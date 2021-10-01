طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة في المنزل وسر التتبيلة الرهيبة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة لحم مفروم جلاش وصفة شهية سهلة التحضير ويمكن استكمالها في أقل من 30 دقيقة في مطبخ منزلك. بعد أن نشرح لك المكونات وطرق التحضير ، يكون مطبخ منزلك قد اكتمل.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

المكونات:

600 جرام من اللحم المفروم.

١/٢ كيلو من عجينة الجلاش.

150 جراما من البصل المفروم.

150 جراما من الجبنة الفيتا الفرنسية.

100 جرام من الزبدة الذائبة.

50 جراما من البقدونس المفروم.

3 أكواب من الماء.

١ كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.

١/٢ ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة متوسطة من الكاري.

١/٢ ملعقة متوسطة من الكركم.

١/٢ ملعقة متوسطة من الملح.

جبنة فيتا حسب الحاجة.

رشة ملح.

رشة فلفل.

١ عدد بيضة.

أوراق من البقدونس حسب الحاجة.

شرائح من الجلاش.

تخضير الجلاش باللحم المفروم

نضع اللحم المفروم في قدر ونغلي ثم نضيف كوبين من الماء البارد ونقلب حتى يختفي اللون الوردي من اللحم. نضيف كوب ماء مع البصل إلى القدر ونقلب حتى ينضج البصل ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكاري والكركم ونقلب حتى يجف الماء وينضج اللحم المفروم. نترك اللحم يبرد ثم يضاف البقدونس ويقلب الخليط ويترك جانباً وزعي الزبدة على الصينية ، وضعي 4 شرائح من مرق اللحم فوقها ، وزبدي الطبقة الأخيرة ، وضعي كمية مناسبة من اللحم المفروم ، وضعي جبنة الفيتا فوقها. ضعي 4 شرائح من مرق اللحم فوق الخليط ، ودهني الطبقة الأخيرة بالزبدة ، ثم ضعي الحشو ، ثم طبقة مرق اللحم البقري ، وهكذا حتى تنهي 3 طبقات من مرق اللحم و 3 طبقات من اللحم. قطعي الصينية المزججة إلى مربعات أو مثلثات حسب الحاجة ، ثم ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة دقيقتين. في وعاء ، نخلط الحليب والبيض والملح والفلفل الأسود معًا ، ثم نضع المزيج على الصقيل ونضعه في الفرن ونتركه لمدة 45 دقيقة خرجت الصينية من الفرن ، جلبت السعادة والشفاء.