حضري بسكويت النشا الهش بالمنزل بأقل تكلفة وبطعم رائع

بسكويت النشا ، من ألذ أنواع البسكوت الذي يتم تقديمه فهو بسكوت خفيف ولذيذ، ويمتاز بقوام هش جداً، وهو من البسكويت الذي لا يحتاج إلي دقيق أثناء تحضيره علي عكس أنواع البسكويت الأخرى، يتم تزينه بالشوكولاتة أو بالبندق المجروش ويمكن أيضاً تزينه باستخدام الشكولاتة البيضاء، يتم تقديمه مع الشاي أو الحليب، وهو من أنواع البسكويت المغذي والمحبب للكبار والصغار، يتم تشكيله على حسب الرغبة التي نرغب بها ولا توجد صعوبة في تحضيره، فهو بسيط ولذيذ ولا يحتاج جهد ومكوناته متوفرة في كل بيت، يمكن عمله بكميات كبيرة والاحتفاظ به داخل عبوة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت النشا الهش بالمنزل بخطوات بسيطة لا تكلفنا الكثير من الوقت.

مكونات عمل بسكويت النشا الهش

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:-

125 جرام من الزبدة.

واحد بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من السكر.

250جرام من النشا.

للتزين

شوكولاتة مذابة.

بندق مجروش.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات بسيطة جدا لعمل بسكويت النشا الهش وهي كما يلي:-

نستخدم العجان الكهربائى ونضع به الزبدة نخلط الزبدة أولاً، ثم نضيف السكر البودر ثم نقلب المكونات معا حتي تختلط تماماً. ثم نضيف البيض والفانيليا ونخلط المكونات مرة أخرى، حتي تختفي البيضة تماماً. يتم خلط النشا مع البيكنج بودر ثم نضيف خليط النشا إلي الخليط السابق، ونستمر في العجين حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نجهز صينية متوسطة الحجم، ويتم تبطينها بورق الزبدة. توضع العجينة داخل كيس الحلواني، لكي يتم تشكيلها حسب الشكل الذي نرغب به. توضع أصابع البسكويت داخل الصينية المبطنة بورقة الزبدة.

طريقة التسوية

يتم تسوية البسكوت بطريقة سهلة هي كما يلي:-

ندخل البسكويت فرن ساخن علي درجة حرارة 180 أو 170 درجة مئوية حسب نوع الفرن علي الرف الشبكي في المنتصف.

يترك داخل الفرن حتي يحمر من أسفل يأخذ حوالي 10 إلي 12دقيقة.

نخرجه من الفرن ثم يتم غمزه في الشكولاتة المذابة من أحد أطرافه ثم يوضع في البندق المجروش.

يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف هنا وشفا.

أهم النصائح لنجاح البسكويت

توجد بعض النصائح للحصول علي بسكوت هش وناجح ومن أهمها:-