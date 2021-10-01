جهزي بنفسك بسكوت العجوة اللذيذ بكل سهولة وتعرفي على سر نجاحه بالمنزل

بسكوت العجوة ، من المخبوزات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، الذي له دور مهم في الحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض، كما يساعد البسكويت على بناء أجسام الأطفال لأن مكوناته الأساسية العجوة والحليب وهما مفيدان جداً لصحة العظام والأسنان، وهو من الحلويات الجميلة التي يقبل عليها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب منا وقت كبير أثناء عمله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العجوة اللذيذ بكل سهولة بالمنزل مثل محلات الحلواني. مكونات عمل بسكوت العجوة مكونات عمل بسكوت العجوة يتكون البسكوت من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

طبق كبير من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طبق صغير من السوداني المجروش.

كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العجوة اللذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بخلط الدقيق، والبيكنج بودر، والسكر البودرة مع بعض. نضيف إليهم الحليب والزيت ونخلطهم جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل. نترك العجين يرتاح لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بخلط العجوة والسمسم والزبدة مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة. نقوم بفرد العجين على شكل مربع، ونضع العجوة في منتصف العجين، ونقوم بفردها جيداً. نلف العجينة على شكل رول ونضغط عليها بواسطة اليد، ثم نقوم بتقطيعها على شكل مربعات متساوية. نرص قطع البسكوت في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تتحمر ويصبح لون البسكويت ذهبي جميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديم البسكوت بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت العجوة بالمنزل توجد بعض الأسرار البسيطة لعمل البسكوت سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يفضل ترك العجين يرتاح مدة كافية قبل التقطيع.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت.

عجن العجوة جيداً بالسمنة حتى تصبح طرية ويسهل فردها على العجين.

بعد لف العجينة على شكل رول يفضل الضغط عليها حتى نحصل على سمك البسكوت المناسب.

خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها قبل وضع المكونات السائلة. الوسوم

بسكوت العجوة ، من المخبوزات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، الذي له دور مهم في الحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض، كما يساعد البسكويت على بناء أجسام الأطفال لأن مكوناته الأساسية العجوة والحليب وهما مفيدان جداً لصحة العظام والأسنان، وهو من الحلويات الجميلة التي يقبل عليها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب منا وقت كبير أثناء عمله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العجوة اللذيذ بكل سهولة بالمنزل مثل محلات الحلواني. مكونات عمل بسكوت العجوة مكونات عمل بسكوت العجوة يتكون البسكوت من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

طبق كبير من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طبق صغير من السوداني المجروش.

كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العجوة اللذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بخلط الدقيق، والبيكنج بودر، والسكر البودرة مع بعض. نضيف إليهم الحليب والزيت ونخلطهم جيداً مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل. نترك العجين يرتاح لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بخلط العجوة والسمسم والزبدة مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة. نقوم بفرد العجين على شكل مربع، ونضع العجوة في منتصف العجين، ونقوم بفردها جيداً. نلف العجينة على شكل رول ونضغط عليها بواسطة اليد، ثم نقوم بتقطيعها على شكل مربعات متساوية. نرص قطع البسكوت في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تتحمر ويصبح لون البسكويت ذهبي جميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بتقديم البسكوت بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت العجوة بالمنزل توجد بعض الأسرار البسيطة لعمل البسكوت سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يفضل ترك العجين يرتاح مدة كافية قبل التقطيع.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت.

عجن العجوة جيداً بالسمنة حتى تصبح طرية ويسهل فردها على العجين.

بعد لف العجينة على شكل رول يفضل الضغط عليها حتى نحصل على سمك البسكوت المناسب.

خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها قبل وضع المكونات السائلة.

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