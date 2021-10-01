طريقة عمل البسبوسة المرملة زي الحلواني وأحسن

طريقة عمل بسبوسة الحلواني، بدلا من شراء بسبوسة الحلواني سوف اعرض عليكم طريقة ناجحة وسهلة تحصلي على طعم مثل الجاهزة تماما كما أنها سوف تكون افضل من الجاهزة لأنكى تحضيرها في البيت وهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مدة طويلة ويمكن أعدادها بعدة طرق مختلفة بسيطة، تابعي معنا المقال لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لعمل البسبوسة وأهم أسرار نجاحها. طريقة عمل بسبوسة الحلواني طريقة عمل بسبوسة الحلواني المكونات نصف كيلو سميد.

أربعة ملاعق جوز هند.

كوب حليب.

ملعقتين عسل.

كوب سكر.

لوز للتزيين.

نصف كوب سمنة. مكونات القطر اتنين كوب ماء.

ملعقة سمن بلدي.

كوب ونصف سكر.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة تحضير القطر يتم إضافة الماء والسكر على النار لمدة خمسة دقائق حتي يبدأ بالغليان.

يتم إضافة ملعقة عصير الليمون وملعقة فانيليا وملعقة سمنة وتركهم معا على نار هادئة لمدة عشر دقائق فقط. خطوات تحضير البسبوسة في وعاء عميق ضيفي الحليب مع والعسل والسكر والسمنة وجوز الهند.

اخلطي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتي يتكون مزيج متجانس.

ضيفي السميد إلى الخليط وامزجيهم معا حتي تتكون عجينة متماسكة.

ضعي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وافرديها باليد.

قطعي البسبوسة باستخدام السكين حسب الرغبة ثم وزعي اللوز على كل قطعة.

ادخلي الصنية في الفرن على الرف الأوسط درجة حرارة 200.

بعد عشرين دقيقة شغلي الفرن من الأعلى لمدة خمسة دقائق وحتي تحصل على اللون الذهبي.

يتم إضافة الشربات وهي ساخنة.

ضعي البسبوسة مرة أخرى في الفرن لمدة ثلاثة دقائق فقط.

اتركي البسبوسة حتي تبرد وقدميها مع الشاي.

يفضل تشغيل الفرن قبل تحضير المكونات حتي يصبح دافئ.

عند تحضير البسبوسة بهذه الطريقة سوف تحصلي على طعم شهي وبسبوسة متماسكة ولون ذهبي وشوفي تعديها لأسرتك باستمرار. سر نجاح البسبوسة لتحصلي على بسبوسة دايبة ومرملة زي الجاهزة تماماً لابد من أن تكون الشربات ساخنة والبسبوسة ساخنة، ويتم تغطيتهم لمدة لا تقل عن ربع ساعة وحتى تتشرب تماماً.

يراعى أن لا يتم خفق المكونات كثيرا حتى لا تجف. طريقة تحضير القطرخطوات تحضير البسبوسةسر نجاح البسبوسة الوسوم

طريقة عمل بسبوسة الحلواني، بدلا من شراء بسبوسة الحلواني سوف اعرض عليكم طريقة ناجحة وسهلة تحصلي على طعم مثل الجاهزة تماما كما أنها سوف تكون افضل من الجاهزة لأنكى تحضيرها في البيت وهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مدة طويلة ويمكن أعدادها بعدة طرق مختلفة بسيطة، تابعي معنا المقال لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لعمل البسبوسة وأهم أسرار نجاحها. طريقة عمل بسبوسة الحلواني طريقة عمل بسبوسة الحلواني المكونات نصف كيلو سميد.

أربعة ملاعق جوز هند.

كوب حليب.

ملعقتين عسل.

كوب سكر.

لوز للتزيين.

نصف كوب سمنة. مكونات القطر اتنين كوب ماء.

ملعقة سمن بلدي.

كوب ونصف سكر.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة تحضير القطر يتم إضافة الماء والسكر على النار لمدة خمسة دقائق حتي يبدأ بالغليان.

يتم إضافة ملعقة عصير الليمون وملعقة فانيليا وملعقة سمنة وتركهم معا على نار هادئة لمدة عشر دقائق فقط. خطوات تحضير البسبوسة في وعاء عميق ضيفي الحليب مع والعسل والسكر والسمنة وجوز الهند.

اخلطي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتي يتكون مزيج متجانس.

ضيفي السميد إلى الخليط وامزجيهم معا حتي تتكون عجينة متماسكة.

ضعي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وافرديها باليد.

قطعي البسبوسة باستخدام السكين حسب الرغبة ثم وزعي اللوز على كل قطعة.

ادخلي الصنية في الفرن على الرف الأوسط درجة حرارة 200.

بعد عشرين دقيقة شغلي الفرن من الأعلى لمدة خمسة دقائق وحتي تحصل على اللون الذهبي.

يتم إضافة الشربات وهي ساخنة.

ضعي البسبوسة مرة أخرى في الفرن لمدة ثلاثة دقائق فقط.

اتركي البسبوسة حتي تبرد وقدميها مع الشاي.

يفضل تشغيل الفرن قبل تحضير المكونات حتي يصبح دافئ.

عند تحضير البسبوسة بهذه الطريقة سوف تحصلي على طعم شهي وبسبوسة متماسكة ولون ذهبي وشوفي تعديها لأسرتك باستمرار. سر نجاح البسبوسة لتحصلي على بسبوسة دايبة ومرملة زي الجاهزة تماماً لابد من أن تكون الشربات ساخنة والبسبوسة ساخنة، ويتم تغطيتهم لمدة لا تقل عن ربع ساعة وحتى تتشرب تماماً.

يراعى أن لا يتم خفق المكونات كثيرا حتى لا تجف. طريقة تحضير القطرخطوات تحضير البسبوسةسر نجاح البسبوسة

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