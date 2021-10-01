وصفة سحرية لتبييض البشره في المنزل بمكونات اقتصادية في كل بيت

يعتبر تبييض البشره وتفتيح الوجه من أكثر الأشياء التي ينشغل بها جمع السيدات، حيث أن البشره عند تعرضها لأشعة الشمس دون أن تضع لها واقي الشمس المناسب لها، هذا قد يؤذي البشره ويسبب لها في الاسمرار، وقد يظهر علي البشره أيضا البقع السوداء، وفي هذا المقال سنقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية لتفتيح البشره وتبييض الوجه في يوم واحد.

وصفات لتفتيح البشره

جميع السيدات تحلم بان تكون لها بشره صافيه خاليه من الشوائب والتجاعيد،فهناك العديد من الطرق التي بستخدمها لتبيض البشره وتفتيح الوجه،ومن هذه الطرق مستحضرات التجميل المختلفه الغير طبيعيه،وهذه الطرق الغير طبيعيه تجعل البشره غير نضره، فتلجأ جميع السيدات الى الوصفات الطبيعيه،حتى تستمتع ببشره صافيه من الشوائب.

يوجد هناك الكثير من الوصفات التي تعمل علي تفتيح الوجه وتبييض البشره، ومنها

وصفة عصير الليمون

يمكن أن تجربي وصفة عصير الليمون في تفتيح البشره، لأن يوجد في الليمون حمض الستريك وهو يعتبر مبيض طبيعي ويمكن استخدامه في اشياء كثيره منها تفتيح البشره وتبييض الوجه، وسوف تلاحظين بنفسك النتيجه المرغوب فيها، ويجب عليكي استخدام الليمون بعنايه، ويجب أيضاً أثناء استخدام هذه الوصفه عدم الظهور في أشعة الشمس، لأن الليمون يجعل البشره شديدة الحساسيه لأشعة الشمس، وأيضاً يمكن تجربة هذه الوصفه في البدايه علي جزء صغير جداً من البشره، لانه من الممكن أن يسبب في الاصابه بالتهاب الجلد.

احضري نصف ليمونه واعصريها علي ٢ ملعقه كبيره من الماء الفاتر. احضري قطعة من القطن واغمسيها في الخليط، ومرريها علي الوجه، أو في اي مكان تريدين تفتيحه. اتركي هذا الخليط علي الوجه لمده ١٥ الي ٢٠ دقيقه. يجيب غسل البشره جيد جداً عند انتهاء المده المحدده، ثم جففيها وتضعي عليها كريم مرطب، لأن عصير الليمون سيؤدي إلي جفاف البشره. من الممكن أن تكرري هذه الوصفه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، كي تلاحظي الفرق وتحصولي علي افضل نتيجه

طريقه الاستخدام

معجزه تبييض البشره في يوم واحد

وصفة الكركم وزيت الزيتون:

يمكن أن تجربي وصفه الكركم في تفتيح البشره وتبييض الوجه في يوم واحد فقط، وذلك لأن الكركم من الوصفات الطبيعية والتوابل الهنديه التي كانوا يستخدمونها منذ القدم في علاجات تفتيح البشره.

اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقه من زيت الزيتون، وندمجهم جيدا. يجب وضع الخليط على البشره بحركات دائريه. يجب ان نترك هذا الخليط على البشره لمده 15 دقيقه. ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء العادي. تظهر نتيجه هذه الوصفه من المره الاولى.

طريقه التحضير