلو من لحم بقري مفروم أو أي نوع لحم مفروم. ربع كوب من بصل مبشور ناعم. ربع كوب من دهن اللحم. عدد 3 فص ثوم مفروم ناعم. ربع كوب من بقدونس المفروم. ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة قرفة. ربع ملعقة صغيرة شطة. ملعقة صغيرة كزبرة جافة. نصف ملعقة صغيرة بهارات كفتة. صوص طحينة للتقديم. خطوات تحضير كفتة صينية بالفرن أو البوتاجاز خطوة بخطوة يسخن وعاء متوسط الحجم ويخلط به اللحم المفروم والبصل المبشور والثوم والبقدونس معا جيدا.

يضاف عليهم كل من ملح وكموت وقرفة والشطة أو الفلفل الحار وكزبرة والبهارات الكفتة.

تخلط مكونات معا جيدا وتعجن باليد وتشكل على شكل كرات متوسطة الحجم أو تشكل أصابع.

تترك لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة حتى تتماسك الكفتة معا وتلك سر بأنها لن تفك أو تجف معك.

ثم تدخل فرن ساخن لمدة ربع ساعة مع تقليبها على جانبين حتى تنضج تماما وتأخذ لون محمر.

أو شغلي عليها الشواية لمدة دقيقة وتخرج وهي ساخن تقدم مع ارز أبيض وصوص طحينة وتزين بالبقدونس المفروم. طريقة كفتة بالصينية في الفرن بتتبيلة الحاتيخطوات تحضير كفتة صينية بالفرن أو البوتاجاز خطوة بخطوة الوسوم

طريقة عمل كفتة في صينية بالفرن من دون أن تفك بالبهارات وتوابل التي تعطيها طعم رائع وتجعلها متماسكة، تعتبر الكفتة من الأطباق الشهيرة في كل المطابخ العربية والعالمية وتفضل صنعها النساء لأنها سهلة التحضير وخفيف وسريعة أقتصادية فلن تحتاجي لميزانية عالية لوضعها ضمن وجبات الغداء، فهي عبارة عن لحم مفروم متبل بالبهارات المخصصة للكفتة، يوجد أكثر من طريقة لعمل الكفتة أشهرها المشوية والتي توضع مع البطاطس في صينية بالفرن، ولكننا اليوم سنعد معكم كفتة بصينية في الفرن بطريقة بسيطة جدا، وتكوني قدمتي لأسرتك وجبة غنية وعالية بالبروتين مع الأرز الأبيض وتقدم الكفتة بجانب سلطة الطحينة فبدلا من شراء الكفتة من المحلات يمكن إعدادها بالمنزل فجربي تلك طريقة سريعة ولذيذة لعمل كفتة بالفرن وتمتعي بالمذاق الذي لا يقاوم من دون أن تجف معك، ولا يتجاوز مدة طهيها عن 25 دقيقة فقط. طريقة كفتة بالصينية في الفرن بتتبيلة الحاتي نصف كيلو من لحم بقري مفروم أو أي نوع لحم مفروم. ربع كوب من بصل مبشور ناعم. ربع كوب من دهن اللحم. عدد 3 فص ثوم مفروم ناعم. ربع كوب من بقدونس المفروم. ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة قرفة. ربع ملعقة صغيرة شطة. ملعقة صغيرة كزبرة جافة. نصف ملعقة صغيرة بهارات كفتة. صوص طحينة للتقديم. خطوات تحضير كفتة صينية بالفرن أو البوتاجاز خطوة بخطوة يسخن وعاء متوسط الحجم ويخلط به اللحم المفروم والبصل المبشور والثوم والبقدونس معا جيدا.

يضاف عليهم كل من ملح وكموت وقرفة والشطة أو الفلفل الحار وكزبرة والبهارات الكفتة.

تخلط مكونات معا جيدا وتعجن باليد وتشكل على شكل كرات متوسطة الحجم أو تشكل أصابع.

تترك لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة حتى تتماسك الكفتة معا وتلك سر بأنها لن تفك أو تجف معك.

ثم تدخل فرن ساخن لمدة ربع ساعة مع تقليبها على جانبين حتى تنضج تماما وتأخذ لون محمر.

أو شغلي عليها الشواية لمدة دقيقة وتخرج وهي ساخن تقدم مع ارز أبيض وصوص طحينة وتزين بالبقدونس المفروم. طريقة كفتة بالصينية في الفرن بتتبيلة الحاتيخطوات تحضير كفتة صينية بالفرن أو البوتاجاز خطوة بخطوة

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